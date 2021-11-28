Komplo teorileri yine hortladı

Giriş Tarihi: 28.11.2021

Eğer siz de bulutlara bakıp yüz ifadeleri çıkarıyorsanız bu haberi iyi okumanız gerekiyor, çünkü komplo teorilerine inanma olasılığınız yüksek. Birçok ülkede yayılan, özellikle aşı ve iklim krizi ile ilgili komploların arkasında faşistler var. Onlar iklim krizinin olmadığını, aşıyla toplumların köleleştirildiğini yaymaya çalışıyor