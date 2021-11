Dünyada eşitliği satranç sağlıyor

Babası arkadaşlarıyla satranç oynarken, taşları alıp odasına kaçıran haşarı bir çocuk... Üç buçuk yaşında taşların oyun yönünü kavrayıp beş yaşında rakiplerini mat etmeyi öğrenen zeki bir ufaklık... Dokuzunda okul takımına seçilince hem kendisi hem babası; Seçkin Serpil 'in normal üstü bir zekası olduğunun farkına varıyor. Bu aşamadan sonra satrançla ilişkisi farklı boyut kazanıyor. Eğitim gördüğü okullarda hep satranç takımlarında yer alıyor. Ancak annesini kanserden kaybettiği 2001 yılı Seçkin Serpil'in hayatında bir kırılma anı oluyor; "Satranç benim için bir gerçeklerden kaçma ve bir sığınma yeriydi" diyor. Avusturya Lisesi ve Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 'nde satranç hep hayatında yer alıyor.2018 senesinde Dünya Satranç Federasyonu 'nun (FIDE) oluşturduğu Engelliler Komisyonu'na seçilen ilk Türk oluyor. Satranç Federasyonu'nun talebiyle engelliler için hazırladığı "12 Adımda Satranç Öğreniyorum" sesli kitabı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "2020 Erişilebilirlik Yılı" kapsamında ödüle layık görülüyor. Avukat Seçkin Serpil ile hem hazırladığı bu kitap hem de bu hafta Dubai 'de gerçekleşecek Dünya Satranç Şampiyonası unvan maçı için bir araya geliyoruz: "Mesleğim sebebiyle satranca eskisi kadar zaman ayıramıyorum. Bu sebeple ne yapabilirim diye düşünürken engelliler ile çalışmalara zaman ayırdım. Ardından bu ödülün gelmesi çok anlamlı oldu. 2018 yılında bu kitabı yazmaya başladığımda çalışmanın böyle bir ödüle layık görülmesini düşünmem söz konusu değildi. Görme Engelliler İçin Eğitim Metodojisi-Antrenörler İçin Rehber kitabım da Rusça, İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Arapça ve Vietnamcaya çevrildi. Bundan daha büyük mutluluk olamaz."Peki kitaptan görme engelli insanlar nasıl yararlanıyor: "Pandemi döneminde çıkması önemliydi. Çünkü antrenöre erişimi olmayan engelliler için kullanımı gayet kolay oldu. Engelsiz Satranç olarak sloganımız: 'Satranç öğrenmek için kendi önyargılarınızdan başka bir engeliniz yok." "Kitabın içeriğine http://engelsiz.tsf.org.tr/ adresinden ulaşabiliyorsunuz. 12 bölümde tahtayı betimlemekten, taşları tanıtma ve kurallara kadar her şeyi aktarıyorum. Sıfırdan başlayarak kendi başınıza oynayacak duruma geliyorsunuz. Ben aslında herkesin satranç oynayabileceğini düşünüyorum, çünkü aldığımız kararlar satrançta birer hamle aslında. Satranç bir görme engelli ile işitme engellinin karşılıklı müsabaka yapabileceği nadir oyunlardan biridir. Göremeyenin taşları ayırt etmesi için siyah taşların üzerinde bir çivi var. Duymayan içinse Siyah yüksek, Beyaz alçak karelerdir.""Çocuklarını futbolcu yapmak için hayatlarını gasp eden anne babalara Dünya Satranç Şampiyonası'ndaki ödülü hatırlatalım. Pandemi sebebiyle geçen yıl ertelenen unvan maçı, 24 Kasım-16 Aralık'ta Dubai'de oynanacak. Mücadele mevcut Dünya Şampiyonu Magnus Carlsen ve 2020 Adaylar Turnuvasını kazanan Ian Nepomniachtchi arasında olacak. Para ödülü 2 milyon Dolar... Kazanan bu ödülünün %60'ını alırken, ödülün yüzde 40'ını da kaybeden alacak." "Maç öncesi her iki oyuncu ödülünün 200 bin Euro'sunu peşin alacak. Otoriteler Carlsen'i favori gösterse de, benim kalbim oyun tarzı ve değişik kişiliği ile Nepomniatchi'den yana. Ama esas yeni bir aday geliyor. Bir sonraki Dünya Şampiyonu'nun rakibinin belirleneceği Adaylar Turnuvası'nda oynamaya hak kazanan Alireza Firouzja. Onun adını bundan sonra çok daha fazla duyacağız."