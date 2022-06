Bir tıkla kararan hayatlar! Görünmeyen büyük sorun: Dijital kumar bağımlılığı

"Çevremdeki kimse benim kumar bağımlısı biri olacağımı aklına bile getirmezdi. Türkiye'nin sayılı üniversitelerinde okuyan, etrafında sevilen ve sayılan bir insandım. Ahlakı da maddi durumu da iyi olan bir aileden geliyorum. Ama sanal kumara bir kaptırdım kendimi. Hem kendimin hem de ailemin hayatı karardı. Sonunda bağımlı olduğumu kabul ettim. Ama iş işten geçmişti."

Bu sözler ODTÜ gibi bir üniversitede okuyan A.L.'ye ait. Dijital kumar bağımlısı olmasaydı mühendis olarak parlak bir hayat sürebilirdi. Şimdilerde borçlarını ödemek için tezgahtarlık yapıyor. Çok yüklü bir borcu olduğu için uzunca bir süre daha çalışmak zorunda.

A.L. Türkiye'de münferit bir vaka değil. 2021 yılında İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'ndan Osman Atalay'ın hazırladığı bir rapora göre ülkemizde 2 milyon dijital kumar bağımlısı var. Özellikle de 18-25 yaş arasındaki gençler arasında oldukça yaygın bir bağımlılıktan bahsediyoruz.

Özellikle erkekler arasında yaygın. Toplumun her kesiminden her türlü düşünceye ait insan bu batağa düşebiliyor. Temel motivasyon, kolay yoldan büyük paralar kazanma arzusu olsa da dijital ortamda kumar oynatan sitelere kolay erişimin olması bu bağımlılığın yaygınlaşmasındaki en önemli etken.

"SİZE BİR TIK KADAR YAKIN"

Z.İ. "Bir tık kadar yakın size. Kumar siteleri her yerde karşınıza çıkabiliyor. Telefonlarınıza sürekli mesaj gönderiliyor. Bir kere bu sitelere girmeniz yeter. Hani bu sitelere üye olmak için tıkladığınız an var ya, işte hayatınızın karardığı an, o an" diyerek tehlikenin herkes için ne kadar yakın olduğunu anlatıyor.

Dijital ya da sanal kumar bağımlılığı, Türkiye'nin görünmeyen veya pek de gündeme gelemeyen büyük sorunlarından biri. 2 milyon bağımlının ailelerini de (çünkü mutlaka aileleri de bu bağımlılıktan direkt etkileniyor) düşünülecek olursa, yaklaşık 8-10 milyon insanı direkt ilgilendiren bir sorun.

"BU SİTELER HER YERDE KARŞINIZA ÇIKIYOR"

A.L. ile Z.İ., kendileri gibi bağımlı olan, yaklaşık 1200 üyesi bulunan, WhatsApp'ta kurulan bir grubun üyeleri. Ki birbirinden bağımsız böylesi birkaç farklı grup daha var. Her birinde yaklaşık bine yakın bağımlı yer alıyor. Bunlar aslında terapi grupları. Bağımlılar hikayelerini anlatarak ve referanslı olarak bu gruplara girebiliyor. Amaç birbirlerini kollayarak bir daha bu batağa düşmemek... Aralarında öğretmen de var imam da. Bir şirkette üst düzey görevli de var, işçi de. Yani dijital kumar batağına kimin düşeceği belli değil.

