Zaman makinesiyle 2000’lere ışınlamış gibiyiz

Her şeyi çok hızlı tüketiyoruz diyoruz ya, gerçekten de öyle. Son birkaç yıl içinde 80'leri ve 90'ları tamamen tüketmeyi başardık mesela... Ve geriye diğer on yıllara göre oldukça geri plandaki 2000'ler kalmıştı, bu ilkbahar-yaz sezonuyla birlikte şimdi onu da tüketmeye başladık. 2000'lere ait her ne varsa, şu an o kadar gündemdeki! Bol desenli parlak ve dapdaracık üstler, düşük belli pantolonlar, fırfırlar, püsküller, fosforlu parlak renkler, pembeler, mini mini çantalar, ince bantlı ayakkabılar, topuklu terlikler, halka küpeler, parıltılı makyaj, ince askılı elbiseler, iç çamaşırını andıran bluzler... Sokağa çıktığımız zaman bu kıyafetleri giymiş yüzlerce insanı gördüğümüzde yeniden 2000'lere ışınlandığımızı hissedeceğiz kesinlikle...Ve bununla birlikte 2000'lere ait, aşırı zayıf olma modası da yine popüler... Uzun yıllar kıyıda köşede kalan ve popülaritesini kaybeden 2000'lerin gözde markaları yeniden popüler... Versace'nin yeniden doğuşu boşuna değil... John Gallianno ya da Roberto Cavalli'nin 2000'lere ait tasarımlarına sahip olmak inanılmaz popüler... Ve 2000'lerin tüm ağırlığıyla geri dönmesinin ardından çok da beklenmeyen bir şey daha oldu. 2000'lerin popüler magazin figürleri, dedikodular, paparazzi heyecanı da resmen geri döndü! "O da nasıl oldu?" demeyin, şu an sanki bir zaman makinesine binmişiz ve tekrar 2000'lere geri dönmüşüz gibi... Yabancı TV'leri ve medyayı takip ediyorsanız 2000'lerde okuduğumuz şeylerin devamını yaşadığımızı çok net anlayacaksınız. Bunun son örneği Kardashian Ailesi'nin yeni TV programında Kim Kardashian'ın yaklaşık 20 yıldır tamamen unutulmuş olan seks kasedini konu edip, ağlaması oldu! Hatırlayan var mıdır, emin değilim ancak şu anın en popüler magazin figürlerinden biri olan Kim Kardashian, 20 yıl önce asla tanınmayan ve Paris Hilton'ın stil danışmanı olmak dışında hiçbir vasfı olmayan bir genç kızdı. Ve tüm dünya ondan, o dönemin popüler bir rap şarkıcısıyla çekilmiş olan seks kasedinin yayınlanmasından sonra haberdar oldu. Kim Kardashian gözyaşları içinde seks kasedinin yayınlanması sonrası günlerce TV'lerde, gazetelerde verdiği röportajlar, onun ünlüler dünyasına ilk adımını atmasını sağladı. Gerçi sonradan kasedin gizlice yayınlanmadığı, Kardashian'ın bu içeriğin paylaşılması karşılığında oldukça iddialı bir rakam kazandığı da öğrenildi. Ancak çabuk unutuldu... Bu olaydan 20 yıl sonra Kim Kardashian yeni TV programında çocuklarından birinin bu kayda denk geldiğini söyleyerek yine gözyaşları içinde ailesinin bu skandalla nasıl baş edeceğini sordu. Ama o yıllara ışınlandığımız hissini veren tek kişi tabii ki Kim Kardashian değil... Onun yakın arkadaşı Paris Hilton'ın yeniden stil ikonu olması... Britney Spears'ın o dönemki hamilelik haberlerini bilenler, şu an yeniden hamile olmasıyla ilgili haberleri de şaşkınlıkla okuyordur. Peki o dönemin en popüler çiftlerinden Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in aşk dolu fotoğrafları ve ardından milyon dolarlık bir yüzükle gelen evlenme teklifi ve nişanlılık haberleri de yine 2000'lerin magazin gazatelerinden fırlamış gibi...Ve peki yine magazin haberlerinde bir Beckham düğününden bahsediliyor olması? David Beckham ve Victoria Beckham'ın düğünü, o dönemin en popüler olaylarından biriydi... Ve düğünde bir bebek olan Brooklyn Beckham'ın oyuncu Nicola Peltz ile evlenmesi de günlerdir magazin gündeminde... Ne diyelim, sanırım hepimiz o zamanın çılgın, skandal, aşk ve moda dolu günlerini özlemişiz...