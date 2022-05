Saçlarınız için pratik bilgiler

- Dalgalı saçlardoğru kullanıldığızaman oldukçahavalı durur amagerçekten birkaçminik trik bilmeyigerektirir. Benim size önerim banyodan sonrahemen tarağa sarılmayın. Önce nazikçe ilekurulayın. Ama klasik havlular yerine mikrofiberolanları tercih edin. Sonra parmaklarınızlakabaca tarayın ve istediğiniz tarafaayırın. Eğer çok dolaşıyorsa ve parmaklarınızlakolay açamıyorsanız taramadan önceLeave-in Treatment spreylerden faydalanabilirsiniz.Sonra doğal kurumaya bırakın. Eğerbiraz kabarıklığı almak istiyorsanız, doğal birbitki yağından, mesela argan ya da Hindistancevizi, birkaç damlacık avuç içinizde ısıtıpsaçın kabaran bölgelerine az az sürün.- Banyodan çıkmadan saçınıza soğuk suile şok bakım yapın. Ayrıca banyo sonrasıfön makinesi kullanıyorsanız son olarak kökkısımlardan soğuk hava ile geçin. Böylecesıcak yüzünden açılan yüzeydeki dokularkapanarak saçlarınızın korunmasına yardımcıolacak, saçınız daha parlak görünecektir.- Bazı kişiler saçlarını çok yağlı zannederlerama aslında saçlarını çok kurutan birşampuan kullandıkları için saç kökleri savunmasızkalan deriyi korumaya çalışıyordursadece. Önerim sülfatsız bir şampuanageçmeniz. (SLS ve SLES de sülfatın kendisikadar kötü üne sahip kardeşleridir unutmayın.)Kuru şampuan hiç sevdiğim bir üründeğil çünkü saçınızı sert kimyasallarla aşırıkurutur ve hasar görmesine neden olur.Ayrıca kalıntıları saç derisini boğar. Eğerürün nedeni ile kuruma değil de gerçektençok yağlanma sorununuz varsa Pure Aloejel gibi saf Aloe Vera'dan yapılmış bir ürünkullanabilirsiniz. Yağlanmayı erteler ve saçköklerini besleyerek güçlenmesine yardımcıolur. Bunu yağlanma ve kaşıntı sorunu olanerkeklere de söylüyorum.- Saçınızın rengi naturel de olsa renk açmaişlemi de olsa boya da olsa eğer saçlarınızçok kuruyorsa saç renginiz solar ve matlaşır.Bu nedenle nasıl yüzünüzü kırışmasındiye düzenli olarak nemlendiriyorsanız,saçınıza da aynı özeni gösterin. Kış da olsayaz da olsa. Size önerim saçınıza da düzenlibakım yapın. Biliyorum yüzünüze bir kremsürmek kadar pratik değil ama elinizi gezdirdiğinizdekuru ve sert bir doku ile karşılaşıyorsanızbakım zamanı çoktan gelmiştir.- İki günde bir yıkayabilirsiniz. Böyleceyağ dengesine ve dokusuna daha az zararverirsiniz. Bakımı başlangıçta saçınızın ihtiyacınagöre haftada 3 ya da 2 defa yapmanızıöneririm. Zaman içinde haftada (amadüzenli olmak kaydıyla) tek sefere indirin.Sağlıkla parlayan, hızlı uzayan, gür saçlar için doğru bakım ürünleri kadar vitaminler yönünden zengin ve dengeli bir beslenme de önemli. Nasıl mı? A Vitamini saçın uzamasını destekler. Saç derisini yeniler. Biotin dökülmeyi azaltır. C vitamini saç tellerinin gürleşmesine yardımcı olur. D vitamini dökülenlerin yerine yeni saçların çıkmasına yardımcı olur. E vitamini antioksidan bakım sağlar. Kökleri güçlendirir.Güneş haricinde saçın rengini solduran hatta bazen yeşilleştiren ya da kızartan en önemli nedenlerden diğer ikisi de deniz ve havuz. Denizdeki tuz ve havuzdaki klor saçı kurutur dolayısıyla saçın pigmentlerinin zarar görmesine neden olur. Bu nedenle deniz ve havuz öncesi ve sonrası saça nemi hapsetmek adına Leavein Treatment Sprey kullanmanız iyi olacaktır. Bu arada cildiniz gibi güneşin UVA&UVB ışınları saçınız (özellikle saç deriniz) için de yaşlandırıcı ve soldurucu etkenler. Yaz aylarında güneşin zararlarından korunmak için en kolay yöntem şapkalar. Bunun dışında UV filtreli saç spreyleri de tercih edebilirsiniz.Hani bir sürü talihsizliğin üst üste yaşandığı filmler vardır ya bunu ona benzetiyorum. Islak saçı çok sık ve ince telli fırça ile taramak, taramadan önce yumuşatıcı ürün uygulamamak. Saçı tararken alttan üste doğru dolaşmaları açarak ilerlemek yerine yukarıdan aşağı doğru dolaşmaları iyice sıkıştırarak ilerlemek. Saçınızı ince dokuya sahip, yumuşak bir havlu ile tampon ve sıkma hareketleri ile kurutmalı ve bizim ürün serimizde de çok sevilen No.2 spreyimiz gibi saçta kalan bir yumuşatıcı ürün ile taramaya hazırlamalısınız.Yumurta: Yüksek protein ve biotin saçınızın köklerini güçlendirir. Uzamasına yardımcı olur ve dökülme ile savaşır.Ispanak: Folik asit, demir ve A, C vitaminleri bakımından zengindir. Hem saçların uzamasını destekliyor hem de saç derisine ihtiyacı olan nemi sağlayıp sağlıklı kalmasına yardımcı olur.Avokado: Son yıllarda popüler olan avokado, E vitamini bakımından oldukça zengin. Çok değerli bir antioksidan olan E vitamini hem kulalndığınız saç bakım ürünlerinde olmalı hem de beslenmenizde. Antioksidanlar, serbest radikallerle savaşarak saçın gücünü korumasını sağlar. Böylece saç kuvvetle uzar.Badem: Hem Omega asitler hem E Vitamini hem de çinko yönünden zengindir.Bu sayede saç köklerini güçlendirir, saç derisini korur ve sağlıkla parlamasını sağlar.Çilek: C vitamini yönünden son derece zengindir. En güçlü antioksidan kaynaklardan biri olan çilek tüm vücutta olduğu gibi saç bölgesindeki hücrelerin de sağlığını korur ve sağlıklı saçlara kavuşmamıza yardımcı olurAnne adaylarımızın çok daha titizlendiği, belki de hayatları boyunca sağlıklarına en çok dikkat ettikleri dönem oluyor. Tabii bu güzellik alışkanlıklarına da yansıyor ama bir taraftan da yine bu dönem aynaya baktıklarında kendilerini en güzel hissetmek istedikleri zamanlardan da biri. Amerikan Sağlık Kuruluşlarından yapılan bildirimler boya gibi uygulamaların 2. ve 3. aylarda bir sorun yaratmayacağı yönünde. Bu dönemi en iyi geçirmek için önerim ise kuaförle bağları koparmaktansa "hamile dostu" uygulamalara yönelmek. Biz saç derisine daha az temas eden, kimyasal oranı azaltılmış ama etkisi maksimum transparan renklendirme işlemleri, daha az tekrar gerektiren sadece kamufle amaçlı çözümleri öneriyoruz.