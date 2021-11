7/24 şehirde yaşam

Milyon Performance Hall Ankara ve Milyon Performance Hall Eskişehir, Aralık ayında Michelle Gurevich, Mazhar Fuat Özkan, Athena, Selda Bağcan Sertab Erener , Çelik, Gökhan Türkmen, Mahmut Orhan'ın da aralarında olduğu onlarca ünlü sanatçıyı müzikseverlerle buluşturacak. Milyon Performance Hall Eskişehir'in Aralık ayı konser programı şöyle: Daniska (1 Aralık Çarşamba), Melike Şahin (2 Aralık Perşembe), Sertab Erener (3 Aralık Cuma), İlyas Yalçıntaş (4 Aralık Cumartesi), Necati ve Saykolar (8 Aralık Çarşamba), Dolu Kadehi Ters Tut (10 Aralık Cuma), Adamlar (11 Aralık Cumartesi), Bragiler (12 Aralık Pazar), Yaşlı Amca (15 Aralık Çarşamba), Çelik (16 Aralık Perşembe), Mahmut Orhan (17 Aralık Cuma), Mazhar Fuat Özkan (18 Aralık Cumartesi), Koliva (23 Aralık Perşembe), Selda Bağcan (24 Aralık Cuma), Athena (25 Aralık Cumartesi).Ankara'nın Aralık ayı konser programı ise şu şekilde: Melike Şahin (3 Aralık Cuma), Gökhan Türkmen (4 Aralık Cumartesi), Michelle Gurevich (9 Aralık Perşembe).Türk rock müziğinin mihenk taşlarından Bulutsuzluk Özlemi, Symphonista Oda Orkestrası ile 10 Aralık Cuma akşamı saat 20.30'da Maximum Uniq Hall'da izleyicisi ile buluşacak. Bulutsuzluk Özlemi, "Sözlerimi Geri Alamam" ismini verdiği bu özel konserde 30 yılı aşkın süredir bir ağızdan söylenen şarkılarının yepyeni düzenlemelerini sahneye taşıyacak. Sözlerimi Geri Alamam, Yaşamaya Mecbursun gibi şarkılarıyla nesilden nesile ulaşmayı başaran grubun bu özel konserini ajandalarınıza not edin.Soprano Olga Peretyatko ve ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil eden tenor Mert Süngü İş Sanat Yeni Yıl Konserinde bir araya gelecek. Solistlere orkestra şefi Murat Cem Orhan yönetimindeki Gedik Filarmoni Orkestrası eşlik edecek. Johann Strauss valslerinin yanı sıra ünlü opera aryalarının da seslendirileceği konser, 29 Aralık Çarşamba saat 20.30'da Maximum Uniq Hall'da gerçekleşecek.İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, 22. sezonuna seramik sanatçısı Beril Anılanmert'in "Seyir Defteri" başlıklı sergisi ile merhaba dedi. Farklı tekniklerdeki seramik eserleri ile tanınan Beril Anılanmert'in "Seyir Defteri" başlıklı sergisi ile 22. sezonuna başlayan İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde sanatçının önceki yıllarda açtığı pek çok sergiden örneklerin yanı sıra son dönemde ürettiği yeni eserleri de yer alıyor. 8 Ocak 2022 tarihine kadar açık kalacak sergide seramik formlar, pentür karakterindeki karolar, enstalasyonlar, kâğıt üzerine karışık malzeme ile yapılmış desenler ve resimler sanatseverlerle buluşuyor.Beş yıl önce sanatseverlerle vedalaşan Maçka Sanat Galerisi (MSG), 200'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyla geçen 40 yıl ardından, sanatçı, akademisyen Serhat Kiraz ve sanatçı-bilgisayar programcısı Hakan Gündüz'ün 'Moment/An' isimli sergileri ile sanat gündemindeki yerini tekrar alıyor. Sergi, MSG'de 16 Kasım ve 18 Aralık tarihleri arasında yer alacak.'Moment/An' projesiyle Kiraz ve Gündüz, insanoğlunun varoluşunu emek, farkındalık ve mülkiyet gibi unsurlarla farklı disiplinler üzerinden hesaplanabilir, kazanılabilir, sorgulanabilir ve harcanabilir kılan 'zaman'a verdikleri fiziksel, kavramsal, akustik, görsel ve kişisel yorumları bitiştiriyor.Atölye Modern'deki "Sanat Yapıtlarının Gizleri" seminer programı, modern ve çağdaş sanat yapıtlarının nasıl çözümlenebileceğine ve yorumlanabileceğine dair yöntemler sunuyor. İstanbul Modern'in yetişkinlere yönelik atölye ve seminer programı Atölye Modern çevrimiçinde devam ediyor. "Sanat Yapıtlarının Gizleri" başlıklı seminerin her bir dersi tanımlama, çözümleme ve yorumlama adımlarıyla katılımcılara sanat yapıtlarını incelemede her zaman uygulayabilecekleri bir model aktarıyor. Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu yönetiminde düzenlenen programda ele alınan çalışmalar, malzeme özellikleri, taşıdıkları örtük ve açık anlamlar, dönemlerini temsil eden ve aşan özellikleri, üretim yöntemleri gibi farklı açılardan analiz ediliyor. Bu seminer, birbirine bağlı dört dersten oluşuyor. Dersleri tamamlayan katılımcılara Atölye Modern Katılım Belgesi veriliyor. Atölye Modern Çevrimiçi seminerleri ücretli ve katılımlar kontenjanla sınırlı.Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi, Güzide Sabri'nin en çok ses getiren romanı. Fikret'in kızı Nedret'e bıraktığı günlüklerden oluşan yapıt, toplumsal değer yargılarını kadınların deneyimlerini merkeze alarak, "hastalık" ve "yasak aşk" etrafında eleştiriyor. Erken 20. yüzyılda edebiyatımıza "melankolik" dünya görüşüyle özgün bir katkıda bulunan Güzide Sabri'yi, özellikle içinden geçtiğimiz salgın hastalık çağında, günümüz okuruyla buluşturmak, "hastalık", "keder", "yas", "elem" gibi duygulara bakmak için farklı bir pencere sunuyor. Sabri, Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi adlı ikinci romanını, eşi tarafından yazması kısıtlandığı bir dönemde, Bursa'da yazmaya başlar. Yapıt yayımlandığında, büyük ses getirir. Böylece edebiyat dünyasında artık tanınan bir yazar olmuştur.