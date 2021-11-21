Elektrikli otomobil hayali kurmak için doğru zaman

Elektrikli otomobil pazarı son dönemin en dikkat çeken alanlarından biri... Teker teker dünyanın önde gelen firmaları bu sektörde yer alıyor. Bunlardan biri de Volvo Cars
... Firmanın Concept Recharge
modeli de kgelecek tüm tarz araçların çalışmalarına bir örnek oluşturuyor. Volvo
, 2030 yılında artık sadece elektrikli otomobil satmayı planlıyor ve çevreci yaklaşımını 2040 yılına kadar iklim nötr olmak ve döngüsel bir işletme haline gelmek hedefleriyle de güçlendiriyor. Peki tüm bunlar ne demek? Tüm bu hedefler aslına bakarsanız otomobilin tamponundan lastiğine, iç dekorasyon malzemelerinden elektirik pillerine kadar her bir detayında özel bir dikkat gerektiriyor. Bu amaçla Volvo Cars, otomobilin içinde sürdürülebilir malzemeler kullanıyor...
KAZASIZ BELASIZ SÜRÜŞ
Firmanın bir başka modeli olan XC90 Plug in Hybrid isminden de anlışılacağı üzere hem elektrikle hem de benzinle kullanılabilen bir model. Sahip olduğu teknoloji nedeniyle dikkat çekici bir model... Mesela arkanızdan hızlıca gelen bir otomobil olunca sola geçmenize izin vermiyor. Kısacası kazasız belasız sürüşe yardımcı oluyor. Yeniden markanın çevreci yaklaşımına gelecek olursak Volvo Cars, karbondan arındırılmış bir tedarik zincirine sahip... Üretim sürecinden otomobilin kullanım aşamasına kadar bunu bu şekilde sürdürmeyi hedefliyor. Peki tamamen doğal döngüye katkı sunacak malzeme kullanımı için neler yapılıyor? Yani çocukluğumuzun şekerden oyuncak otomobilleri gibi yenilebilir değil ama tamamen dönüştürülebilir malzemelerden aracın mümkün olduğunu Concept Recharge gösteriyor. İç tasarım, hem doğal hem de geri dönüştürülmüş malzemeler olmak üzere sürdürülebilir malzemeler açısından zengin. Sorumlu bir şekilde tedarik edilen İsveç yünü, çevreye duyarlı kumaşlar ve doğal kaynaklardan oluşturulan hafif kompozitler düşünün. Araç için İsveç yünü katkı maddesi içermeyen tamamen doğal nefes alabilen bir kumaşa dönüştürülüyor. Bu sıcak ve yumuşak malzeme, koltuk arkalığı ve gösterge panelinin üst kısmında kullanılıyor. Bu arada, zemin ve alt kapılarda yüzde 100 yünden zengin bir halı yer alıyor. Kapıdaki koltuk minderleri ve dokunmatik yüzeyler, selülozdan Tencel
lifleri içeren çevreye duyarlı bir malzemeden yapılıyor. Oldukça dayanıklı olan bu kumaş aynı zamanda bir o kadar da yumuşak. Volvo tasarımcıları, su ve enerji açısından oldukça verimli bir süreçle üretilen Tencel elyaflarını kullanarak, iç parçalarda plastik kullanımını azaltıyorlar.