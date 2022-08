Milli sporcumuz Çağla Büyükakçay’ın dönüşü muhteşem oldu

Bir sevgili düşünün, her sabah sizden konum atmanızı istiyor. Ne yedin, ne içtin bilmek istiyor. Yer değiştirdiğinizde hemen bildirmenizi istiyor. Bunlar yetmezmiş gibi, "Bunları yapmazsan ilişkimiz biter" diyor. Böyle bir ilişkinin zorluğunu bir düşünün. İşte tenis sporcuları böyle bir hayat sürüyor. Öyle ki sıkı kontrol senenin bütün gününe yayılıyor. Bu kontrolü de tenisçilerin tepesinde Demokles'in Kılıcı gibi sallanan Dünya Anti Doping Ajansı (WADA) yapıyor. Çağla Büyükakçay, ülkemizde tenis alanında yetişmiş bir numaralı isim. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na katılarak tenis branşında Türkiye'yi temsil eden ilk sporcu o... Daha nice başarılara imza attı, atıyor, atacak. Ancak son üç yıl onun için hiç kolay geçmedi. Önce koronavirüs sebebiyle turnuva takvimi altüst oldu. Takip eden 2021 senesi kabus gibiydi. Yıllardır beraber çalıştığı antrenörü Can Üner, üç buçuk yıldır kanserle verdiği savaşı 47 yaşını kaybetti. Bu sıradan bir antrenöroyuncu ilişkisi değildi. Baba-kız gibi, abi-kardeş gibiydiler. Onun kaybı Çağla'yı derinden sarstı. Ağustos ayında bu kez Romanya'da bir turnuvada iken WADA'nın aldığı kan numunesinde yasaklı bir madde bulunması Türk tenisçinin lisansının askıya alınmasına sebep oldu. Bir kez daha ona seslendi: "Keşke yanımda olsaydın Can Hocam!" Ama Türkiye yanındaydı. Özellikle spor camiası tek ses oldu: "Biz seni tanıyoruz, bunu yapmazsın. Seninleyiz."Başına gelenlerden sonra video çekti. Yüzünden düşen bin parçaydı. Deyimin anlamı gibi sıkıntısı, öfkesi ve küskünlüğü yüzünden belliydi. "Beni tanıyorsunuz. Gecemi gündüzüme katıp bugünlere getirdiğim kariyerimi, bir hiç uğruna feda etmeyeceğimi bilirsiniz. Sürecin sonunda haklı çıkacağımdan eminim. Testte çıkan yasaklı madde ractopamine idi. Lütfen Google'dan açıp bakın, benim bunu gidip eczaneden almam mümkün mü?" Çağla, testten önceki gece gittiği restoranda yediği et yemeğinin faturasıyla birlikte itirazını yaptı ama dikkate alınmadı. Ne yapacaktı, yediğine içtiğine bu kadar dikkat eden Çağla vejetaryen mi olacaktı? Hayatı, yurt dışı turnuvalarında geçen Çağla'nın "Dışarıdayken en çok özlediğim kebap oluyor. Kebapsız bir hayatı düşünemiyorum" diyordu.Özellikle bireysel spor yapan sporcuların doping konusunda işleri hiç kolay değildi. Her sene değişen ve genişleyen 90 sayfalık yasaklı maddeler listesi, talimatlar... Kulüp takımlarında işler kolay. Kulüp doktoru talimatları izleyip sizi bilgilendiriyor. Testleriniz kulüpte yapılıyor. Ama bireysel sporlarda tek başınızasınız. Turnuva takvimi, beslenme, diyet programları, antrenman metotları, rakip analizleri, gideceğiniz ülkelere göre hava durumu takibi; her şeyden siz sorumlusunuz...Ancak Çağla'nın yanında kulübü ENKA var. Sporcusundan bir an bile şüphe etmeyen ENKA, avukatlarıyla Çağla'nın savunmasında yanında oldu. Onun yeniden kortlara dönmesi için her türlü çabayı gösterdi. Ve kaderinin ne olacağını bilmeden geçirdiği sekiz ayın ardından Çağla'ya güzel bir haber geldi. İngiltere'deki Bağımsız Tahkim Mahkemesi, milli tenisçinin lisansını askıya alan kararı iptal etti. Bu Çağla'nın evine, yani kortlara dönmesi demekti. O kadar özlemişti ki tenis oynamayı, Letonya'daki W60 Liepaja Open Turnuvası'na katıldı, ritim yakaladı. Ardından Polonya'ya geçip Lotos Radom Cup'a katıldı. Aralarında milli sporcumuz İlay Yörük'ün olduğu rakiplerini bir bir geçip W25 düzeyinde yedinci tekler zaferini elde etti. Sekiz ay ara verdikten sonra sadece bir ayda çıktığı 15 maçın 12'sini kazanıp bunları bir kupayla süslemek, onu sekiz ay kortlardan uzak tutanlara "Benim yerim burası" mesajıydı. Başarılarıyla pek çok Türk kızına idol olan Çağla'nın kupalar kaldırdığı günlerin artması tek dileğimiz.15Tenis A Milli Takım'a 15 yaşında seçilerek alanında Türk tarihindeki en genç milli takım oyuncusu unvanını elde etti2016İstanbul Cup Uluslararası Tenis Turnuvası'nda 2016 senesinde Türk tenis tarihinde WTA turnuvasını kazandı2011Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon ve Amerika Açık Tenis turnuvalarına 2011 yılında katılmayı başaran Çağla, teklerde Grand Slam oynayan ve tur geçen ilk Türk kadın tenisçi unvanını aldı25 bin2010'da Uluslararası Tenis Federasyonu'nun (ITF) turnuvasını kazanarak 25 bin dolarlık ödülün sahibi oldu"Çağla Büyükakçay'ın başına böyle bir şey gelmesine önce üzüldüm sonra da sevindim. Üzüntüm; Çağla gibi son dönemde önem verdiğimiz bizi gururlandıran sporcumuzun başına böyle bir talihsizliğin gelmesinden dolayı idi. Sonra sevindim çünkü cezanın kaldırılması ve Çağla'nın kortlara dönmesi beni çok mutlu etti. Çağla'da tespit edilen 'ractopamine' aslında hayvanlarda kas kütlesini arttırmaya, yağ kütlesini azaltmaya yarayan sentetik bir katkı maddesi. Ractopamine etken maddesi eğer hayvanda kullanıldıysa Avrupa ve Amerika beslenme politikalarına göre o maddenin hayvanın vücudundan atıldıktan sonra kesimi sağlanması gerekmektedir. Bunun sıkı takip edildiğini de söylemeliyim.O nedenle insana bulaşma ihtimalinin son derece düşük olacağı kanaatindeyim. Diğer türlü düşünecek olursak; ractopamine kullanılmış hayvanın kontrolü yapılmadıysa ve bu eti birey tükettiyse de doping etkisi yapabilecek miktarların idrarda belirlenmesi de çok olası değil. Uluslararası platformda yapılan bilimsel çalışmalar, sporcuların bazen tercih ederek bazen de farkında olmadan bu doping etken madde kullanımına maruz kalındığını göstermektedir. Özellikle çoğu sporcu vitamin, mineral, amino asit karışımlarını kullanırken güvenilir olmayan markalar, eczane çıkışlı olmayan ürünler ve Olimpiyat Komitesi'nin 'doping içermez' patentini almamış destekleri internetten kolayca ulaşabilir. Bu ürünlerin içeriğinde yazmayan, maalesef doping etken maddeli yasaklı performans artırıcıların olduğu da bilindiğinden böyle bir sıkıntı ile karşı karşıya da kalınabilmektedir."