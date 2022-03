ABD’de erkek giyimini dizayn eden Türk

2017 yılında New York modasının "Altın Küre"si olarak kabul edilen Fashion Group International (FGI) tarafından erkek moda tasarımcısı olarak ödüle layık görülen Peyman Umay, geçtiğimiz günlerde de tasarımlarıyla Forbes dergisinin sayfalarındaydı. Sosyal medyanın da etkisiyle erkek modasının yeniden şekillenmesi üzerine bir makale kaleme alan Joseph DeAcetis , "Peyman Umay kendini ifade etmenin artmasıyla erkek modasını 21'inci yüzyıla taşıyor" yorumunda bulundu. "Z jenerasyonu giyimi baştan yorumlamak istiyor. Tıpkı kendisinden önce gelmiş tüm jenerasyonlar gibi. Kıyafetlerin cinsiyeti olduğu algısı çok gerilerde kaldı. Ve kendi kendini ifade etme olgusu ile bireysellik hiç olmadığı kadar hem dünya hem de ABD modasını avuçlarına almış durumda. Bu Türk tasarımcı erkek giyimini baştan şekillendiyor" diye yazdı.Peki Forbes yazarına göre Umay'ın erkek modasına kattıkları neler? İşte bunu da şu sözlerle anlatıyor, "Umay'ın kullanığı renk paleti modernliğin sofistike bir hali. Birebir takım elbise hizmeti mükemmel. Avrupa 'nın elegansını, ABD kültürüyle çok başarılı bir şekilde harmanlıyor. Mart 2020'den önce giydiklerimiz şu an hepimize ancak bir kostüm kadar yakın gelebilir. Umay yaşadığımız bu değişimi, erkek giyimden beklentimizi çok doğru bir şekilde kendi yeni markasıyla harmanladı. Daha klasik ve ağır bir çizgisi olan markası şu an daha genç ve iddialı..."AY by Peyman Umay isimli Forbes'a konu olan markanın lansmanı kısa süre önce yapıldı. Ancak koleksiyondaki erkek modellerinin iddiası kısa sürede dikkatleri üzerine çekmesine yetti. Derginin haberinden sonra konuştuğumuz Umay, "İnsanlar giydikleri kıyafetin gücünü çok düşünmüyor. Kıyafetler siz bir şey söylemeden sizin yerinize konuşuyor. İyi giyinmek çok pahalı kıyafetlerden oluşan bir dolaba sahip olmaktan, yeni sezon marka kıyafetler satın almaktan çok fazlası. İyi giyinmek bence yaşamak için güzel bir yer inşa etmek gibi... İyi giyinen biri vücut proporsiyonlarını ve kendisine yakışan renkleri bilen ve iyi kullanan bir kişidir. Hatta bundan yola çıkarak Dressing Well- İyi Giyinmek isimli bir kitap da kaleme almıştım" şeklinde konuşuyor.Türkiye'de çeşitli markalarla çalıştıktan sonra 2011 yılında kendi ismiyle kişiye özel erkek giyim markasını kuran, koleksiyonlarına 2013 yılında kişiye özel kadın ve 2015 yılında hazır giyim erkek markalarını da ekleyen Umay, yeni markası ve çizgisi hakkında, "Çok daha avangard, bohem ve iddialı parçalardan oluşan bir koleksiyon hazırladık. Meksika'da ilk defa görücüye çıktı bu koleksiyon. Çok beğenildi ve biz de o çizgiden devam etme kararı aldık. 15 yıldır yaklaşık olarak ABD'de yaşıyorum. Türkiye'de doğdum ve markam ilk defa bu ilkbahar-yaz sezonunda kendi ülkemde satılmaya başlanacak. Ayrıca Mykanos ve Ibiza'da da koleksiyonum satılacak. Tüm bu gelişmeler çok heyecan verici" diye konuşuyor.