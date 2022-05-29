Türk mutfağı dünyaya damga vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Emine Erdoğan'ın himayesinde başlayan Türk Mutfağı Haftası Türkiye'den sonra dünyada da ses getirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleriyle organize edilen 21 Mayıs'ta Balıkesir'de start alan etkinlik önce yurt içindeki pek çok ilde yankı buldu. Sonra da dünyanın birçok önemli ülkesinde... İngiltere, Fransa, Singapur, Malezya, Azerbaycan, Hindistan, Avusturya, Almanya, İskoçya, Birleşik Arap Emirlikleri, Laos, İsrail, ABD, Belçika, Rusya, Malezya, Kamboçya ve İsveç'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede, Türk mutfağının öncü ve özgün niteliklerini yansıtan programlar düzenlendi, Türk mutfağının leziz yemekleri sunuldu. Özellikle Türkiye'nin dış temsilciliklerinde düzenlenen programlarda, Türk şefler hazır bulundu ve yaptıkları vişneli yaprak sarma, zeytinyağlı enginar, balık pilaki, hünkar beğendi ve ayva tatlısından oluşan İstanbul Menüsü, etkinliklere katılan insanlara ikram edildi. Tabii ki Türk kahvesi de unutulmadı. İkramdan sonra isteyene kahve de sunuldu.Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı adlı kitabından esinlenerek ilan edilen Uluslararası Türk Mutfağı Haftası'nın etkinlik duraklarından biri Moskova'ydı. Moskova'nın Tüm Rusya Fuar Merkezi'nde (VDNH) Türk Sokak Lezzetleri Festivali düzenlendi. Festivalde katılımcılara Türk mutfağının ayrılmaz parçası olan sokak lezzetleri sunuldu. Köftenin öne çıktığı sunumlarda, tulumba tatlısı, ev baklavası gibi şerbetli tatlılarımız da menüde yer aldı. Arkasından isteyene limonata isteyene de Türk kahvesi ikram edildi.Malezya'da ise Türk Yemekleri Gala Gecesi gerçekleştirildi. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen geceye Malezya Kültür, Turizm ve Sanat Bakanı Nancy Shukri, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakçı ve 250'ye yakın özel misafir katıldı. Anadolu'nun binlerce yıllık köklü tarihinden beslenen sağlıklı Türk yemeklerinin tanıtımı amacıyla misafirlere İstanbul Menüsü ikram edildi.Kamboçya'daki etkinlikte ise başrolde mantı vardı. Türkiye'nin Punom Pen Büyükelçiliğince düzenlenen etkinlikte, büyükelçiliğin aşçısı davetlilere mantı yapmayı öğretti. Punom Pen Büyükelçisi Ayda Ünlü, etkinlikle "Köklü kültürümüzün en önemli ve görünür unsurlarından birisi olan Türk mutfağını Kamboçya'da dostlarımıza tanıtıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Geleneksel Türk mutfağının sağlıklı, atıksız ve doğal yaşam rehberi niteliği ile güncel ihtiyaç ve taleplere mükemmel uyumu, düzenlediğimiz etkinliklere duyulan ilgiyi oldukça artırıyor" dedi.Balıkesir'de başlayan Türk Mutfağı Haftası Türkiye'nin pek çok yerinde karşılık buldu. Aralarında Kilis, Muğla, Bilecik, İzmir, Karabük, Edirne, Bartın ve Mersin'in bulunduğu pek çok il ve ilçede Türk Mutfağı Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi. Kilis'te İl Halk Kütüphanesi'nde Türk Mutfağı Yemekleri Kitap Sergisi açıldı. Sergide Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabı ve Türkiye'deki birçok yörenin farklı yemeklerinin anlatıldığı kitaplar yer aldı. Muğla'da Datça Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte aşçılar, kabak çiçeği dolması, yaprak sarması, güllabiye helvası, kısır, kuru fasulye, gül şerbeti, tarhana çorbası ve keşkek yapıp katılımcılara ikram ettiler. Ayrıca damat tatlısı yarışması düzenlendi. Karabük Valiliği'nin koordinasyonunda Ovacık Kamp Eğitim Merkezi'nde yapılan etkinlikte ise yöresel sütlü keşkek çorbası, çullu börek ve kızılcık şerbeti katılımcılara ikram edildi. Edirne'deki etkinlikte Edirneli şefler, Edirne Yeni Saray'ın mutfak yapısı olarak bilinen Matbah-ı Amire binasının önünde padişahların sofralarını süsleyen lezzetlerden hünkar beğendi, perde pilavı ve ciğer sarma pişirdi. Bartın'da ise Asırlık Tariflerle Türk Mutfağından Yemek İkramı etkinliği düzenlendi. Mantı, biber dolması, Hasanpaşa köfte, peynirli börek, mercimek köfte, kabak tatlısı gibi Türk mutfağına özgü yemeklerin sunulduğu etkinlikte, yurtta kalan öğrenciler de protokol üyeleriyle aynı masada yemek yedi. Mersin'de, Türk Mutfağı Haftası kapsamında vatandaşlara fındık lahmacun ve aşure ikram edildi.Türk Mutfağı Haftası'na, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu, Türk Hava Yolları da özel etkinliklerle katkıda bulundu. THY, seçili uluslararası uçuşlarında ve özel yolcu salonlarında Türk mutfağının seçkin ürünlerini ve Anadolu lezzetlerini misafirleriyle buluşturdu. Seçili uçuşlardaki ikram menülerini, Türk mutfağını yansıtan özel lezzetler ile hazırlayan THY, Türk Mutfağı Haftası hakkında bilgi veren menü kartı tasarımı gibi uygulamalarla farklı destinasyonlara seyahat eden yolculara hafta hakkında bilgi vererek farkındalık sağlamayı amaçladı