Teknik direktörler kapışacak

Futbol kazanma üzerine kurulu bir spor olarak bilinse de aslında gerçek futbolseverler için durum biraz farklı. Onlar için asıl tutku oyunun güzelliği. Bu güzellik içinde kazanmak da var kaybetmek de... İşte kimilerinin kazanacağı ama kimilerinin de kaybedeceği bir sezonun başındayız. Süper Lig iki buçuk aylık aranın ardından yeniden başladı. 19 futbol kulübünün mücadele ettiği ligde öncekilere göre farklı bir yarış olacak. Dünyaca ünlü isim Jorge Jesus ya da İtalyan efsanesi Andrea Pirlo, Türk futbolunun parlayan genç teknik adamları Emre Belözoğlu, Nuri Şahin, İlhan Palut, Sami Uğurlu'ya karşı savaş verecek. Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş gibi şampiyonluk apoletli teknik adamların kenarda durduğu sezonda 19 kulübün en dikkat çekeni Fatih Karagümrük... İtalyan efsanesi olan ve teknik direktörlük kariyerinin başındaki Pirlo ile anlaşan İstanbul ekibinin, İtalyan ağırlıklı transferleri, bu sezon maçlarının sert ve mücadeleci geçeceğinin habercisi.Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde kadrosunu korudu. Taraftarlar ligden çok Şampiyonlar Ligi play-off'unda karşılaşacakları Kopenhag maçlarını düşünüyor. Çıkış yapması beklenen isim Kasımpaşa'dan gelen Eren Elmalı... İstanbul doğumlu 22 yaşındaki sol bek ile birlikte Leverkusen'den gelen Emrehan Gedikli de en çok merak edilen isimlerden.En son 2013-2014 sezonunda şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe'de büyük vaatlerle başkan seçilen Ali Koç için bu sezon büyük önem taşıyor. Dünya futbolunun şöhretli teknik adamlarından Jesus ile anlaşan Koç, kombinelere gösterilen ilgiyle moral buldu. Ancak Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Dinamo Kiev'e iki maçta da diş geçirememesine, yeni transfer Pedro'nun ciddi sakatlığı eklendi. Her şeye rağmen yeni hocasına inanan Fenerbahçe'nin taraftarı en önemli koz.Okan Buruk efsane olduğu kulübe döndü. Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Buruk, şimdi Sergen Yalçın'ın yuvası Beşiktaş'la buluşup şampiyonluk yaşaması gibi Galatasaray'da teknik direktör olarak önemli bir başarı elde etmeyi hedefliyor. Takımın yeni Melo'su olması beklenen Arsenal'den son transfer Lucas Torreira da taraftarı heyecanlandırıyor. Seferovic de şimdiden taraftarın gönlünü kazandı.Geçen sezonu şampiyon unvanıyla açan Beşiktaş, kulübün efsane ismi Sergen Yalçın ile yollarını ayırmak zorunda kalmıştı. Sezon sonu üçüncü teknik direktör olarak işbaşı yapan Valerien İsmael, lider Trabzonspor deplasmanda aldığı bir puanla yeni sezon mukavelesini de cebine koymuştu. Sezon öncesi gelecek vadeden 18 yaşındaki Emirhan İlkhan'ın sadece 4.5 milyon Euro'ya Torino'ya kaptırılması taraftarı üzdü. Hücum hattında büyük değişim yaşayan siyah-beyazlılar, Rachid Ghezzal'ın yanına Wout Weghorst, Jackson Muleka ve Cenk Tosun'u getirdi. Şu an Beşiktaş, futbol yorumcularının deyimiyle kapalı kutu.Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'yu, geçen sezon ortasında bilen yoktu. Oysa o, Altınordu Futbol Akademisi'nde yıllardır görev yapıyordu. Uğurlu'nun temel özelliği hangi futbolcudan ne olabileceğini çok iyi bilmesi. Uğurlu, genç yıldız adaylarının Türkiye'de yaşadığı sorunları şu üç kelimeyle özetliyor: "Cesaret, sabır, güven!" Uğurlu "Emre Belözoğlu, ilk Avrupa maçına çıktığında 16 yaşındaydı. Çok kötüydü ve Fatih Terim hiç yapmadığı bir şey yapıp ilk yarı bitmeden onu çıkardı. Ya o gün Emre'yi silseydik? Gençler hata yapar. Onlara şans vermek yetmez, güvenip ısrarcı olmak zorundayız."