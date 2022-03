Saçınızı kendi halinde kullanmayı öğrenin

Bu hafta köşemde yine benim için çok özel bir ismi ağırlıyorum. Konu makyaj ve güzellik olunca sosyal medyanın en popüler isimlerinden Duygu Özaslan her gün iki milyon takipçisine ilham veriyor. Bizim arkadaşlığımız ise uzun senelere dayanıyor. Ama bunu ben anlatmayayım da ona soralım.- Saçımla ilgili birine güvenmek benim için ne kadar zor anlamışsındır. Güzel bir iş birliğiydi, iyi ki tanışmışız. O günden sonra da hiç ayrılmadık zaten.- Benim saçlarım ince telli, düz ve çok çabuk yağlandığı için en geç gün aşırı yıkamam gerekiyor. O yüzden diplerini arındırırken uçlarını kurutmamam çok önemli. Duşta saç uçlarıma saç kremi yerine her zaman nemlendiren, yoğun bir saç maskesi uygularım. Haftada bir saç derime peeling yaparım. Özel günler dışında saçıma pek ısı uygulamam, belki önlerini ya da uçlarını düşük ısıyla birkaç dakikada şekillendiririm, o kadar. Yağlandırmadan elektriklenmeyi alması ve pürüzsüzleştirmesi için genelde uçlarına yağ yerine serum kullanırım.- Seninle tanışmadan önce evet! Sadece annem babam ve en yakın arkadaşımın gördüğü bir günlük bir sarı saç maceram var. Aslında hayalim senin bana şimdi yaptığın gibi aralarda ışıltılı ve saçımın biraz daha açık görünmesiydi. Ama hayaller, hayatlar olmuştu. Kuaförden sapsarı bir saçla çıktım. Küllü falan da değil bayağı güneş emojisi sarısı. Eve gelince babam "Ne yaptın kafana?" diye gülmüştü, hiç unutmam. Ertesi gün arkadaşım beni başka bir kuaföre götürdü ve o rengi tamamen kapatsın diye saçımı koyu kahveye boyattım. Fena olmadı ama koyuydu. Sonra aka aka kendi rengine döndü. O sarı kafayla yalnızca bir adet fotoğrafım var. Sana gosteririm belki, ibret olsun diye kuaför arkadaşlarına gösterebilirsin.- O güveni aslında ilk saçımı yaptığında yakaladım bence seninle. Bir de yıllar içinde oturdu artık. Benim ne sevip sevmeyeceğimi çok iyi biliyorsun, arkadaşlığımız da oldugu için. Zevkimiz uyuyor, sen de doğalsın mesela, çok yapaya gitmiyorsun hiç. Bir de yıllardır hep aynı şeyi yapıyoruz aslında. Önlere biraz Brushlight, yazın birkaç ince paket, aşağı yukarı aynı kesimler...- Yok gelmedi, o iki gün üst üste boyatmada da yanmadı valla. Seninle zaten hiç öyle açma işlemleri falan yapmıyoruz ama korkarım. Bir kere evde saçımı kuruturken fön makinesinin içine koca bir tutam saçım kaçmıştı, o sayılır mı bilmiyorum ama saçımın bir kısmı kısa kalmıştı aylarca.- Ben biliyorsun sımsıkı topuz çok seviyorum. "Migren topuzu". Bir yerlere katılırken yaptığımız o tip saçlar çok güzel.- Çok sevdiğim arkadaşım Nur Bilen Yavuzer cilt/saç bakımıyla ilgili ne derse yaparım. Youtube'da da cok sevdiğim ve yıllardır takip ettigim kanallar var.- Saçınızı kendi halinde kullanmayı öğrenin. Bakıyorum ben lisede saçımı sürekli düzleştirirdim ve saçımın doğal formu bozulduğu için duştan çıkıp kuruttuğum haliyle beğenmezdim. Artık öyle değil, sağlıklı olduğu için doğal halinde de güzel duruyor.- Kendi rengimin çok dışına çıkıp boyatacağımı hiç sanmıyorum, doğal halini kendime çok yakıştırıyorum. Hatta beyazlarım çok daha fazlalaştığında ne yapacağım diye düşünüyorum.- Denizkızı dalgasını çok seviyorum, kendim de evde hızlıca yapabiliyorum. Bence normal maşadan daha cool duruyor.- Ben yıllardır yıkana yıkana suda uzuyor diye dalga geçiyorum ama bence biraz genetik, biraz da kullandığım takviyeler. Düzenli biotin ve kolajen takviyeleri kullanıyorum, saç diplerime de haftada bir peeling yaparken masaj yapmış oluyorum, o da kan dolaşımını olumlu etkiliyordur kesin. Ama gercekten hızlı uzuyor, saçımın kaynak olduğunu düşünenler bile var.Duygu Özaslan'ın saçlarına yedi yıldır lokal olarak brushlight uyguluyoruz. Kısa süre önce beyazlarındaki kısmı artış nedeniyle bugünkü yazımda da adından bahsettiğim transparan boya uygulaması yaptık. Dönem dönem saça ışıltı katmak için sunkissed dediğimiz minik highlight dokunuşları yapıyoruz. Onun da söylediği gibi yaz öncesinde. Ayrıca saçına düzenli olarak Sakinleştirici bakım uygulanıyor.Bu hafta size saçların çok önemli bir gücünden bahsetmek istiyorum. Yaşlanmak konusunda tek kaygınız yüzünüzde oluşacak kırışıklar ise o zaman saçların gücünü unutuyorsunuz demektir. Çok bakımlı bir cildiniz olsa da, yüz kremlerine, maskelere, yeni nesil serumlara büyük bütçeler ayırıyor olsanız bile saçlarınız genel görünümünüz açısından en önemli belirleyicilerdendir.Yıllarca edindiğim gözlemlere göre yapılan en önemli 4 hatayı sizin için yazdım. Bu noktalara dikkat ederek ve doğru tavsiyelere kulak vererek saçınızı genç görünmek konusunda avantaja çevirebilirsiniz!Saçlarımızda beyazlar çıkmaya başlayınca koyu renklere yönelme eğilimi ortaya çıkabiliyor. Çünkü koyu renkleri kafamızda gençliğimiz ile ilişkilendiriyoruz. Hani saçlarımızın çok sağlıklı olduğu, natürel rengi ile kullandığımız dönemler. Öncelikle o anılardan aklımızda güzel kalan aslında renginden daha çok sağlıkla parlıyor olması. Çünkü renginden çok mutlu olsaydık belki sarı tonlara yönelmezdik hiç. Eğer tonunda değişime gitmek istiyorsanız benim size önerim en öndeki, yüzü çerçeveleyen kısmı biraz daha açık kullanmak. Facelight gibi saçınızın yüzde 20'lik kısmına denk gelen ön bölümünde kullandığımız açık tonlar yüzünüzü aydınlatacak ve daha dinç gösterecektir.Transparan boya üzerinde çok konuşmadık, aslında haksızlık oluyor. Transparan boya oldukça yumuşak formüllü özel bir boya karışımı ile hazırlanan ve saçınızdaki beyazın görünümünü yüzde 80 gibi yüksek bir oranda kıran harika bir çözüm. Diyelim ki saçınızda tel tel beyazlar var ama doğal rengini çok seviyorsunuz. Ben de bir taraftan sizi ne kadar geç boya ile tanıştırırsak o kadar iyi diye düşünüyorum. Bu nedenle bölgesel uygulama ile harikalar yaratan transparan boya öneriyorum. Hem de bu uygulamayı dip boya gibi sık değil de 6-8 haftada bir yaptırmanız yeterli oluyor.Aslında yaş aldıkça yüzümüz gibi saçlarımızın da daha fazla bakıma ihtiyacı olur. Çünkü nemini kaybeder, yağ dengesi bozulur ve daha az beslenir. Bu nedenle daha kuru ve kabarık saçlar ortaya çıkar. Bu da yüze sert ve yorgun bir ifade verir. Size önerim saç ve saç derisi bakımını asla ihmal etmeyin. Ayrıca beslenmenize dikkat etmeniz önemli. Eğer saçlarınız çok zayıfladıysa doktorunuza danışarak Çinko, E Vitamini ve Biotin gibi takviyelerden faydalanabilirsiniz.İster bir anda çok açık tonlara gitmek olsun ister renk skalasının en koyularına yönelmek. Saçlarınızda yapacağınız aşırı uçlarda renk değişimleri çok yoğun bakım ister. Ayrıca daha önce yazmıştım, bu tarz değişimlere göre kıyafetlerinizi ve alıştığınız makyaj düzenini de değiştirmeye hazır mısınız? Bazen insanlar yaş aldıkça çok frapan bir kızıl tonuna ya da kuzguni siyaha dönerek bir değişim yaratmak istiyor ama bu hem saçlarınızı çok yıpratıyor hem de yüzünüze çok keskin bir ifade veriyor. Bu tarz ekstrem renkleri, kusurları iyi kapatan bir makyaj olmadan kullanmak oldukça zor. Bir de özellikle ince yapıda saça sahip olanların bu konuda çok daha dikkatli olması gerektiğini belirtmeliyim. Çünkü eğer saç dökülmesine varan bir hata yaşanırsa kalın telli saçlarda kayıp yaşamak çok görünür olmayacaktır belki ama ince saç çok belli eder. ISI KORUYUCU KULLANMAK ÖNEMLİSaçlarınızı her gün evde fön, pres, maşa gibi termal aletler ile şekillendiriyorsanız ısıdan koruyan spreylerden kullanmayı ihmal etmeyin. Isı saçınıza en çok zarar veren faktörler arasında yer alıyor. Bunun için yeni nesil Leave-in Treatment formüllere güvenebilirsiniz. Banyo sonrası saça sıkılan ve durulanmayan bir saç kremi gibi olan Leave-in'ler hem saçınızı anında nemlendirip yumuşatarak kolayca taramanızı sağlar hem de saç tellerinizi ısıdan koruyan bir kalkan oluşturur.