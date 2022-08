Akdeniz’de tatil bir başka

Antalya sadece muhteşem denizi sayesinde değil, dört mevsim turist ağırlama potansiyeliyle, tarihi eserleri, doğa harikaları ve mutfak kültürüyle şahane bir rota. Kentin kökeni Likyalılara kadar uzanıyor... Bu eski uygarlık aynı zamanda modern demokratik sistemler için önemli bir ilham kaynağı... Şöyle kısa bir tura çıkalım Antalya'da:Konyaaltı Plajı, Antalya şehir merkezine çok yakın olduğu için merkezi bir konumda konaklamak isteyenler için mükemmel bir seçim. Çevresinde birçok tesis de bulunan plaj, uzunluğu sayesinde oldukça etkileyici. Uzun yürüyüşler ve gün batımları için vazgeçilmez bir nokta. Konyaaltı ile bir diğer Antalya plajı olan Lara arasında yer alan falezler de bölgenin en önemli doğal güzellikleri arasında yer alıyor. Kıyıya çarpan dalgaların oluşturduğu kayalıklar etkileyici bir görünüme sahip.Antik Aspendos tiyatrosu, Antalya'da mutlaka görülmesi gereken tarihi bir mekan. Aspendos tiyatrosu, İmparator Antonius Pius döneminde inşa edilmiş. Çeşme, hamam, su kemerleri, tapınak ve nekropollerin yanı sıra 15.000 kişilik bir amfi tiyatroya sahip.Her ilçesi tatil ve tarih tutkunlarını nefes nefese bırakan Antalya'nın Kemer bölgesine değinmeden olmaz. Kentin 42 kilometre güneybatısında yer alan ilçenin sahili turistik tesislerle dolu. Kristal denizi ve neredeyse kıyıya kadar uzanan yemyeşil çam ormanları ile büyüleyici bir doğal güzelliğe sahip olan Kemer'de ziyaretçiler enfes bir tatilin keyfini çıkarabilirler. Kemer'deki ünlü Adrasan köyünün plajını da unutmayalım. Bu doğa harikasının, yaklaşık iki kilometrelik bir kumsalı ve pırıl pırıl bir denizi var. Koy, dağlar ve geniş ormanlarla çevrilidir. Halka açık ve özel plajların yanı sıra birçok yeme-içme tesisine de ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en iyi uzun mesafe yürüyüş rotalarından biri olarak adlandırılan dünyaca ünlü Likya Yolu üzerinde bulunan en güzel duraklardan biridir.Gerçek bir doğa harikası olan Patara Plajı, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en güzellerinden biri olarak anılıyor ve 18 kilometre uzunluğundaki kumsalı ile ziyaretçilerini büyülüyor. Doğal şekilli kum tepeleri, manzaranın tadını çıkarmanıza ve eşsiz fotoğraflar çekmenize olanak sağlıyor. Patara sadece doğa ve denizden ibaret değildir. Aynı zamanda Likya uygarlığının en önemli eserlerini görebileceğiniz bir antik kent. Tiyatro, nekropol, bazilika ve hamam gibi birçok tarihi esere ev sahipliği yapan antik kenti ziyaret edebilir, Likya tarihine tanıklık edebilirsiniz.Antalya'yı tarihi semti Kaleiçi olmadan düşünmek mümkün değil. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin izlerini yansıtan Kaleiçi, göz alıcı taş süslemeli minareleri, dar taş döşeli sokakları, ahşap evleri ve avlularıyla bu şehirde huzurun adresi. Evlerin bahçelerinde gezerken begonvil çiçekleri karşılıyor sizi. Ayrıca Kaleiçi'nde çok sayıda butik otel, her zevke hitap eden yerel restoranlar ve hed-i yelik eşya alabileceğiniz çok sayıda küçük dükkan bulunuyor.Girit enginar kebabı ile başlayalım. Enginar, Yunan kültürüne ait gibi görünse de tüm Ege ve Anadolu'da olduğu gibi Antalya'da da oldukça sevilen bir yemek. Midye büyüklüğünde doğranmış et, soğan ve enginarla yapılan bu sunum şekline çok sık rastlanmaz.Cive yemeği de bölgenin favorilerinden. Ve ağır olmadığı için yaz aylarının en çok aranan öğünlerinden biri. Biber, patlıcan, soğan ve domates içerir ve pirinç ve bulgurla da yapılabilir. Bu yemeği şehirdeki yerel restoranlarda bulabilirsiniz.Gökçesu pilavını da mutlaka denemelisiniz. Bu sıradan bir pirinç değil. İçerisinde havuç, nohut, dereotu ve maydanoz bulunur ve fesleğen, nane gibi otlar ile süslenir. Tahin ile sarımsak, limon suyu, zeytinyağı, pul biber ve kimyonu buluşturan Hibeş'e gelince, başka hiçbir bölgede böyle bir yemekle karşılaşmanız pek mümkün değil. Bu yüzden kesinlikle denemelisiniz.Daha fazla öğün sayabiliriz ama laba dolması (kaburga dolması) ile bitirelim. Kuzu kaburga ile hazırlanan bu et yemeği, baharatlı pilav ve kızarmış domates ile servis ediliyor. Yapması bir saat sürüyor, bu yüzden bir restorana gider gitmez sipariş etmeye değer.