Maske yok mesafe yok... İki yıl sonra bayram gibi bir bayram!

Dile kolay, tam iki yıl... Kaygıyla geçirdik bu süreyi. Endişeyle... Kayıplarımız oldu... Acılarımız oldu. Karantinalar, kısıtlamalar, 'sosyal mesafe' gibi daha önce hayatımızda olmayan kavramlar... Sevdiklerimizden, sarılmaktan, hasret gidermekten uzak kaldık. En çok da bayramlarda hissettik sarılmanın, bir arada olmanın eksikliğini. Bayramlar değil miydi hepimizi bir araya getiren, küsleri barıştıran, görüşmeyenleri görüştüren. Son iki yılın dört bayramını da uzaktan uzağa mesajlarla, kalpten kalbe giden o gizli yola güvenerek geçirdik.Şükür ki artık pandeminin sonuna geldik. Vakalar gözümüzü korkutmuyor. Vefat sayıları hâlâ can yaksa da önceki yıllara, günlere göre azaldıkça azaldı. İşte pandemi endişesi ve uzaklığıyla geçen son iki yıldan sonra ilk kez bu Ramazan Bayramı'na maskeleri hem yüzümüzden hem ruhumuzdan çıkararak giriyoruz. Sarılmayı, el öpmeyi, sevdiklerimizle, ailemizle bir arada olmayı özledik... Farklı alanlardan ünlü isimlere hem bu 'özel' bayramın onlara ne hissettirdiğini, hem de bayram günlerini nasıl geçireceklerini sorduk..."Bu bayramın hepimiz için ayrı bir heyecanı var. İki seneden sonra ilk defa pandemisiz, karantinasız bir bayram yaşayacağız. Sevdiklerimize, dostlarımıza, ailemize endişe duymadan sarılabilmenin, tokalaşıp el öpebilmenin ne kadar değerli olduğunu yaşadığımız şu iki senelik olumsuz süreçten sonra çok daha iyi anladık. Geçtiğimiz pandemili bayramlarda epey buruktuk, özellikle çocuklar bayramın tadını doyasıya çıkaramadılar. Büyüklerinin ellerini öpüp harçlık toplayamadılar, arkadaşlarıyla buluşup oyunlar oynayamadılar, komşuları dolaşıp şeker toplayamadılar, bayram namazlarına katılamadılar. Şimdi inşallah bu süreci bir daha yaşamamak üzere geride bıraktık ve eski bayramlarımıza kavuşmaya hazırlanıyoruz. Yine de tedbiri elden bırakmayalım, eski günlere dönmemek için tedbirlerimizi alalım ki bu güzel günleri gönlünüzce yaşayabilelim. Biz bayramlarda genellikle küçük yerlerde olmayı tercih ediyoruz. Ya benim memleketim Keşan'da, ya eşimin memleketi Niğde'de...Çünkü bizim için eski bayramların tadı oralarda var hâlâ. Küçük yerlerdeki o samimiyet, o sıcaklık ve o bozulmamış bayram havası bize iyi geliyor. Bu nedenle bu bayram da planımız bu yönde olacak.""Pandemi hayatımızdaki birçok şeyi ertelememize, hatta unutmamıza sebep oldu. Bayramlarımızı da tadında kutlayamadık, herkes birbirinden ayrı düştü bu süreçte. Pandemi bitti ama şimdi de yanı başımızda savaş var, ölen çocuklar, insanlar aileler var. Göç var. Bayramlarımızı savaşın gölgesinde yine buruk yaşayacağız. Bayram sevincimiz eski günlerdeki gibi olmayacak biliyorum ama yine de maskeleri yeni attığımız şu günlerde bayram ziyaretlerinde sevdiklerime sarılmak, korkusuzca engelsiz sohbet etmek benim için en bulunmaz bayram hediyesi sevinci olacak."Ülkemizin değer ve geleneklerini devam ettirmek ve gelecek nesillere aktarmak, genç kuşakları manevi değerler ile yetiştirmek bizim ailemizde önem verdiğimiz bir konu. Biz küçükken bayramda yeni kıyafetler giyerek aile büyüklerimizi ziyarete giderdik, aile büyüklerimizin elini öpüp bayram harçlığı ve şeker alırdık. Bir de komşu çocukları için mendil ve şeker hazır bulundurulurdu. Genellikle çikolata, akide ve nane şekeri dağıtılırdı. Akide şekerini hâlâ çok severim, çocukluk anılarıma götürür beni. Bayramı dört gözle beklerdik. Sonra çocuklar toplanıp dışarıda oynardı. Bu bayramda da geleneklerimizi devam ettirerek aile büyüklerimizi ziyaret etmeyi düşünüyoruz. Ben bu bayramda misafirlerimize yeni kitaplarımdan rafine şeker kullanmadan yaptığım glütensiz ev yapımı çikolatalar ve şekersiz tatlı ve tuzlu tariflerimden reçeteler hazırlamayı düşünüyorum. Maske ve hijyen kuralları bizim için hâlâ geçerli.""Karantina, kademeli kapanma, normalleşme, normalleşemedik tekrar kapanalım ha gayret derken tam iki sene geçti. Özel günlerde sarılamadık, bayramlarda el öpemedik, kayıplarımız oldu, özlemlerimizi içimize gömdük. Çok zor günler yaşadık. Ancak artık bu zamanın geride kaldığına inanmak istiyorum. Bu bayramda beni en mutlu edecek şey kısıtlama olmadan (kolonya eşliğinde olsa da) doya doya sarılabilmek ve kutlamaları yine daha hafif önlemler alarak bir arada geçirebilmek olacak. Sanat anlamında ise; bu bayramda vereceğimiz konserler hepimiz için karnaval havasında geçecek gibi görünüyor. Tabii ki canlı müzikle ilgili saat kısıtlamasının hem sektörel anlamda hem sanatsal anlamda zorlayıcı bir etken olduğunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Velhasıl kelam hoş geldin yaz güle güle pandemi. Mümkünse tekrar karşılaşmayalım olur mu!""Ben bu bayramda tüm ailemle İstanbul'da olacağım. Arda'nın (Turan) sezonu devam ediyor. Bu sebeple tatil programı yapmadık. Hep beraber ailecek güzel vakit geçireceğiz. Tabii ki maskeler olmadan bazı alanlara gitmek daha keyifli olacak. Özellikle çocuklarla bu güzel havaların tadını çıkarmak istiyoruz. Benim vazgeçilmezim kalabalık sofralar. Bayramda da bol bol ailemizle, dostlarımızla, sevdiklerimizle bir araya gelip, yemek eşliğinde güzel sohbetlerde bulunacağız.""Bu güzel bayram bizim için özgürlüğün de simgesi aynı zamanda. Ne kadar zor zamanlardan geçtik, kayıplar verdik. Tadımız hiç olamadı. Umarım bayramla birlikte tüm hayatımız normalden de iyiye döner ve şeker tadında günler gelir artık.""Post pandemi bayram... Garip bir ruh hali, hem hüzün hem sevinç bir arada... Bayram her daim mutluluk oldu benim için, pandemide de evde çekirdek ailenin bir arada olduğu günleri, anları yaşayarak geçirdik. Ama yaşamın gerçekliğinde ilerlerken eksilen büyükler ile insanın kendinin artık büyük olduğunu idrak etmesi bu ilginç duygulardan geçiriyor. Her hali yaşamın kabulümüz elbet. Misafir olduğumuz bu yaşamda, her daim bize sunulan bu mucizeyi kabul ederek, olabileceğinin en güzelini yasamak ve yaşatmak bugünden yarına dileğim ve niyetimdir. İyi bayramlar.""Çok mutluyuz sevdiklerimizle özgürce kavuşacağımız için. Bayram İstanbul'da konser vererek ve aile ziyaretleriyle geçecek. Her bayram hiç aksatmadan muhakkak aile büyüklerimizi ziyaret ederim. Rahat rahat gezmeyi özledik. Büyük fedakarık gösterdik. Her halimize, sağlığımıza şükrederek yaşamalıyız. İki yıl uzun bir süre. Çok şükür ki tekrar sevenlerimizle, dinleyicilerimizle konserlerde buluşuyoruz yeniden.""Pandemi sonrası ilk Ramazan Bayramı'nı kutlayışımız. Tabii pandemi hayatımızda hiç alışık olmadığımız tablolarla karşılaştırdı bizi. Bunlardan biri de bayramlaşmalar idi. Hep mesajlaşma, uzaktan selam, uzaktan saygı, sevgi gösterme... Artık nihayet iki yıl aradan sonra sevgi ve saygıyı karşılıklı birbirimize, dostlarımıza ailemize iletebileceğiz. Bunun keyfini yaşayalım diyorum. İyi ki de sağlıklı günlere geçiş yapıyoruz. Yasaksız bayramları özlemişiz.""'Pandemisiz ilk bayramımız' cümlesi ilk anda gülümsetiyor, mutlu ediyor. Ama Covid nedeniyle çok umutsuz, sıkıntılı, acılı günler geçirdik. Ben çok uzun süre daha maskeme veda etmeyeceğim, kullanmaya devam edeceğim. İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum, Allah bir daha yaşatmasın.""İki senedir evimizde, sevdiklerimizden uzak kaldığımız bayramlar sonrası, bu bayram hepimizin özlemini giderecek. Bu sene İstanbul'da ailemle olacağım bayramda... İstanbul'u gezip, ailemle keyif yapmak istiyorum. Bu bayram turist gibi gezeceğim şehirde."