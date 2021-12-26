Bir günde kazanılmıyor parayla da olmuyor

Antrenör, başkanın odasına giderken kararını tekrar gözden geçirdi. Burası kendisi için yeni bir ülke idi, salon yetersizdi, istediklerini yapamamıştı. Yeni bir kulüp bulabilirdi. İçeri girdi ve "Ben bırakmak istiyorum" dedi. Başkan, İtalyan'ın gözlerinde bir kararlılık görmedi. "Bu kadar çabuk mu pes ediyorsun! Sen geçen yıl İtalya
'da yılın koçu seçilmedin mi? Biz yeni bir salon yapmak, kendi yıldızlarımızı yetiştirmek, adımızı dünyaya duyurmak istiyoruz? Sen de bunları istemiyor musun?" dedi. Aslında koçun da istediği bu özgüven aşılamasıydı. Salon yapılacak mıydı gerçekten?
10 YILDA TARİH YAZDI
2008 yılında tatsız başlayan bir başarı öyküsünün ilk adımları bunlar... 37 yaşındaki bu koç, Türk sporunun kaderini değiştiren Giovanni Guidetti
... Başarısızlığına rağmen arkasında duran dönemin başkanı bugün Türk Hava Yolları'nın yönetim kurulu başkanı İlker Aycı... Bu satırları Vakıfbank
'ın İtalyan ekibi Imoco Volley'i yenerek dördüncü kez Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda zafere ulaşması sebebiyle kaleme alıyoruz. Vakıfbank son dönemde çok kullanılan 'sürdürülebilirlik' kelimesinin karşılığıdır desek yalan olmaz. Son 10 yıla dört Dünya dört Avrupa Şampiyonluğu sığdırabilmek kulüp yönetimi, antrenör kadrosu ve fabrika gibi çalışan bir altyapıyla mümkün. Peki Voleybol Milli Takımımızı da Avrupa'da kürsüye çıkartan, bu başarı modeli, Türkiye
'de futbol ya da basketbol gibi branşlara da uygulanamaz mı? İşte bu sorunun yanıtının ve Vakıfbank'ın başarısındaki sırrın peşine düştük.
SADECE MADDİYAT YETMEZ!
Voleybola 2019'a veda eden efsane kaptan Gözde Kırdar
diğer branşlara kıyasla voleyboldaki ivmenin sırrını şöyle açıklıyor: "Başarıdaki en önemli faktör çalışmak sonra da antrenördür. Giovanni ile çalışmak hem keyifli hem çok zordur. En kısa idmanı üç, dört saat sürer. Dünyanın en yetenekli oyuncusu da olsa çalışmayı sevmiyorsa Giovanni ile antrenmana çıkamaz." Arkasında devlet bankası var. Parayla herkes başarır" yorumlarına da gülen Gözde Kırdar, "Bu başarılar parayla maddiyatla olmaz. Sadece parayla olsaydı diyerek çok örnek verebilirim. Önce iyi bir hocanız olacak sonra çalışacaksınız ama çok çalışacaksınız. Bu işler parayla değil yürekle oluyor" dedi.
SİSTEMLİ VE İSTİKRARLI ÇALIŞMAKLA SONUÇ GELİR
Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, başarının planlı bir sürecin sonunda geldiğini söylüyor. Üstündağ, "Vakıfbank'ın dünya şampiyonu olması, Filenin Sultanları'nın her organizasyonda kürsüde olması, Filenin Efeleri'nin yükselen başarı grafiği... Bunlar tek günde kazanılmadı. Türk voleybolunun arkasındaki güç sistematik ve istikrarlı çalışmak, doğru zamanda doğru hamleleri yapmaktır. Bugün altyapıdaki çalışmalarımız, başarılarımız, yarın A Takımlardaki oyunumuza zemin hazırlıyor. Bütün paydaşlarımız tüm özverilerini ortaya koyarak çalışıyor ve bunların hepsi en nihayetinde başarıyı sürdürülebilir hale getiriyor" diyerek diğer Türkiye'de diğer branşlara formülü veriyor.
ONUNKİ GİBİ BİR KALP LAZIM
SABAH Spor'un deneyimli editörü Volkan Üstüyıldız'a göre voleyboldaki başarının futbol ya da basketbolda yaşanması için Guidetti tarzı bir idol isme ihtiyaç var: "2011'den beri dünya voleybolunda bir Vakıfbank gerçeği var. Yöneticiler, oyuncular değişti ama başarı hiç eksilmedi. Organizasyonun büyüklüğünü gösteren bir nokta bu. Peki kopyalayıp, futbol veya basketbola uygulamak mümkün mü? Kağıt üstünde evet diyebiliriz. Ama en mükemmel organizasyonların da kalbi vardır. Barcelona'nın Messi'ydi. Yenilmez armada Milan'ın kalbi Gullit idi. Panathinaikos'un Diamantidis, Chicago Bulls'un Michael Jordan, Vakıfbank'ın da Guidetti... Sarı-siyahlıları örnek alırken her şeylerini kopyalayabilirsiniz. Ama kalbin yerini dolduramazsanız."
GUİDETTİ VOLEYBOL SEVGİSİNİ TABANA YAYIYOR
Eski milli voleybolcu Başak Koç, Vakıfbank'ta genel menajerlik de yaptığı için başarının gelişine yakından tanıklık eden bir isim. Gazeteci Koç'a göre, Guidetti'de ısrar edilmesi Vakıfbank kulübü için en kritik karardı. Onun üstlendiği misyonun Türkiye'de voleybol sevgisinin tabana yaydığını söylüyor: "İşin başında başarılı olamayan Guidetti gönderilse ne olurdu, bunu pek düşünmek istemiyorum. Yönetimin arkasında durduğu Guidetti sadece çalışmak değil; liderlik vasıfları, teknik ekibi ile oluşturduğu ahenk, iletişim becerisi, stratejik aklı, başarıdan başarı doğurma felsefesi ve enerjisiyle bu kupaların kazanılmasında en büyük pay sahibi. Anadolu şehirlerinde çocuklarla zaman geçirip spor sevdirme misyonunu üstlenen kaç kişi var ki?"
KADRO İSTİKRARI DA ÇOK ÖNEMLİ
Eski gazeteci Murat Yücekök, Guidetti'nin geldiği ilk sezon play-off eşleşmesinde sekizinci sırada bulunan Galatasaray'a elenmesine rağmen kulübün hocanın arkasında durulmasına vurguladı. Yücekök, "Böyle başlayıp bugünlere uzanan bir süreç. Kadro istikrarından da bahsetmek gerek. Takımda herkes birbirini ailesinden daha iyi tanıyor" diyerek futbolda pek rastlanmayan kulüp yönetimi ve kadro sürekliliğine dikkat çekiyor.