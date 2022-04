Sokakta olmayı seviyorum

Televizyon dünyasında kendine özel seyirci kitlesini oluşturan diziler, her zaman bir adım önde olur. Hele ki, oyuncu kadronuzda birden fazla yıldız oyuncunuz varsa seyirci daha ilk bölümlerden fanatikleriniz kulaktan kulağa reklamınızı yapmaya başlar.Şimdi saymaya başlarken hangisini öne alsak ötekine ayıp etmiş oluruz. Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Yurdaer Okur, Hasibe Eren, Burcu Kara... Say say bitmiyor, o yüzden bir genç yıldız adayına söz veriyoruz. Onun da hayranları var ve buna alışmaya çalışıyor. Söz, geleceğin Tarık Akan'ı olarak görülen Fatih Berk Şahin'de...- Çok güveniyoruz yaptığımız işe... Yönetmenlerimize hayranım zaten. Oyunculuğa başlarken idol aldığım isimleri de sette gözlemleyebilmek eşsiz bir okul ayrıca. İyi ki bu güzel ekibin ve bu güzel projenin bir parçasıyım.Doktor bir tanıdığımı aradım. Astımkrizleriyle alakalı fizikler belirtilerive kriz anında kalınan çaresizliği öğrenmefırsatı buldum. Bilgileri aldıktansonra da hazırlığa geçtim.Nefes alıp sakinliğe, rahatlığa kavuşmakyerine panik yapması onu bukabusa sürükleyen en temel neden.Düşünceleri ve davranışları üzerindekontrol sahibi olmayan insan, hata yapmayameyilli insandır. Karakterimde debu durum böyle tabii.İlk profesyoneltiyatro oyunumdanbir kesittio... İlk kez oyunoynadıktan sonramaddi anlamdabir karşılık almıştım.Oyunculuğubir meslek halinegetirme kararı da, ogünün akşamına ait.Tabii, bu durum çok mutluediyor insanı. Tanışmamamızarağmen insanların sokakta oonayı vermesi, insana kendiniemin hissettiriyor. Ama aynızamanda sokakta var olmayı daçok seviyorum. Dezavantajlarıda sayılabilir ama şu an iyi geliyor diyebilirim.Daha yeni deneyimlediğimşeylerolduğu için pek birakılda kalıcı anıyasahip değilimaçıkçası.Tiyatro yönetmeni,oyuncuyakafasındakinin yüzde100'ünü söylemekdurumunda. Sinemada iseyönetmenin kurgusunu paylaşmamasıgibi bir şey mümkün. İkisi deçok heyecan verici olabiliyor. Bu entemel olmasa da büyük bir farklılıkbana göre.Ayırması engüç iki kişidenbahsediyoruz. Amailla ki birini seç diyorsanız,burunfarkıyla AlPacino diyebilirim.- Öncelikle hep sahnede olabilmek bir kere. Zaten ilk reaksiyon aldığım yer orası. Orada öğrendimle bugünlere eriştim diyebilirim. Sinema da bambaşka bir tatminmiş tabii ki. Onun heyecanı da daha saklamaya ihtiyaç olmayan bir duygu. (Gülüyor)