3 saniyelik görüşmeyle çözülen çifte vahşet

Tarih 11 Ekim 2021. Pazartesi. Saatler gece 03.00'ü gösteriyordu. İstanbul Cinayet Masası'nda cinayete dönüşmesi olası yaralama olaylarının anonsları birbiriyle yarışıyordu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'nun Nöbetçi Amirliği'nde görevli polis Ali aniden odaya girdi. "Beyler, Esenyurt'ta lüks bir cip yanmış halde bulunmuş. İçerisinden bir kimlik çıkmış. Cinayet şüphesi var. Büro Amiri 'Hemen baksınlar' dedi."Soluğu; Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere Bağlantı Yolu'nda terk edilmiş ve yanmış lüks cipin yanında aldılar. Cinayet Masası polislerine göre delil olacak izleri yok etmek için yakıldığı aşikardı. Lüks aracın plaka incelemesi; İstanbul'un Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde otelleri bulunan iş insanları Esra ve Nuri Yıldız çiftini işaret ediyordu. Araçtan bulunan kimlik de Nuri Yıldız'a aitti. Polisler iki isme de telefonla ulaşamadı ve çiftin Avcılar Deniz Köşkler Mahallesi'ndeki evlerine gitti. Polisler talimatı alınca; Sevgi Sokak üzerindeki dairenin kapısı çilingir eşliğinde açıldı. Nuri Yıldız'ın eşi Esra Yıldız , boğazı kesilerek ve defalarca bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Kısa bir süre sonra da Nuri Yıldız'ın cesedine de ulaşıldı. Nuri Yıldız'ın cep telefonunun en son sinyal verdiği baz istasyonu; Beylikdüzü İlçesi 'ni ipucu olarak gösterdi. Nuri Yıldız'ın cep telefonunun sinyalinin alındığı ormanlık alanda arama çalışması başlatıldı. Önce ceset; 100 metre ilerisinde de Nuri Yıldız'ın öldürüldüğü suç aleti olan silah bulundu. Yıldız başına tek kurşun sıkılarak infaz edilmişti.Polisler beyaz tebeşirleri ellerine alıp kara tahtanın karşısına geçtiler. Karşılarında sırlarla dolu iki cinayet vardı. Titiz bir soruşturmayla katilleri tespit edeceklerdi. Derin bir inceleme hemen başladı. Esra Yıldız'ın 10 Ekim Pazar akşamı saat 21.20'de Beyoğlu İlçesi 'ndeki otellerinden ayrıldığı ve taksiyle evine gittiği belirlendi. Cinayet Masası polisleri; Nuri Yıldız'ın da eşinden 32 dakika sonra otelden ayrıldığını tespit etti.Esra Yıldız'ın cesedinin bulunduğu evin kapısında zorlama yoktu. Katil veya katillere kapıyı Esra Yıldız açmıştı. 'Şüpheliler listesi' işte bu yüzden çiftin tanıdıklarından oluşturulacaktı. Öyle de oldu. Katiller de o listedeydi. Nuri Yıldız'ın ağabeyi F.Y. (58), F.Y.'nin eşi Z.Y. (65) ve çiftin çocukları F.Y. (27), M.Y. (35), A.Y. (20), B.Y. (26) ve S.Y.'nin (37) isimleri 'şüpheliler listesi'ne peş peşe yazıldı. Çifte cinayet, adım adım çözülecekti. Polisler; ilk adımı çiftin cep telefonlarını incelemeye başlamakla attı. Ölüm saati otopsi incelemesiyle ortaya çıkarılan Nuri Yıldız öldürüldükten sonra, Nuri Yıldız'ın cep telefonuyla eşi Esra Yıldız'ın arandığı ve iki hat arasında üç saniyelik bir görüşme yapıldığı saptandı. Katillerin; Nuri Yıldız'ı öldürdükten sonra Nuri Yıldız'ın akıllı cep telefonunu yanlarına aldıkları ve telefonun ekran kilidini açmak için Nuri Yıldız'ın parmak izini kullandıkları tespit edildi. Artık hedeflerinde öldürdükleri Nuri Yıldız'ın eşi Esra Yıldız vardı. Nuri Yıldız'ın ağabeyi F.Y.'nin oğulları F.Y., M.Y. ve A.Y., cesedini ormanlık alana attıkları Nuri Yıldız'ın cipiyle evin kapısına geldi. Esra Yıldız'ın kapıyı başkasına açmayacağını bildikleri için, birisi Nuri Yıldız'ın cep telefonundan arama yaptı ve açılan telefonun ucundaki Esra Yıldız'a "Kapıdayım" dedi. Eşinin geldiğini zanneden Esra Yıldız'a kapıyı açtırdılar. F.Y. ve M.Y. aniden daireye girdi ve ikinci cinayeti işledi. İddialara göre A.Y. ise araçta gözcülük yaptı. İkili Esra Yıldız'ı da öldürdükten sonra önce Nuri Yıldız'ın cep telefonunu imha etti. Ardından hep birlikte olayda kullandıkları araçla Esenyurt'a giderek cipi yaktılar. Deliller oturduktan sonra sıra operasyona gelmişti. Tüm şüpheliler gözaltına alındı. Hepsi İstanbul Cinayet Masası'na götürüldü. Nuri Yıldız'ın yeğenleri F.Y., M.Y. ve A.Y. tutuklandı. Baş zanlı üç kardeş şimdi cezaevinde. Tutuksuz yargılanacak diğer şüphelilerle birlikte yargılanacakları günleri bekliyorlar.Cinayeti en ince ayrıntısına kadar aydınlatmayı başaran İstanbul Cinayet Masası polisleri; çifte vahşetin nedenini de çok kısa bir sürede ortaya çıkarmıştı. F.Y.'nin oğlu F.Y., otellerine ortak olmak için amcası Nuri Yıldız'a 600 bin lira verdiğini fakat anlaşamadıklarını, ortaklık oluşmayınca da aralarında para nedeniyle husumet oluştuğunu söyledi. Sorguya alınan F.Y., M.Y. ve A.Y. iki cinayete dair kendilerine yöneltilen sorularda suçlamaları reddetti. Cezaevine yerleştirilen F.Y. ve M.Y.'nin pantolonlarındaki, montlarındaki ve ayakkabılarındaki kan izleri, Luminal İncelemesi ile ortaya çıkarıldı.