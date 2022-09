Hayat zor değil! Zorlaştıran insanlar var

Tarih 23 Nisan 2007; Mehmet Kazan, arkadaşları Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) sporcu seçmelerine giderken ısrarlar üzerine sadece izlemek maksadıyla onlara eşlik eder. O güne kadar golf namına hiçbir şey bilmeyen Mehmet Kazan'ın o gün tüm hayatı değişecektir. İstanbul Golf Kulübü'ndeki engelli golf seçmelerinde atış yapması istenen Kazan'ın ısrarlar üzerine vurduğu top 150 metre öteye gidince seçmeleri yapan Alman antrenör "Daha önce hiç golf oynadın mı?" diye sorar. "Hayır" yanıtı üzerine ismini not alır ve bir ay sonra, Avrupa'da şampiyonluklar yaşayacağı golf kariyeri başlar. 1981 yılında Malatya Pütürge'de dünyaya gelen ve golf sayesinde tek bastonuyla dünyanın pek çok ülkesini gezen Mehmet Kazan, ilkokul 4'üncü sınıfta iken geçirdiği rahatsızlıktan sonra okula gidemez hale gelir. Ortopedik engelli olarak tek bastonla güçlükle yürüyebilen Kazan, eğitim hayatına dışarıdan devam eder. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirerek iş hayatına girer. Hikayesini şöyle anlatıyor Kazan: "Bende yedi yaşında başlayan iltihaplı romatizma hastalığı vardı. 11-12 yaşında yürüyemez hale geldim. Ömrüm hastanelerde geçti desem abartmış olmam. Çok fazla ameliyat oldum. Artık tek bastonla yürümek durumundayım. Çok ilaç kullandım ki, halen kullanmak zorunda olduğum ilaçlar var. Ağrıları durdurmak, en azından ilerlemesini yavaşlatmak için. Ama Allah'a şükürler olsun, her eksikliğin karşılığında bir artı vardır. Biz görmek istemiyoruz. Golf bana Allah'ın mükafatıdır. Bugün tek bastonumla golf sayesinde dünyanın birçok ülkesini görme, gezme şansım oldu. Bunun dışında Türkiye'yi, ülkemi temsil ediyorum. Belki sağlam olsam, bu onura ulaşamayacaktım."Türkiye'de kendi seviyesinde oyuncu olmadığı için engelsiz sporcularla mücadele eden Kazan, Avrupa'da ise kendisi gibi engellilerle mücadele ediyor: "Golfte kalça dışarda ve sırtın düz olması lazım. Bu engelimden dolayı bende mevcut, bunun için de başarılıyım. Fiziksel eksiklik, yapabileceğin işlere engel değil. Yeter ki insanlar hayatını düşünce olarak engellemesinler. Desteklesinler, başarı kolay oluyor. Her şeyin bir zorluğu var. Hayat da zor değil, hayatı zorlaştıran insanlar. Kaldırımı yüksek yaparsanız sadece engelli değil, yaşlı da çocuk da oraya çıkamaz. Temel düsturumuzun; dinimizin de dediği gibi zorlaştırmayın, kolaylaştırın olması gerekir. Golfte bulunduğum yere gelmek kolay olmadı. Bu spor bir esneklik işi, bu yüzden her hafta mutlaka pilates dersimi aksatmamam gerekiyor. Golf ayrıca bir matematik işi, hızlı karar vermeniz gerekir. Bir sayıyla şampiyon olur, bir sayıyla eve eli boş dönersiniz.""Yurt dışında, bir engelli Türk olarak golf turnuvalarında mücadele etmeme şaşıran yok ama ne yazık ki kendi ülkemizde var! Sosyeteden şaşıranlar oluyor; 'Malatya ve golf! Ne alaka!' diyenler var! Ne demek yani, bir Malatyalı golf oynayamaz mı? Yaptığınız sporun memleketinizle alakası yok. Tamamen kişisel merakınız ve benim hayatımda olduğu gibi, müthiş tevafuklar... Ben de golfe ilk başladığım yıllarda bir tepeden bakma vardı. Bazılarının 'Hadi vursun bakalım, ne olacak?' dercesine bakışlarına şahit oluyordum. Ama ben çalıştıkça, başarılar geldikçe o bakışlar gitti, saygı duymaya başladılar.""Avrupalı bu tip engelli sporlara bizden önce başladı daha başarılılar... Bunlar hep ezber cümleler. Bakın geçen ay Çekya'daki final müsabakası üç saat sürdü. Hollandalı rakibim Daphne Van Houten ile mücadele ediyoruz. 300 kişi orada seyrediyor. Son bölümde çok zorlandım ama maçı vermedim. Rakibim pes etti. Bu Avrupa'daki 10'uncu şampiyonluğum oldu. Şu an dünya engelliler golf sporcuları sıralamasında 18. sıradayım. Üç müsabakam kaldı. Hedefim onlarda da iyi derece yaparak sene bitmeden ilk 10'a girmek.""Engelli golfü, 2020 Olimpiyatları'nda yoktu. Ancak Avrupa Golf Birliği'nin çalışmaları var; 2024 Paris olmazsa 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda mutlaka olacak. Olimpiyatlara gidebilmek için dünyada ilk 50'nin içinde olmanız gerekiyor. Ben de şu an dünyada 18'inci sıradayım. Ben inşallah ilk üçe gireceğim. Katılmak değil hedefim, Türk bayrağını Olimpiyatlarda dalgalandıracağım. Şakşakçılık için orada olmayacağım, canımı dişime takarak çalışıyorum ve orada kürsüde olacağım. Elbette dünyadaki rakiplerimiz bizden daha önce bu spora başlamış olabilir, çok yol almış olabilir. Ama biz de çalışarak ama çok çalışarak aradaki farkı kapatmaya mecburuz. Hem bize destek verenleri hem de milletimizi mutlu etmek zorundayız.""Birçok engelli insanın evden çıkmama sebebi, diğer insanların onlara bakışları. Bazen sana bakıp 'Allahım sana şükürler olsun, ben engelli değilim' gibi laflar ettiklerini duyuyorsunuz. Allah herkese sağlık sıhhat versin, insanın başına yarın ne geleceğini kimse bilemez. Bir bakarsın, bir gün sonra yanımda tekerlekli sandalyede oturuyorsun! Engelli insanların mutlaka bir sosyal aktivitesi olmalı, onları hayata bağlayan. Kendi hayatı, huzuru için. Hepimizi Allah yaratmış, hepimizin sosyal hayatta yeri var. Birbirimizle barış içinde, birbirimize yardımcı olarak hayatta olmalıyız. Ancak eskiye göre, bu bakışları yıkan engelliler daha çok hayatın içinde yer alıyor.""Keşke Malatya'da bir golf tesisi olsa, çok isterim. Yetenekli gençlerimiz var. Zemin de var, arazi de var. Malatya'dan bir gencimiz çıksa, uluslararası turnuvalarda ülkemizi temsil etse. Bunu çok arzu ederim. Biz hep futbolla yatıp kalkıyoruz. Tartışmalar bitmiyor. Elle gol atıyor seviniyor. Oysa yaptığı apaçık hırsızlık. Spor birinin sırtına basıp kazanmak değil. Centilmen olacaksın. Rakibinden daha iyi olacaksın. Golf bu tartışmalı sporlara göre çok daha fair play ruhu olan bir spor dalı. Çok basit bir örnek vereyim: Golfte atış sonrası topunuzu bulamazsanız puan alamazsınız. Bazen rakibiniz göremez ama siz ona topun yerini gösterirsiniz. Bu golfte çok normal bir durumdur. Keşke futbol maçlarında böyle enstantaneler görebilsek.""Tekerlekli Sandalye Basketbol'da Beşiktaş'ın ilk oyuncularındanım. Daha sonra ampute futbolda da şansımı denedim, bir ara masa tenisi oynadım ama golf beni bulduktan sonra yolumu çizdim. Benim kaderimde golf varmış."