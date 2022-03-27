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Giriş Tarihi: 27.3.2022

Oscar Toto 2022: Tarihi rövanşta şampiyon, Jane Campion!

OLKAN ÖZYURT OLKAN ÖZYURT
Oscar Toto 2022: Tarihi rövanşta şampiyon, Jane Campion!

Bu gece yarısı verilecek Oscar, 28 yıllık bir rövanşa sahne olacak. Jane Campion, 1994’te yönetmen dalında ilk defa Oscar’a aday olduğunda heykelciği Steven Spielberg’e kaptırmıştı. 28 yıl sonra ikisi yine yönetmen dalında aday. Jürimize göre bu yıl Campion heykelciği alacak... En İyi Film dalında ise The Power of the Dog favori ama CODA da sürpriz yapabilir

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Akademi Ödülleri, namıdiğer Oscar'lar bu gece yarısı sahiplerini bulacak. Böylece aylardır süren Oscar heyecanı da sona erecek. Heyecan doruktayken biz de Geleneksel Oscar Toto'muzla karşınızdayız. 12 sinema yazarından oluşan SABAH Oscar Toto jürimiz tahminleriyle huzurlarınızda...

Peki Oscar heyecanında son durum nedir? En İyi Film'den başlayalım. Bu yıl 12 dalda adaylık alan The Power of the Dog halen En İyi Film kategorisinin en güçlü favorisi. Rakipsiz bir favori iken son haftalarda atak yapan CODA ile yarışa heyecan geldi. Öyle ki, CODA son yıllarda alıştığımız gibi bir sürprizle geceyi mutlu sonla bitirebilir. Ki bu rekabet bizim jürimizin kararlarına da yansımış durumda. En İyi Yönetmen dalında Jane Campion açık ara önde götürüyor yarışı. Üstelik rakipsiz de. Campion 1994'te Piyano ile aynı dalda aday olmuş ve heykelciği Steven Spielberg'e kaptırmıştı. İki yönetmen yine aday (ayrıca Campion bu kategoride Oscar'a iki defa aday olan ilk kadın yönetmen) ama bu sefer sahnede Campion olacak gibi. Ki jürimiz de bu kategoride oybirliği ile Campion'ın heykelciğe uzanacağını düşünüyor.

En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde daha önce iki kere aday olup geceden eli boş dönen Will Smith, çok istediği Oscar heykelciğine nihayet kavuşacak gibi. Jürimizin de takdiri bu yönde.

En İyi Kadın Oyuncu dalı tam bir mayınlı tarla. Ki ölüm grubu olarak görülüyor. Nicole Kidman'ın dışındaki bütün aday oyuncuların şansı var. Lakin Jessica Chastain bir adım önde götürüyor yarışı. Onu da Penelope Cruz ve Olivia Colman takip ediyor. Jürimiz ise Chastain'in geceden mutlu ayrılacağını düşünüyor.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kategorisinde Batı Yakası'nın Hikayesi'ndeki performansıyla Ariana DeBose ilk Oscar adaylığında heykelciğe ulaşacak gibi. Jürimiz de DeBose'un açık ara bu ödülü kazanacağını takdir ediyor.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında adaylar açıklandığın beri CODA'daki performansıyla Troy Kotsur hep favoriydi. Hâlâ da öyle. Jürimiz de Kotsur'un heykelciğe ulaşacağını tahmin ediyor.

Oscar ödül töreni TRT 2'den canlı yayınlanacak. Saat 00.15'te Oscar'a Doğru programı sonrası törene saat 03.00'te bağlanılacak...

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Oscar Toto 2022: Tarihi rövanşta şampiyon, Jane Campion!
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