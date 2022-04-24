Sokakta olmayı seviyorum

Televizyon dünyasında kendine özel seyirci kitlesini oluşturan diziler, her zaman bir adım önde olur. Hele ki, oyuncu kadronuzda birden fazla yıldız oyuncunuz varsa seyirci daha ilk bölümlerden fanatikleriniz kulaktan kulağa reklamınızı yapmaya başlar.
Şimdi saymaya başlarken hangisini öne alsak ötekine ayıp etmiş oluruz. Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Yurdaer Okur, Hasibe Eren, Burcu Kara... Say say bitmiyor, o yüzden bir genç yıldız adayına söz veriyoruz. Onun da hayranları var ve buna alışmaya çalışıyor. Söz, geleceğin Tarık Akan'ı olarak görülen Fatih Berk Şahin'de...
- Hakim dizisinde adeta Şampiyonlar Ligi gibi bir oyuncu grubuyla rol almak, aynı sette olmak, belki aynı karavanı kullanmak nasıl bir duygu?
- Çok güveniyoruz yaptığımız işe... Yönetmenlerimize hayranım zaten. Oyunculuğa başlarken idol aldığım isimleri de sette gözlemleyebilmek eşsiz bir okul ayrıca. İyi ki bu güzel ekibin ve bu güzel projenin bir parçasıyım.
O SAHNE İÇİN DOKTORA DANIŞTIM
- Dizinin kaza sahnesinde sergilediğiniz performans, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. O sahneye hazırlanırken taktik aldığınız kimse ya da kimseler oldu mu?
-
Doktor bir tanıdığımı aradım. Astım
krizleriyle alakalı fizikler belirtileri
ve kriz anında kalınan çaresizliği öğrenme
fırsatı buldum. Bilgileri aldıktan
sonra da hazırlığa geçtim.
- Canlandırdığınız Ozan'ın en büyük hatası nedir size göre?
-
Nefes alıp sakinliğe, rahatlığa kavuşmak
yerine panik yapması onu bu
kabusa sürükleyen en temel neden.
Düşünceleri ve davranışları üzerinde
kontrol sahibi olmayan insan, hata yapmaya
meyilli insandır. Karakterimde de
bu durum böyle tabii.
- Ütü yaparken bir fotoğrafınızı Instagram'dan paylaşarak "Anne bak gör" diye not düşmüşsünüz. Setler dışında ütüyle aranız nasıl?
-
İlk profesyonel
tiyatro oyunumdan
bir kesitti
o... İlk kez oyun
oynadıktan sonra
maddi anlamda
bir karşılık almıştım.
Oyunculuğu
bir meslek haline
getirme kararı da, o
günün akşamına ait.
- Geçen Yaz filmindeki rolünüz sonrası şöhretin kapısını açtığınızı söyleyebiliriz. Hakim dizisindeki rolünüzle de bunu perçinlediniz. Artık sokakta tanınır hale gelmenin avantajı ve dezavatajı size göre nelerdir?
-
Tabii, bu durum çok mutlu
ediyor insanı. Tanışmamamıza
rağmen insanların sokakta o
onayı vermesi, insana kendini
emin hissettiriyor. Ama aynı
zamanda sokakta var olmayı da
çok seviyorum. Dezavantajları
da sayılabilir ama şu an iyi geliyor diyebilirim.
- Dizi çekimlerinde oyuncuların kullandığı karavanlarla ilgili çok şey konuşulur. Sizin bir karavan anınız var mı bizimle paylaşabileceğiniz?
-
Daha yeni deneyimlediğim
şeyler
olduğu için pek bir
akılda kalıcı anıya
sahip değilim
açıkçası.
- Tiyatrodaki yönetmen ile sinema ve dizi yönetmenlerinin arasındaki en temel fark nedir sizce?
-
Tiyatro yönetmeni,
oyuncuya
kafasındakinin yüzde
100'ünü söylemek
durumunda. Sinemada ise
yönetmenin kurgusunu paylaşmaması
gibi bir şey mümkün. İkisi de
çok heyecan verici olabiliyor. Bu en
temel olmasa da büyük bir farklılık
bana göre.
- Bitirirken zor bir soru soralım: Sizce Al Pacino mu, Robert de Niro mu?
-
Ayırması en
güç iki kişiden
bahsediyoruz. Ama
illa ki birini seç diyorsanız,
burun
farkıyla Al
Pacino diyebilirim.
HEDEFİM HER ZAMAN SAHNEDE OLMAK
- Sinema ve tiyatroyu bir arada sürdürerek, iki önemli deneyimi bir arada yaşıyorsunuz. Dizide olduğu gibi tiyatro sahnesinde de önemli isimlerle berabersiniz. 18 yaşında yakaladığınız bu seviyeden sonra yeni hedefleriniz neler?
- Öncelikle hep sahnede olabilmek bir kere. Zaten ilk reaksiyon aldığım yer orası. Orada öğrendimle bugünlere eriştim diyebilirim. Sinema da bambaşka bir tatminmiş tabii ki. Onun heyecanı da daha saklamaya ihtiyaç olmayan bir duygu. (Gülüyor)