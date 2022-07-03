LGBTİ mafya gibidir: Bu lobinin 3 amacı var! Çocuklarımız sahte gökkuşağının renklerinde kaybolmasın

AYŞE CEVİZ TURAN / PSİKOLOG

ÇOCUĞUNUZLA KONUŞURKEN DOĞRU KELİMELERİ SEÇİN

"Çocuklara, 'Sen kızsın eteğini ört', 'Kız arkadaşlarına çok yakınsın, lezbiyen misin?', 'Erkek ol, adam ol, kadın gibi ol'vs. dememek gerekiyor. 12 yaşına kadar da çok net bir cinsiyetlenme dili de kullanılmamasını öneriyoruz. Küçük yaş çocukları için özellikle bu yaklaşımlara ailenin hiç girmemesini tavsiye ediyoruz. Çocuklarını sadece anlamaya çalışsınlar. Çocuklarına sadece kendi cinsiyetlerini ve karşı cinsiyeti tanıtmalarını öneriyoruz. Aile böyle bir eğilimi çocuğunda keşfettiğinde veya çocuk açıkladığında, ailenin çocuğu anlamaktan vazgeçmemesi lazım. Çünkü çocuğun ya kafası çok karışmıştır ya da her şey onun için nedense çok afzla netleşmek zorunda kalmıştır. Ancak çocuğu dinleyerek onun durumunu anlayabiliriz. Anne, babanın burada çocuğun kendisini anlaması için çok önemli etkisi vardır. Merkeze alarak çocuklarına yönelmeliler, kendi korku ve kaygıları, istekleri asıl amaç olmamalıdır. Onları anlamaya çalışmak öncelikli hedef olmalı."