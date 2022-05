Saçınız yaza hazır mı?

Yaz aylarını ve içimizi ısıtıp, bize mutluluk aşılayan güneşi çok seviyoruz ama her gülün bir dikeni olduğu gibi yaz mevsiminin de özellikle konu saçlar olunca yıpratıcı etkisi büyük. Bu nedenle nasıl ki gülü dikenine dikkat ederek koklayacağız, yazı da saç bakım önerilerimi takip ederek sağlıkla parlayan saçlarla keyfini çıkartarak geçireceğiz.Her yaz taze bir başlangıcı hak eder. Eğer ihtiyacınız varsa, saç uçlarında en hasarlı bölümü 1-2 parmak temizleterek yaza daha güçlü bir başlangıç yapabilirsiniz. Kırık saç uçları saçlarınızın bütünü için sürekli onarmaya çalıştığı ve çok enerji sarf ettiği bir sorundur. Bu sorunu eleyerek saçınızın köklerden itibaren daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz.Saçlarınızın en "yaşlı" ve yıpranmış kısmı en uç kısımları olduğu için en yoğun bakıma da her zaman bu kısımlar ihtiyaç duyar. Bu nedenle saç uçlarına haftalık yoğun bakım maskesi yapmayı yaz başından itibaren ihmal etmeyin. Hair Balm gibi saça nemi hapseden ve besleyen ürünler uçlarlarda çatallaşmayı ve kopmaları engelleyecektir. Bu sayede saçınızın uzadığını da gözlemeyeceksiniz.Saç deriniz güneş konusunda özellikle en hassas cilt bölgelerinden biridir. Yaz boyunca da güneşin en net hedeflerinden biri haline gelir. Saç deriniz güneşten hasar gördüğü zaman hem çok kurur ve koruyucu yağlarını kaybeder. Bu da saç derisini birçok probleme açık hale getirir. Bu dönem aynı zamanda egzama, sedef gibi sorunların da arttığı hissedilir. Nedeni yine saç derisinin savunmasız kalmasıdır. Bu konuda alabileceğiniz en iyi önlem geniş siperli bir şapka kullanmak. İkinci bir önerim ise saç derinize içinde Niasinamid gibi cilt onaran bir aktif ile bakım uygulamak.Saçlarınıza kış aylarında olduğundan çok daha nazik davranmanız önemli. Nazik derken çok daha yumuşak ve nemlendirici formüle sahip şampuan ve bakım ürünleri kullanmanızdan bahsediyorum. Bitkisel şampuanlar, sülfatsız ürünler ve alkolsüz kurutmayan şekillendiriciler tercihiniz olmalı.Saçlarınızın çok kuruması gibi yağlanması da yine saç derisi için sorun olabilir. Özellikle erkeklerde görülen saç dökülmeleri bu nedenle artış gösterir. Saç kökleri yağ nedeniyle tıkanır. Tıkanmalar nedeniyle nefes alamayan saçlar gittikçe güçsüzleşir ve dökülmeler artar. Bu sorunu aşmak için Pure Aloe jel gibi saf içeriğe sahip Aloe Vera içerikli ürünleri banyo sonrası saç diplerine bir miktar uygulamanızı öneririm.Yaz aylarında sıcak şekillediricilere ara vermenin tam zamanı. Bunun yerine saçınızı yaz aylarının "zahmetsiz ve rahat" ruhuna uygun olarak daha naturel şekillendirebilirsiniz. Isı da güneş gibi saçınızdan nemi alır ve hem renginin solmasına hem de daha savunmasız hale gelmesine neden olur. İlla kullanılması gereken durumlarda ısı koruyucu Leave- in Treatment ürünleri ihmal etmeyin.Deniz ve havuz hasarı saçta farklı şekillerde kendini gösterir. Klor saçı çok kurutabilir, aynı şekilde tuz da, ya da yine klor sarı saçta yeşillenmeye neden olabilir. Bunların yanı sıra saçınızın cinsi ne olursa olsun (ister natürel, ister yağlı, ister boyalı) saç telleri su ile temas edince genişler. Bu da saçta daha çok kırılmalar neden olur. Eğer saçınızı havuz/deniz öncesi nem veren bir yağ ya da Leave-in Treatment gibi bir ürün ile desteklerseniz bu hasarı çok daha azaltırsınız.Eğer saç şekillendirici olarak yaz aylarında sörf spreylerinden kullanıyorsanız bu ürünler saçınızı yıpratıyor olabilir. Çünkü bu spreylerin çoğunluğunun içinde su, tuz ve yine saçı kurutan içerikler var. Ama benim size bir önerim var. Bu spreylerin daha sağlıklısını kendiniz hazırlamaya ne dersiniz? 1 cup ılık su, 1 yemek kaşığı tuz ve 1çay kaşığı Hindistan cevizi yağını karıştırıp, spreyli bir şişede tatile götürebilirsiniz.Eğer bu yaz ilk defa saçınızda bölgesel ya da tamamen açma işlemi uygulatacaksanız özellikle uç kısımlarda banyo ve deniz/havuz sonrası daha çok zorlanabilirsiniz. Saçı çok yıpratmadan bu sorunu aşmak için saçınızın uç kısımlarına önce bir miktar Leave-in Treatment uygulayın sonra uçtan yukarıya doğru açarak tarayın.