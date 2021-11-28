Mucizelere inanıyorum! Çünkü tecrübe ettim

"Biliyor musun, senden nefret etmek istiyorum. Ama o kadar sempatik ve o kadar iyi bir insansın ki, edemiyorum." Bu sözler, 2003 yılında dünyanın bir numarası olan ABD'li tenisçi Andy Roddick
'e ait... 2005'te Wimbledon
finalinde boyun eğdiği Roger Federer
'e hayranlığını dile getiriyor. Spor sevdalıları ise bugünlerde, aynı çağda yaşadıkları için şükrettitkleri İsviçreli yıldızın kariyerinin bitme aşamasına gelmesiyle büyük üzüntü yaşıyor. 20 yıldır üst düzey tenis oynayıp elde ettiği başarılarla 'majesteleri' lakabını alan efsane ise yine bir mucize peşinde.
Son bir buçuk yılda üç ameliyat geçiren ve 2022 yılının mart ayından önce kortlara dönmesi beklenmeyen Federer
kendisinin geleceğinden kaygılı olanları, "Ben bu tür mucizelere inanırım. Çünkü tecrübe ettim" diyerek ümitlendiriyor.
O mucizeyi hatırlatalım. Kendine çok iyi bakan ve sık sakatlanmayan Federer, 2016 yılında dizinden ameliyat olmak zorunda kaldı. Sadece altı aylık aranın ardından oynadığı 2017 Avustralya Açık'ta finale kadar yükselip ezeli rakibi, ebedi dostu İspanyol Rafael Nadal
'ı yenerek şampiyon oldu. 3-2 kazandığı karşılaşma, yaşanan muhteşem çekişmeyle 'televizyonda tarihinin en çok izlenen tenis maçları' arasına girmişti.
DJOKOVIC: GÜZEL BİR VEDAYI HAK EDİYOR
Bu sene büyük başarılara imza attığı Wimbledon'da şansını denedi. Ancak Polonyalı Hurkacz'a sadece 48 dakika içinde 3-0 yenilerek çeyrek finalde elendi. Onu tanıyanlar sadece Wimbledon'daki bu son maçını zihinlerden silmek için yeniden korta dönmek istediğini düşünüyor.
Mesela bir başka tenis efsanesi Novak Djokovic
, "Umarım onu bir kez daha kortta görebiliriz. Tenis için yaptıkları, yarattığı efsane ve her şey için, güzel bir vedayı hak ediyor" diyerek kendisini selamlıyor.
Federer de, 41 yaşına gireceği 2022 yılı için planlarını yaparak yeni bir mucizenin peşinde olduğuna işaret ediyor: "Doktorlar, ocak ayında koşabileceğimi söyledi ama haberleri yok, çocuklarımla tenis oynamaya başladım bile. Sonun yakın olduğunu bilsem de yeniden büyük maçlar oynamak istiyorum.
Kolay olmayacak ama deneyeceğim" diyerek umudunu ve umudumuzu koruyor.
ÇOCUKLARI İKİZ
2000 yılında tanıştığı tenisçi Mirka Vavrinec ile 2009'da evlenen Roger Federer sık sık başarısının sırrının eşi olduğunu söylüyor. Sakatlığı nedeniyle 2002 yılında tenisi bırakan Vavrinec ile Federer'in, Myla Rose ve Charlene Riva adında ikiz kızları, Leo ve Lennart isminde ikiz oğulları var.
MANDELA'DAN SONRA EN ÇOK ONU SEVDİLER
Federer, yardım faaliyetlerine katılımıyla da dikkat çekiyor. 2006 yılında Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) iyi niyet elçisi seçildi. Nadal ile Afrikalı çocuklar için oynadığı iki yardım maçında dört milyon dolar bağış toplandı. 2011 yılında Güney Afrika'da Nelson Mandela'dan sonra en çok güven duyulan isim seçilmişti.
RAKAMLARLA MAJESTELERİ
21
Dört ATP şampiyonluğu kazandığı yaş.
968 HAFTA
Dünya sıralamasındaki ilk 10'da kaldığı süre.
2000
İlk finalini oynadığı yıl.
2006
12 kupa kazanıp kariyerinde en başarılı olduğu sene.