İnsan kendisiyle barışıksa güvenini kimse yıkamaz

Bu hafta oyuncu Burcu Özberk ile bir araya geldik. Bayram öncesi Özberk ile imzası haline gelen sağlıklı, parlak, uzun ve hacimli saçlarını konuştuk. Özberk ile eski bir dizi projesinde ilk olarak bir araya gelmiştik. Yaklaşık bir yıldır da düzenli olarak birlikte çalışıyoruz. Uzun saçların bakımlı olması ve bu görünümü koruması zordur. Şimdi gelin oyuncunun ağzından bakım sırlarını öğrenelim.- İlk olarak söyleyeceğm şey saçlarımı her gün yıkamamaya çalıştığım. Bunu da herkese tavsiye ediyorum. Yıkadığım zamanlarda sıcak su yerine, ılık su kullanırım. Her zaman saç uçlarına vegan kremler kullanıp ve bir süre de bekletirim. Hep kullandığım yağ ile tarama işlemini gerçekleştirip saça zarar vermeyen bir kurutma makinası ile kurutup kendi haline bırakırım.- Evet aslında... Kendimi bildim bileli saçlarım hep uzundur. Fakat lise birinci sınıfta saçlarımı kısacık kestirip çok fazla kat attırmıştım. Saçlarım küstü ve uzun yıllar boyunca uzamadı sonra. Hâlâ bazen rüyamda saçlarımı kısa kestirdiğimi görüp üzülerek uyanırım.- Saçlarımı çok seviyorum her yönüyle aslında. Çabuk şekil alan bir yapıya sahip ayrıca doğal hali dalgalı olduğu için yazın hiç bir işlem yapmadan sağlıklı ve güzel duruyorlar. Sevmediğim bir yön diyemem ama saçlarımın ruh halimden etkilendiğini düşünüyorum. Bazı zamanlar asla şekil almaz o yüzden, sette fazla işlem yapmak zorunda kalabiliyoruz öyle zamanlarda bu durumda beni üzüyor.- Saç kesme ve boyatma konusunda kılı kırk yaran biriyim. Çünkü saç benim için yani çocukluğumdan beri çok önemli. Güvendiğim biri olsa da işler tam istediğim gibi gitmezse hemen vazgeçebiliyorum. Normalde hep kendi dalgası ile kullanırım ve kendim toplamayı becerebilirim, elim o konuda biraz yakındır.- Aslında cildi, saçı sağlıklı olan herkesten ilham alabiliyorum. Bir restoranda yemek yerken saçları kısacık havalı bir kadın gördüğüm zamanda ilham alıyorum, saçları ışıl ışıl bir kadın gördüğüm zamanda. Saç bir kadının en büyük aksesuarı bence.- Ben her anlamda doğallığa önem veren biriyim. İnsan kendisiyle barışık olduğu zaman bu güveni yıkabilecek hiç kimse olmuyor. Ufak dokunuşlar, ışıltılar ve bol bakım insanı en güzel gösteren olgular bence. Makyajla uyumamak, saçlarına her gün işlem yapmamak çok önemli. Bir de su içmek. Bol su içmek.Mevsim bahardan yaza doğru dönerken dışarıda parıldayan güneşin de etkisiyle çoğumuz saçlarımızı sarıya döndürmek ister. Hem bu değişim dönemini düşünerek hem de halihazırda sarı saça sahip olanlar için bu hafta köşemde sarı saç için yazlık bakım rehberi hazırladım.Özellikle saçınızı sarı renge döndürmek için açma işlemi uygulattıysanız bu işlemin saçı kurutan ve yıpratan bir uygulama olduğunu unutmayın. Bu nedenle saç bakımı ile ilgili attığınız her adımda daha da kurutucu olmamaya dikkat etmelisiniz. Bunun için içerisinde ağır sülfat tipleri içeren şampuanlar kullanmamanızı öneririm. Ayrıca şampuan kullanımını da haftada 2-3 kere sınırlamanız iyi olacaktır.Cildiniz gibi güneşin UVA&UVB ışınları saçınız (özellikle saç deriniz) için de yaşlandırıcı ve soldurucu etkenler. Yaz aylarında güneşin zararlarından korunmak için en kolay yöntem şapkalar. Bunun dışında UV filtreli saç spreyleri de tercih edebilirsiniz.Güneş haricinde saçın rengini solduran hatta bazen yeşilleştiren ya da kızartan en önemli nedenlerden diğer ikisi de deniz ve havuz. Denizdeki tuz ve havuzdaki klor saçı kurutur dolayısıyla saçın pigmentlerinin zarar görmesine neden olur. Bu nedenle deniz ya da havuz öncesi ve sonrası saça nemi hapsetmek adına Leavein Treatment Sprey kullanmanız iyi olacaktır.Saçınızı çok sıcak su ile yıkadığınız zaman tüm saç teli yüzeyinde bulunan gözeneklerin genişlemesine ve bu nedenle fazladan nem kaybetmesine neden olursunuz. Bu da saçı kurutur. Kuruyan saçınız solar. Aynı etkiyi çok sıcak kullanılan ısılı şekillendiriciler ve saç kurutucular da yapar. Bu nedenle benim size önerim Dyson Supersonic gibi yeni nesil azaltılmış ısılı saç kurutucuları tercih etmek.Tüm üstteki önerileri uygulasınız da sarı saçlar diğerlerine göre daha kolay yıpranır bu nedenle saçınıza nem takviyesi yapacak bakım ürünleri kullanmanız önemli. Saçınızın nemini takviye etmesi için Hair Balm gibi E vitamini, Avokado yağı, Hindistan cevizi yağı, ceviz yağı, Hyalüronik asit içeren ürünleri denemenizi öneririm.Saçınız koyu tonlarda ise bir anda çok açıklara geçmek yerine Brushlight gibi bir uygulama tercih ederek ara renkleri deneyebilirsiniz. Bu tarz uygulamalar yazın güneşle de açıldıkça daha aydınlık ve hoş bir tona ulaşır.