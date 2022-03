Cembo daha yeni başlıyor

Türkiye'ye Formula 2 'de temsil edecek ilk sporcu olan Cem Bölükbaşı bugün ilk yarışına çıkıyor. Espor'dan pistlere yükselerek dünyada bir ilke imza atan Cem saat 13.40'ta Bahreyn'de Çek takımı Charouz Racing System ile Formula 2'de sezonu açıyor. 24 yaşındaki sporcunun dününü bugününü ve geleceğini, Türk sporunun üç önemli ismiyle konuştuk. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı , ünlü rallici Yağız Avcı ve Cem'i çocukluğundan beri yarışçı olarak takip eden spor basının duayen ismi Okay Karacan 'ın ortak görüşü, "Bu daha başlangıç" oldu.Cem, kartingle zamanında TOSFED'in sporcu keşfetme projesiyle tanışmış bir sporcumuz. Sonra karting ve ardından simülasyondaki başarılarıyla uluslararası arenada dikkat çekti. Yeteneğine çok çalışmayı eklemesiyle bu noktaya geldi.Simülasyon dünyasından gerçek yarışlara geçerek yapmış olmasıyla dünyadaki binlerce simülasyon yarışçısı için ciddi rol model oldu. Bu sene Formula 2'de baskıya alışacak, kendisini Formula 1 'e taşıyabilecek asıl performansını seneye gösterecektir. Kenan Sofuoğlu 'nun açtığı yolda ilerleyen Toprak Razgatlıoğlu derken şimdi de Deniz Öncü Salih Yoluç gibi gençler geliyor. Yabancı rakipleriyle aynı arenaya çıktıklarında sporcularımız, onlardan daha da hızlı olabildiklerini gösteriyorlar.Başarmak için inanmak, altın anahtar. Anne ve babasının, hayallerini gerçekleştirmek için ona açtığı yolu iyi değerlendirdi. 17 sene önce Karting'e adım attığı günden beri her yıl altını doldura doldura F2'ye yükseldi.Dünya, dijital üzerinden kendini ifade ederken Cem bu trendi yakalayan ender isimlerden oldu. Günün ruhu, gerçeğin dikkatini çekmek için dijitalde yeteneklerini ispat etmek; Cem bunu yaptı.Düzenli finiş görerek başlasın, sonra yavaş yavaş kürsüye çıkar. En sonunda kürsü ve galibiyetler gelir. Tahminim değil ama dileğim bu. Cem'e ekonomik olarak destek çıkarsak ileride daha da başarılı olabilir.Son yıllarda sanalda yarışlar hızlı gelişti ve gerçeğine çok yaklaştı. Ben de yarışırken sanal ortamda hazırlanırdım. Cem de Fernando Alonso'nun takımına katıldı, çok iyi sonuçlar aldı. Gerçek yarışa geçince hızla adapte olması, simülasyonun başarısını gösterdi.Cem için çaylak sezonunu ilk 10'da bitirmesi harika sonuç olur. Her yarışta bir şeyler öğrenecek. Ama tabi Formula 1'e geçiş kolay değil. Ya çok başarılı olacaksınız, ya da bütçe desteğiyle bir takımda yer bulacaksınız. Ama Cem çalışkanlığıyla Haas gibi bir takımda bile F1'de yer bulabilirse yeni bir hikaye yazar.Türkiye'de motor sporlarında son yıllarda bir yükseliş trendi var. Kenan Sofuoğlu'nun açtığı bir yol ve yetiştirdiği genç sporcuları izliyoruz. Toprak Razgatlıoğlu zaten dünya şampiyonu. Ayhancan Güven, Öncü kardeşler arkadan gelen sporculara bayrağı devredecekler.