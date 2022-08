Kariyeri yeniden parlıyor

Son dönemin ismi magazin basınında en çok konuşulan kişisi hiç kuşkusuz Amber Heard... Oyunculuk kariyeri yavaş yavaş parlamaya başlamışken ve güzelliği sayesinde markaları peşinde koşturmaya başlamışken Heard'ün hayatı bir aşk hikayesiyle teptaklak oldu tabir-i caizse... 1986 doğumlu oyuncu, 20'li yaşlarının sonlarında ünlü aktör Johnny Depp ile tanıştı. Depp ile 2015 yılında büyük bir aşkla, lüks bir ada düğünüyle evlendi... 2017 yılında Depp'ten resmen boşandı. Aşkla evlendikleri için aralarında evlilik öncesi sözleşme yoktu. Evlilikleri sırasında Depp her birinden 30 milyon dolardan fazla kazandığı birkaç filmde rol aldı. ABD yasalarına göre Heard boşanma sırasında bu kazançların yarısını talep edebileceği halde etmedi. Avukatları "Hepsinin yarısını almalısın aptallık etme" dese de Heard, "Ben aşık olarak evlendim. Fırtınalı bir ilişkiydi. Dayak yediğim ve hayatımdan endişe ettiğim için boşanma kararı aldım. Bunun parayla alakası yok" diyerek o kapıyı tamamen kapadı. Buna rağmen mahkeme boşanma sonrası ünlü aktörün Heard'e 7 milyon dolar vermesini karar bağladı. Heard ise bu miktarın tamamını (Evet evet yanlış okumadınız.Tamamını...) kadına karşı şiddete karşı savaşan ve çocuk sağlığı için çalışan derneklere ve hastanelere bağışladı. Heard, 10 yıldan bu yana destekçileri arasında yer aldığı ACLU (Amerikan Sivil Haklar Örgütü) ve Los Angeles Çocuk Hastanesi'ne bu rakamın en büyük kısmını verdi. Dava sırasında istediği 50 bin dolarlık aylık nafaka miktarı vazgeçtiklerinin yanında hiçbir şeydi. İlişki fırtınalıydı en basit deyimiyle... 30'lara yeni adım atmış bu kadının karşısındaki adam dünyanın en ünlü erkek oyuncuları arasında yer alsa da bir kere kendisinden 23 yaş büyüktü... Bu güzel, kariyerinde yeni yeni parlayan kadını hayatına aldığında 52 yaşını geçmişti Depp... Ve bu büyük aktörün 11 yaşında sakinleştiriciye, 12 yaşında sigaraya ve 14 yaşında aklınıza gelebilecek tüm uyuşturucuları kullanmaya başladığını da hatırlatayım... "E peki biz aylardır ne konuşuyoruz? Dizi film gibi neyin davasını izledi tüm dünya? E Depp kazandı davayı, Heard yalan söylemiş işte" dediğinizi duyar gibiyim... Medyanın, sosyal medyanın algıyı nasıl farklı bir şekilde değiştirip, manipüle edip sosyal normlar üzerinden beyinlere yepyeni algılar kazıyabileceğinin bir ispatıdır bu dava... Aslında yedi hafta süren ve birleştirilmiş iki farklı tazminat davasından oluşan bu dava sonuçlanalı bile iki ay oldu. Birleştirilmiş iki dava diyoruz ya; ilk dava Heard'ün boşanma sürecinde yaptığı açıklamalarla Depp'in kariyerine zarar verdiği tezini, ikinci dava ise Heard'ün bu davanın açılmasının üzerine açtığı karşı dava olan ve kendi kariyerinin de zarar gördüğünü belirttiği davalar bir arada görüldü. Jüri tarafların avukatlarının, ağızlarının laf yapabilmesinin, tanıklarının etkileyiciğinin, teze zarar verecek konuların görüşülmesinin engellenmesiyle bir karar aldı... Daha doğrusu 1 Haziran günü açıklanan karara göre Heard, Depp'i karaladığı için 10.35 milyon dolar, Depp de Heard'e 2 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. Evet evet yanlış okumadınız yine her iki taraf da farklı miktarlar da olsa da birbirlerine tazminat ödemeye mahkum edildi... Oysaki İngiltere'de görülen bir başka davada Heard'ü 12 farklı zamanda istismar etmekten Depp suçlu bulunmuştu. "Peki boşanmalarının üstünden seneler geçmiş. Ne oldu da bu dava bu zamanda açılmış?" dediğinizi de duyar gibiyim... Depp'in mahkeme sürecinde ve İngiltere'deki davadan sonra esas 'tepesini attıran' Amber Heard'ün Washington Post'ta yayımlanan makalesi oldu. Makalede Heard yaşadıklarını anlatıyordu ve kadınlara bu konuda kendilerini savunmaları gerektiğini söylüyordu.Depp bu makalenin ardından Heard'ün bir kadın hakları savunucusu olarak görülmesine ve kendi isminin ve zedelenmesine tahammül edemedi... "A Amber Heard de sütten çıkmış ak kaşık değildir kesin" diyenleriniz olacak... Tabii ki Teksas'ta sıkı katolik bir aileyle çiftlikte büyüyen ancak lise çağında Los Angeles'a taşınıp oyunculuk kariyerine adım atan Heard'ün yaşamı da pek çiçek bahçesi değil... Çapraşık ilişkiler, bağımlılık onda da var... Ve tüm bunların konumuzla yani eşinden şiddet görmesiyle alakası yok. Yaşadığına göz yummak, örtbas etmek yerine sesini yükseltmesi alkışlanacak bir durum... Zaten tam bu nedenle BM İnsan Hakları Örgütü için kadın hakları konusunda çalışmayı sürdürüyor. Birçok dernekte kadın hakları konusunda rol alıyor. Heard Hollywood'dan da dışlanmış değil bu arada... Şu an hâlâ yapım aşamasında olan ve Zack Synder's Justice League ve Aquaman and the Lost Kingdom gibi gişe rekorları kıracağı kesin filmlerde rol alıyor...