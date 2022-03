Hayatımın ikinci yarısına başladım

Metabolik cerrahi uzun yıllardır dünyada ve ülkemizde güvenle uygulanıyor. Böylece şeker hastalarının kaderi değişiyor. İstatistiksel verilere göre Türkiye'de yaklaşık yedi milyon diyabet hastası bulunuyor ve ülkemizde her gün 87 kişi diyabet hastalığı nedeni ile yaşamını yitiriyor. Dünyada ise bu rakam bir yıl içinde dört milyon kişi olarak biliniyor. Genetik faktörler ile birlikte kötü beslenme ve hareketsiz yaşam da hastalığın hızla artmasına neden olmaktadır. Metabolik cerrahi öncesi tip 2 hastalarını organ kayıplarına varan ümitsiz ve çaresiz bir yaşam bekliyordu. Şeker hastalığına yakalanan pek çok hastamızın yaşamında yepyeni bir sayfanın açılmasına vesile olduk. Bu isimlerden biri de ülkemizin çok başarılı ve sevilen sanatçılarından Erhan Yazıcıoğlu ...Ben bu konuda kendime bir misyon edindim. Metabolik cerrahiyi geçiren ilk isimlerden biri olduğum için, bu hastalığa yakalanan çoğu kişi biliyorsun Alper Hocam senden önce beni arıyorlar. "Ne düşünüyorsunuz? Memnun musunuz? Size neler yapıldı?" gibi sorular soruyorlar. Ben mutlaka işin ehline yönlendiriyorum.Ben ilk kez 44 yaşımda doktora gittim. Sekiz ay boyunca konuşamadım, sesim çıkmadı. Ancak kararlı bir şekilde kanser hastalığını yendim ve tiyatro oyunuma geri döndüm. Yıllar sonra obezite nedeni ile şeker hastalığına yakalandım. Tam 126 kiloydum ve bir sabah kahvaltı masasında bir isimle karşılaştım... Biliyorsun ki sana ulaşmam hiç kolay olmadı. Tedavinin en önemli noktalarından biri hastanın doktoruna olan güveni...Çok kilo almıştım, aşırı iştahlıydım, çabuk yorulmaya başlamıştım ve bir çözüm arayışındaydım. Böyle bir çare olduğunu öğrendiğimde tıbba da güvendiğim için, hem tıp hem de sizin yardımlarınız ile 38 kilo verdim. Tüm şikayetlerimden kurtuldum ve sahnelere geri döndüm.Ben iyi bir hastayımdır. İki ay sulu beslendim, daha sonra püre ve balığa başladım. Tüm tavsiyelerine uyup kendimi disipline ettim. Bir yılın sonunda bambaşka biri oldum. Kolestrol, tansiyon, obeziteden kurtuldum ve ciğerim tamamen sağlıklı bir hale geldi.Torunum Defne'ye beş yaşına kadar asla çikolata tükettirmediler. Çünkü bende diyabet hastalığı var, onda da olabilir diye. Yaşamın en berbat hastalığı diyabet. Çünkü vücuttaki her uzva dokunuyor. Ailesinde şeker hastalığı olan genç insanlara özellikle beş yaşına kadar çocuklarına şeker vermemelerini ve çocuklarını hamurlu yiyeceklerden uzak tutmalarını öneriyorum.Artık az yiyorum, zaten yetiyor. Ne yaptıysan sen artık mideme! (Gülüyor)Evet gerçekten çok çabuk doyuyorum artık. Hocam bana sorduğun ilk soru sigaraydı. Sigara içmediğim için "Hayatının yarısı elinde. Diğer yarısını da kurtarmak bizim işimiz" demiştin ve dediğin gibi de oldu... Hayatımın ikinci yarısına başladım çok şükür.- İnternet ortamındaki bilgi karmaşası hastaların da kafasının karışmasına neden oluyor, her zaman hekimlere danışın.- Eğer uygun tedaviye rağmen şekeriniz kontrol altına alınamıyorsa ve vücudunuz insülin üretmeye devam ediyorsa, ameliyat sizin bir tedavi süreci olabilir.- Bedeniniz insülin üretmiyorsa ya da çok azalmışsa bu durumda ameliyat söz konusu değildir.İşte şeker hastalığı belirtileri:Ağız kuruluğu.Sık idrara çıkmak.Aşırı su tüketme ihtiyacı.Sürekli açlık hissi.Cilt yaralarının geç iyileşmesi.Kuru ve kaşıntılı bir cilt.Sık enfeksiyon gelişmesi.Çabuk sinirlenmek.El ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma.Egzersiz yapın.Bütün kötü beslenme alışkanlıklarınızdan uzak durun.Gıda ambalajı okumayı alışkanlık edinin. Kaç kalori olduğuna bakın.Fruktoz ve glukoz şurubu olanlardan uzak durun.Protein ağırlı beslenin.