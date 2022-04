Doğallıktan yanayım

Konu özellikle saç renklendirme olunca Hollywood'un en tanınmış kuaförlerinden olan; Jennifer Garner, Jessica Biel, Margot Robbie, Dakota Johnson, Jennifer Lopez gibi dünyaca ünlü birçok yıldız ismin güvendiği isim Tracey Cunningham bu hafta köşemin konuğu olacağı için çok mutluyum. Global boya ve saç bakım markaları ile çalışan Tracey Cunningham aynı zaman Los Angeles'ın en iddialı salonlarından Méche'nin de ortaklarından.- Bana ilham veren müşterilerimin doğal saçlarına bakmak oluyor. Bana gelirken yanlarında beğendikleri birkaç fotoğrafı getirmelerini istiyorum.Bu fotoğrafların onların ne istediği konusunda bana rehber oluyor. Bazen, eğer örnek fotoğrafın onlara uygun olmadığını düşünürsem, onları başka bir yöne yönlendirmem gerekebiliyor.Ama çoğu zaman insanların onlara ne yakıştığı konusunda yerinde kararlarla geldiklerini düşünüyorum.- Favori bir isim yok. Birbirlerinden çok farklılar, hepsiyle çalışmayı seviyorum.- Yaz aylarında insanlar her zaman daha açık tonlara, hihglightlara doğru kaymak istiyorlar bence.- Biliyorsun kitabımda da bahsettiğim öncelikli noktalardan biri "anti-aging" için yapabileceğiniz ilk şey saçınıza birkaç highlight katmak.Çünkü gençken saçlar her zaman, özellikle yüzünüzü çerçeveleyen kısımda, birkaç ton daha açık olur. Bazı müşterilerim yanlarında çocuklarını da getirirler ve ona daha küçüklüğündeki gibi birkaç highlight yapar mısın diye sorarlar. Böyle durumlarda bakıp düşünürüm "Tanrım, bu çocuk daha 14 yaşında" diye…- Ben herkese şampuan öncesi Olaplex bakım yapmasını öneririm.- Bana göre en çok yaptıkları hata saça olması gerekenden fazla işlem uygulamak oluyor.Oscar töreninde de gördük ki, bu bahar saç renkleri ısınıyor. Geçen yazılarımdan birinde önümüzdeki sonbahar defilelerinden saç trendlerini de size iletmiştim. Orada da hatırlarsanız kızıl momentum kazanmıştı. Altın sarılar, ilhamını çöl kızılından alan Desert Red, tarçın tonları ve daha koyulara yöneldiğimizde Espresso gündemde olacak. Şanslıyız ki, sıcak renk ailesi çoğu Türk kadınına çok yakışıyor ve uygulaması soğuklara göre daha rahat. Rahat derken kuaförünüze olan kolaylığından bahsetmiyorum. Yani daha az yıpratıcı olduğu kesin. Mesela normalde açık ton bir saç kullanıyorsunuz ya da saçınızı daha hiç boyatmadınız ama Espresso gibi koyu bir kahve tonu denemek istiyorsanız işte sıcak tonlar bunun için çok elverişli. Bunun yanı sıra Ombre, Sombre ve benzer iki renk geçişli uygulamalarda saçlarınızın doğal tonu sıcak ise bu renk ailesinde ilerlemek yaz boyu yorulan saçları bir süre dinlendirmek ve sağlık kazanmasını sağlamak için benim size önerim. Geçtiğimiz hafta sonu Oscar ödüllerinin heyecanı vardı. Moda endüstrisi kadar güzellik sektörü için de Hollywood'un bu en ikonik gecesi her sene bolca esin kaynağına sahne olur. Hem ödül töreni hem de bence ilham olarak çok daha zengin olan "after party"lerin kırmızı halılarında ünlü yıldızların saç konusundaki seçimlerini inceledim ve yine en öne çıkanları sizin için değerlendirdim. Bu sene Oscar'da bana göre ünlülerin ana mesajı "doğallık kazanacak" oldu. Ki bu benim gibi yıllardır doğal güzelliği kendine en önemli esin kaynağı edinmiş biri için en güzel haberdi! Markamı kurduğum yıldan beri gerek saçları tamir etme konseptimle olsun gerek Brushlight, Sunkissed gibi uygulamalarla olsun ben de kişinin doğal güzelliğinden ilham alıp onu en iyi versiyonuna ulaştırma hedefindeyim. Genç yıldız Maddie Ziegler'in sıcak saç tonu bizim de en çok uyguladığımız renkler arasında. Global arenada çok sevdiğim isimlerden Matt Rez tarafından uygulanan bu rengin doğal saç üzerine ya da kalıcı olmayan renklerle hazırlanan zemin üzerine güneşten açılmış kadar doğal Sunkissed ışıltılar verilerek uygulandığını düşünüyorum. Doğala yakın dalga ile bırakılmış ve şeftali tonlarındaki makyajı ile harika bir uyum içinde. Diğer bir genç yıldız Camila Morrone'nin bu hafta konuğum olan Tracey Cunningham tarafından hazırlanan rengi de yine diğer örnekteki gibi doğal ama bu sefer kestane tonların üzerinde kızıla dönük highlightlar görüyoruz. Yine ortadan ayrık ve doğala yakın dalgaları ile bırakılmış uzun bir saç. Eğer koyu tonda saçlarınız varsa ışıltılar için illa sarı tonlara gitmeniz gerekmediğini gösteren hoş bir örnek bence. Kim Kardashian upuzun atkuyruğunu çok sevdi. Son günlerde Kanye West'ten olaylı boşanması ve yeni ilişkisi ile gündemden düşmeyen isim pek çok saç boyunu ve rengini denese de geri dönüp geldiği yer özü yani koyu saçları oluyor. Yine başarılı işleriyle yakından takip ettiğim isimlerden biri olan saç tasarımcısı Chris Appleton ile çalışan Kim'in bu saçları bence artık onun imzası gibi. Kardashian-Jenner Ailesi'nin genç temsilcisi, güzel model Kendall Jenner son günlerde saçları ile sosyal medyada oldukça yer aldı zaten. Matt Rez eşliğinde yaptığı bu değişim radikal gibi görünse de bence ona çok yakıştı. Çok sağlıklı bir karar ve ten- göz rengi ile de oldukça uyumlu. Bana göre tarçın bakırı saçları Kendall Jenner'ın hayatında yeni bir dönem başlatmış olabilir. Son dönemde altın sarı, "mushroom brown", açık kumral gibi bir çok tonu deneyen ve her seferinde sosyal medyadan bol like alan Hailey Bieber bana göre kendine en yakışan sıcak tonu buldu. Bu rengin saçlarında sıcak tona gitmek isteyen birçok kişiye bu bahar ilham kaynağı olacak.