Türkiye Kupası’nda Anadolu rüzgarı esiyor

Türk futbolunda her sezon Süper Lig'de kimin şampiyon olacağı kadar Türkiye Kupası'nı kimin müzesine götüreceği de merak konusudur. Taraftarlar için lig kadar kupa mücadelesi de ayrı bir önem taşır. Çünkü Türkiye Kupası'nı alan kulüp, Avrupa kupalarına katılım hakkı kazanır. Geçtiğimiz yılın ağustos ayında 132 kulübüyle katılımıyla başlayan yarışta artık bitiş çizgisindeyiz. Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor finalden uzak kaldı. Hatta üçünü eleyen Kayserispor finale çıktı. Turkuvaz Medya Grubu'nun şifresiz olarak ekranlara getirdiği kupada dananın kuyruğu perşembe günü kopacak. 60'ncı kez oynanacak finale Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapıyor. Türkiye Kupası'nın hangi İç Anadolu şehrine gideceği, A Spor ekranlarında belli olacak. Şimdi Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından kupada da devam eden Anadolu rüzgarının nasıl estiğine bakalım.Bu sezon lig ve kupada Anadolu takımlarının başarısının temelinde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen gelirlerin daha akılcı kullanılması ve isabetli transferler yatıyor. Kartlar yeniden dağıtılınca İstanbul takımlarıyla fark kapanmaya başladı. Anadolu kulüplerinin doğru yabancı transferlerinin de takımlarına çok yararı oldu.Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, pek çok eleştiri alsa da sahada dengeleri Anadolu takımları lehine değiştirdi. Zaman zaman tribün baskısıyla yanılabilen hakemlerin hata sayısı, maçları farklı açılardan izleyebilen meslektaşları sayesinde azaldı.UEFA'nın finansal fair play uygulamasıyla büyük kulüplere getirdiği mali kısıtlamalar, İstanbul'un kulüplerinin manevra kabiliyetini ortadan kaldırdı. "Benim param var, istediğimi alırım" dönemi sona erdi. Anadolu takımları da gereksiz transferler- den kaçınmayı büyüklere bakarak öğrenmeye başladı.Sivasspor'un en büyük avantajı elbette memleketinin takımını çalıştıran teknik direktör Rıza Çalımbay... 17 senelik futbolculuk kariyerinde Beşiktaş dışında hiçbir kulüpte oynamayan Çalımbay'ın o dönemki lakabı Atom Karınca idi. Çıktığı 650 maçta hiç kırmızı kart görmedi. 2019 yılından bu yana çalıştırdığı Sivasspor'la iki sezondur Avrupa kupalarına katılmayı başaran Çalımbay, şimdi kupayı kazanıp Sivasspor'u yine Avrupa kulvarında tutmak istiyor. Efsane futbolcu; 21 yıllık teknik direktörlük kariyerinde bir apolet takmaya ilk kez bu kadar yakın.Statü gereği Türkiye Kupası elemelerine üçüncü turdan başlayan Yukatel Kayserispor; altı kulübü eleyerek finale yükseldi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u kupadan saf dışı ederek büyük sükse yaptı. Kayserispor'un başarısında başrolde elbette Türk futbolunun iddialı teknik adamlarından Hikmet Karaman var. Ona güvenen Süper Lig'in tek kadın kulüp başkanı Berna Gözbaşı da takdiri hak ediyor. 2002 yılında Kocaelispor'u çalıştıran Karaman, finalde Daum'un çalıştırdığı Beşiktaş'ı mağlup ederek kupayı bir Anadolu kulübüne kazandırmıştı.