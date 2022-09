Yeni yaşam koçunuz Kate Moss

90'lar demek süpermodeller demek... Ve o dönemin de tarzıyla, aşk hayatıyla, ulaştığı servetle ve hayattaki duruşuyla öne çıkan bir ismi var ki modaseverlerin kalbinde bambaşka bir yere sahip: Kate Moss ya da nam-ı diğer anti-süpermodel... O dönemin süper modelleri Cindy Crawford, Claudia Schiffir ya da Naomi Campbell gibi uzun boylu ve yuvarlak hatlı değildi Kate Moss... Hatta vücut hatları bir erkek çocuğununkinden çok da farklı değildi diyebiliriz... Ama o 14 yaşında girdiği moda dünyasında ayakları üzerinde durabilmeyi başaran ve kendi markasına yeni yeni başarılar katmayı başarmış isimlerden biri... "İdil daha birkaç ay önce Moss'un eski sevgilisi Johnny Depp leyhine ifade vermesiyle ilgili bir şeyler yazmıştın. Bir nesil pek tanımıyor 48 yaşındaki Moss'u ama ismi hep moda ikonları arasında... Şu son dönemde neler oldu ki Kate Moss'un hayatında?" diye sorduğunuzu duyar gibiyim... Şunu söyleyerek başlayayım, 2016 yılında hayatını farklı bir yola sokmaya karar veren, hem özel hayatında hem de iş hayatında farklı adımlar atmaya başlayan Moss için bu sonbahar-kış sezonu gerçek anlamda zirveye tırmandığı sezon oldu diyebiliriz.Kate Moss, pandemi sonrası düzenlenen ilk fiziksel New York Moda Haftası'nın gözdesi olarak son bir haftadır çok gündemde... Bunda tabii ki artık bir genç kız olan kızı Lila Grace Moss'un da moda haftasında yer alması ve onun hem özel hayatı nedeniyle hem de pandemi yüzünden bir süredir uzak durduğu ön sıralarda boy göstermesi de gündeme daha sık gelmesinde etkili oldu. Bir yandan kızıyla birlikte Tommy Hilfiger markasının yeni yüzü olan ve tüm reklam kampanyalarında yer alıyor. Bir yandan Aigner markasının bu sezon marka yüzü. Bir yandan Zara'da satılmaya başlayacak bir kapsül koleksiyonun tanıtım yüzü... Kate Moss bir yandan da kendi ismini taşıyan bir ajansın da sahibi olarak bu sezon birçok reklam kampanyasının ve dergi kapak çekiminin de sorumlusu...Ama Moss'un bu dönem en çok isminin konuşuluyor olmasının nedeni ünlü İngiliz modelin kendi adından esinlenerek Cosmoss ismini verdiği bir markaya hayata geçirmiş olması. İsmi bu kadar çok moda ve stille birlikte anılan birinin çıkaracağı markanın da moda üzerine olması beklenir öyle değil mi? Oysa ki sadece birkaç gün önce resmen faaliyete geçen marka, güzellik ve wellness (iyi yaşam) üzerine... Sık sık Bodrum'da bulunan wellness merkezi LifeCo.'yu ziyaret ettiği bilinen, sık sık yoga hocasıyla yaptığı yoga derslerinden ne kadar mutlu olduğunu dile getiren Moss, markası aracılığıyla detoks ürünleri, cilt bakım ürünleri satacak. Markası aracılığıyla insanların kendi içlerinde yenilenme, denge ve aşkı bulmalarını hedeflediğini söyleyen ve verdiği röportajlarda buna kendisinden daha iyi bir hoca bulunamayacağını dile getiren Moss, "Eğlence, çalışma, denge bir arada olabilir. Şu an markası altında sadece altı ürün bulunan ve en iddialı ürününün Sacred Mist ismini verdiği parfümün olduğunu söyleyen Moss, "Parfümün içinde bulunan notalarla yeniden dengelenmeniz, kendinize olan güveni tazelemeniz mümkün" diye konuşuyor.Bir dönem çeşitli bağımlılıklarla karşı karşıya kalan ve bu durumu henüz 14 yaşında adım attığı moda dünyasındaki duruma bağlayan Moss, son dönemde verdiği röportajlarda moda dünyasında karşı karşıya kaldığı taciz ve istismar olaylarını da anlatmıştı. Kendi kızının bu endüstriye girmesini istemediğini ancak kararlarını almakta onu serbest bıraktığını söyleyen Moss tam da bu nedenle kendi ajansını güçlendirmiş ve Lila Grace'in babası The Dazed dergisinin kurucusu Jefferson Hack ile iletişimini güçlendirmişti. Alman bir prensin oğlu olan sevgilisi Kont Nikolai von Bismarck'ın moda fotoğrafçılığı alanındaki kariyerini de destekliyor.İngiltere'nin en zengin 99'uncu kadını olan Moss, ülkesinin en zengin ilk bin kişisi arasında yer alıyor. 40 million sterlinin üzerinde bir kişisel serveti bulunan Moss, en son verdiği röportajlardan birinde, "Bağımlılıklarım vardı. Bunlarla baş etmek kolay olmadı. Çeşitli program denedim. Neyin beni onlara yönelttiğini iyi analiz ettim, o anlarda ne yapmam gerektiğini öğrendim. Şu an kendime karşı dürüstüm ve ve kendime iyi bir şekilde bakıyorum. Olduğum kişiyi, yaşadıklarımı ve gittiğim yolu seviyorum. Kendimi seviyorum. Herhangi bir şeyden korkum yok. Her güne meditasyon yaparak yani düşüncelerimi kontrol altında tutarak başlıyorum. Yüzmeyi seviyorum. Yoga yapıyorum ve yeni şeyler öğrenmenin bana iyi geldiğini düşünüyorum. Denge kaybedilebilir, ben de kaybettim. Sonra kendimi daha sağlıklı tutmanın yolunu buldum. Bu ürünlerle bunu da az da olsa herkesle paylaşmak istiyorum" diye konuşuyorum.