Oscar Toto 2022: Tarihi rövanşta şampiyon, Jane Campion!

Peki Oscar heyecanında son durum nedir? En İyi Film'den başlayalım. Bu yıl 12 dalda adaylık alan The Power of the Dog halen En İyi Film kategorisinin en güçlü favorisi. Rakipsiz bir favori iken son haftalarda atak yapan CODA ile yarışa heyecan geldi. Öyle ki, CODA son yıllarda alıştığımız gibi bir sürprizle geceyi mutlu sonla bitirebilir. Ki bu rekabet bizim jürimizin kararlarına da yansımış durumda. En İyi Yönetmen dalında Jane Campion açık ara önde götürüyor yarışı. Üstelik rakipsiz de. Campion 1994'te Piyano ile aynı dalda aday olmuş ve heykelciği Steven Spielberg 'e kaptırmıştı. İki yönetmen yine aday (ayrıca Campion bu kategoride Oscar'a iki defa aday olan ilk kadın yönetmen) ama bu sefer sahnede Campion olacak gibi. Ki jürimiz de bu kategoride oybirliği ile Campion'ın heykelciğe uzanacağını düşünüyor.