Hayatımın ikinci yarısına başladım

Metabolik cerrahi uzun yıllardır dünyada ve ülkemizde güvenle uygulanıyor. Böylece şeker hastalarının kaderi değişiyor. İstatistiksel verilere göre Türkiye'de yaklaşık yedi milyon diyabet hastası bulunuyor ve ülkemizde her gün 87 kişi diyabet hastalığı nedeni ile yaşamını yitiriyor. Dünyada ise bu rakam bir yıl içinde dört milyon kişi olarak biliniyor. Genetik faktörler ile birlikte kötü beslenme ve hareketsiz yaşam da hastalığın hızla artmasına neden olmaktadır. Metabolik cerrahi öncesi tip 2 hastalarını organ kayıplarına varan ümitsiz ve çaresiz bir yaşam bekliyordu. Şeker hastalığına yakalanan pek çok hastamızın yaşamında yepyeni bir sayfanın açılmasına vesile olduk. Bu isimlerden biri de ülkemizin çok başarılı ve sevilen sanatçılarından Erhan Yazıcıoğlu
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ALPER ÇELİK: Canımsın, seninle 11 yıllık bir yolculuğumuz var. Metabolik cerrahi operasyonunu ilk deneyimleyen isimlerden birisin...
ERHAN YAZICIOĞLU:
Ben bu konuda kendime bir misyon edindim. Metabolik cerrahiyi geçiren ilk isimlerden biri olduğum için, bu hastalığa yakalanan çoğu kişi biliyorsun Alper Hocam senden önce beni arıyorlar. "Ne düşünüyorsunuz? Memnun musunuz? Size neler yapıldı?" gibi sorular soruyorlar. Ben mutlaka işin ehline yönlendiriyorum.
A.Ç.: Peki ilk şikayetlerin ne zaman başladı?
E.Y.:
Ben ilk kez 44 yaşımda doktora gittim. Sekiz ay boyunca konuşamadım, sesim çıkmadı. Ancak kararlı bir şekilde kanser hastalığını yendim ve tiyatro oyunuma geri döndüm. Yıllar sonra obezite nedeni ile şeker hastalığına yakalandım. Tam 126 kiloydum ve bir sabah kahvaltı masasında bir isimle karşılaştım... Biliyorsun ki sana ulaşmam hiç kolay olmadı. Tedavinin en önemli noktalarından biri hastanın doktoruna olan güveni...
A.Ç.: Bana ilk geldiğinde şikayetlerin nelerdi?
E.Y.:
Çok kilo almıştım, aşırı iştahlıydım, çabuk yorulmaya başlamıştım ve bir çözüm arayışındaydım. Böyle bir çare olduğunu öğrendiğimde tıbba da güvendiğim için, hem tıp hem de sizin yardımlarınız ile 38 kilo verdim. Tüm şikayetlerimden kurtuldum ve sahnelere geri döndüm.
A.Ç.: Metabolik cerrahi öncesi çok fazla hastalığın vardı. Tansiyonun, kan yağların, kolesterolün çok yüksekti ve karaciğerinde adeta bir isyan vardı. Bu nedenle de ameliyatın planladığımızdan uzun sürdü. Tüm bunlara rağmen ameliyatımızı başarı ile tamamladık ve 11 yılı geride bıraktık. Bu sürede iyileşme sürecinden bahseder misin?
E.Y.:
Ben iyi bir hastayımdır. İki ay sulu beslendim, daha sonra püre ve balığa başladım. Tüm tavsiyelerine uyup kendimi disipline ettim. Bir yılın sonunda bambaşka biri oldum. Kolestrol, tansiyon, obeziteden kurtuldum ve ciğerim tamamen sağlıklı bir hale geldi.
A.Ç.: Bu hastalıktan kurtulmuş biri olarak insanlara ne söylemek istersin?
E.Y.:
Torunum Defne'ye beş yaşına kadar asla çikolata tükettirmediler. Çünkü bende diyabet hastalığı var, onda da olabilir diye. Yaşamın en berbat hastalığı diyabet. Çünkü vücuttaki her uzva dokunuyor. Ailesinde şeker hastalığı olan genç insanlara özellikle beş yaşına kadar çocuklarına şeker vermemelerini ve çocuklarını hamurlu yiyeceklerden uzak tutmalarını öneriyorum.
A.Ç.: Peki şimdi sağlıklı yaşam adına yaşam tarzında neler yapıyorsun?
E.Y.:
Artık az yiyorum, zaten yetiyor. Ne yaptıysan sen artık mideme! (Gülüyor)
A.Ç.: Evet midenin ebatı biraz küçüldü ama biliyorsun bireyin asıl yeme alışkanlığını kontrol eden organ ince bağırsaklardır. İnce bağırsaklarının da yeri değişti. İnce bağırsaklarının yeri değişince hastanın yemeğe olan bakış açısı da tamamen değişiyor. Uzun süre tok hissediyor, daha küçük porsiyonlar ile doyuyor. Yani patron ince bağırsak oluyor.
E.Y.:
Evet gerçekten çok çabuk doyuyorum artık. Hocam bana sorduğun ilk soru sigaraydı. Sigara içmediğim için "Hayatının yarısı elinde. Diğer yarısını da kurtarmak bizim işimiz" demiştin ve dediğin gibi de oldu... Hayatımın ikinci yarısına başladım çok şükür.
3 SORU 3 CEVAP
- Sosyal medyada çok farklı tavsiyeler var. Bunlar için ne dersiniz?
- İnternet ortamındaki bilgi karmaşası hastaların da kafasının karışmasına neden oluyor, her zaman hekimlere danışın.
- Tip 2'de ameliyat ne zaman bir seçenek olmalı?
- Eğer uygun tedaviye rağmen şekeriniz kontrol altına alınamıyorsa ve vücudunuz insülin üretmeye devam ediyorsa, ameliyat sizin bir tedavi süreci olabilir.
- Ameliyat ne zaman bir seçenek olamaz?
- Bedeniniz insülin üretmiyorsa ya da çok azalmışsa bu durumda ameliyat söz konusu değildir.
BU BELİRTİLERE DİKKAT!
İşte şeker hastalığı belirtileri:
Ağız kuruluğu.
Sık idrara çıkmak.
Aşırı su tüketme ihtiyacı.
Sürekli açlık hissi.
Cilt yaralarının geç iyileşmesi.
Kuru ve kaşıntılı bir cilt.
Sık enfeksiyon gelişmesi.
Çabuk sinirlenmek.
El ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma.
KISA KISA TAVSİYELER
Egzersiz yapın.
Bütün kötü beslenme alışkanlıklarınızdan uzak durun.
Gıda ambalajı okumayı alışkanlık edinin. Kaç kalori olduğuna bakın.
Fruktoz ve glukoz şurubu olanlardan uzak durun.
Protein ağırlı beslenin.