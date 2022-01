Sosyetede gündemde kalma hastalığı başladı

Erkek egemen bir sektör olan otomotiv alanında 35 yıl çalıştı. Birçok başarıya imza attı. Orman ailesinin ablası Ümit Orman 'dan bahsediyorum.Ümit Orman'ı yıllar önce ilk kez tanıdığımda bunun son görüşmemiz olmayacağını biliyordum. Enerjisi ve güler yüzü ile insanı kendine çeken, sorunları çözmek için çabalayan bir tavrı vardı. Düşündüğüm gibi de oldu. İnsan adlı oto biyografi kitabını elime aldığımda, dolu dolu yaşanmış, başına gelenlerle ustaca mücadele etmiş, çoğu zaman kadere de meydan okumuş güçlü bir kadın hikâyesi olduğunu gördüm. Hemen kendisini aradım ve evinde buluşarak hayata dair koyu bir muhabbete daldık.Varlıklı bir ailede doğan Orman, kimi zaman cemiyet hayatına mensup olanları eleştirdi kimi zaman paylaşmanın önemini vurguladı. Sosyetede yaşanan pek çok durumun iç yüzünü açık sözlülükle eleştirdi. Zengin aileye mensup birçok kadının sosyal medyada ürün tanıtması için de:Cemiyetten olan insanlar kendilerini tanıtmaya gerek duymaz, bizler gibi. Bilen bilir. Kendimizin reklamını yapmak için pozlar vermeye, falanca restoranda yemek yedim paylaşımları yapmaya, kılık kıyafet sergilemeye ihtiyacımız yok. Araştırın tüm bunları yapanları, çoğu görmemiş kızlardır. Onlarda para kalmadı. Eski lüksleri yok. Lüks hayatlarını devam ettirmek için para kazanmak zorundalar" diyor.- Duygusal hayatımda oldu. İsmini hep sevgiyle anacağım beni üzmeyen eski kocam. Şanslıyım ki Martin gibi biriyle evlenmişim. Ondan ayrıldıktan sonraki ilişkilerimde üzüldüm. Çünkü saf ve naif çocuklardık... Türk erkekleri de çakaldı.- Çok hesaplılar. Daha materyalistler. İşin içinde aşk yok, "Kızın acaba evi var mı, bu çok görmüş ben buna bakabilir miyim" gibi hesaplara giriyorlar. Oysa hesap başladığında aşkın da derecesi düşüyor. Belki de mecburlar, bilmiyorum.- Erkekler sorumluluk almak istemiyor. "Ben bu evi geçindiremem, hayat müşterek, gel evi birlikte geçindirelim" diyor kadına. Ama kadının doğası da korunmak istiyor. Yaradılış böyle. Erkekler daha efemine oldu. Çünkü korkuyorlar kadının gücünden. Eskiden babalarımız hem eve, em eşine bakar, çocuklarını okutur, evin her türlü geçimini sağlarlardı. Şimdiki erkekler istemiyorlar. Yeni nesil eve düşkün değil. Anda kalalım, anı yaşayalım mantığındalar... Gittiği yere kadar...- Onlardan İstanbul'da çok var, hedefçi kadınlar. Çünkü onlar bizim gibi büyümüyorlar. Küçük mahallelerde, kıt kanaat geçinen ailelerin kızları. Onların hedefi iyi bir evlilik yapmak, paralı koca bulmak. Dolayısıyla hep zengin erkeklerin olduğu yerlere gidiyorlar. Onlarla olabilmek için fırsatlar kolluyorlar.Zengin aile çocuğu olan bir arkadaşımın başına geldi. Businessclass'da uçarken, hostes kız ismini alıyor. Sonrasında hep onun olduğu yerlere gidiyor ve aşkını itiraf ediyor. Kıza, evli olduğunu söylüyor ve yakışıklı olmadığı halde kendisinin neyine aşık olduğunu soruyor. Tabii ki parasına! Evlilikleri çatırdadı. Sonradan hava yollarında çalışan bir dostum sırf zengin koca bulmak için hostes olanların olduğunu söyledi..- Pandemi döneminde evdeyken Allah'ın büyüklüğünü yaşadım. Allah gözle görünmeyen minicik bir mikropla tüm dünyayı içeriye tıktı. Davetler, işler güçler, rekabet, koşturmaca, makyaj, alışveriş... 21. yüzyılın getirdikleri ile o kadar meşguldük ki, durmuyorduk hiç. Allah, "Kendinizle bir öz hesap yapın" dedi. Ne kadar fazla tükettiğimizi gösterdi bize. İşte o zaman içimden bir ses " Yaz Ümit" dedi.- Etrafımda birçok genç kız var. Onların bizim kadar mutlu olmadığını görüyorum. Hep bir hesaplaşma peşindeler. Daha iyi kıyafetler daha iyi şartlar gibi hep maddi istekleri var. Ben zengin aile kızıydım. Üç kardeş Levent'teki evimizde doğduk. Biz o bahçedeki ağaçlara tırmanırken mutlu olurduk. Ama şimdikiler marka ayakkabı, ceket gibi şeyler istiyor. Onu alıp giydikten 10 dakika sonra tekrar mutsuz oluyorlar.- 15 yaşın vermiş olduğu saflığı yaşayamazdık o zaman. Çok akıllı olmak da bana macera yaşatmazdı. Her zaman doğru şeyleri yapsaydık geçmişe dair anlatacak pek şeyimiz de olmazdı.- Ben eğitmek ve öğretmek için gelmişim. ODTÜ, Gazi Üniversitesi gibi birçok üniversitede nefes eğitimi verdim. Pandemi olunca ara verdik. Ama bu bilgimi aileme, çalışanlarımıza aktarıyorum. Bir okulum olmasını çok istiyorum. Yorulmadan anlatırım. İlahiyat eğitimi alıyorum ayrıca. Kuran'ı Kerim'i çözmek istedim. Tam tefsire geçmişken online eğitime geçince zorlaştı. Hasta da olunca biraz ara verdim.- Allah'ı çok seviyorum. Her şey sevgi ve enerji ile coşuyor.- Yaşıma göre bekliyorum tabii. Kendini seven bir kadın başkasını da sever. Ben kendimi çok severim, çok beğenirim. Beni beğenen ve sevenler de olur diye düşünüyorum.- Aynı pencereden baktığım birini seçerim. Aynı müzikleri dinlediğim, aynı kültürden geldiğim, aynı sokakta büyüdüğüm, aynı nostalji grubundaki biri olsun çok isterim.- Verdiğim eğitimlerde bana sorular sorardı dinleyenler. Ben de o sorunun derinine iner kaynağını bulurdum. "Hocan nasıl bildiniz, bana derman oldunuz" derlerdi. Oradan çıktı.- Çok güzel giden bir ilişkim vardı. Bir haftalık bir Duesseldorf seyahatim oldu. O ara erkek arkadaşım kaçamak yapmış ve kız bana "Erkek arkadaşınız benimle" diye resimler gönderdi. Erkek arkadaşım çok pişman oldu, "Beni affet" dedi ama eskisi gibi olmuyor tabii hiçbir şey bir daha.- Erkeklere çok da kızmamak lazım, çok güzel kadınlar var etrafta ve atmaca gibi geziyorlar. Erkekler hedefteler. Buradaki amaç nefsine hakim olmak. Saf olmayın, kanmayın. Bir de ah almayın!- Aldatıldıktan sonra kanser oldum. Daha sonra araştırdım ve bunun altında da tercih edilmeme hissinin yattığını öğrendim. Bu bütün kadınlar için geçerli, "Neden ben değil o!" düşüncesi... Hâlbuki ki o kadın o anlık kadındı ama zihin bunu kabul etmiyor. Bu gibi durumlarda kadınlık organlarını etkiliyor, özellikle meme kanserini tetikliyor.- Ciddi bir trafik kazası geçirip, üç ay hastanede yatmıştım. Sürekli "Bu neden benim başıma geldi?" diye soruyordum. İşte o andan itibaren eğitim almaya başladım. Beynin sana hükmedeceğine sen beynine hükmet temalı eğitimler aldım. Bunların hepsi nefis ile ilgili... Nefsine hakim olmak için de kuvvetli bir karakter lazım.- Adım Ümit benim ve ümidim hiç bitmez. Tarkan'la çok samimiydim. Dudu aldı albümü çıkmadan demosunu bana hastaneye göndermişti. Fizik tedavi görürken hep o çalıyordu. Tarkan da kameralara yakalanmamak için ziyaretime gece geldi. Dudu konserine kadar iyileşmek de en büyük motivasyonum olmuştu.- Hayır, görüşmüyoruz ama onunla çok güzel yerlere giderdik. Rize'de Ovit Yaylası'na çıkmıştık. Antalya, Londra'ya da gittik birlikte. 