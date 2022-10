Kış alışverişiyle dolabınıza yeni bir ruh kazandırın

Sonbaharı bitirip kış aylarına girmemize çok az kaldı... Yani dönem tam olarak dolaplarımıza yeni bir ruh katma ve doğru parçaları satın alıp kış gardırobumuzu hazırlama zamanı... Yapacağımız şey çok basit sezonun trend parçalarını içeren bir liste hazırlayıp alışverişe çıkmak... Biz sizin için işin zor kısmını hallettik. Ve kış kombinlerinizin daha havalı durmasını sağlayacak ve dolabınızdaki parçaların birbiriyle uyumlu bir şekilde kullanılmasını mümkün kılacak parçalardan oluşan bir liste hazırladık.Atlet, tişört, bluz... İsmine ne derseniz deyin, kesimi her nasıl olursa olsun özellikle iyi marka ve kumaşlardan beyaz tişörtleri dolaba katma zamanı. Bu sonbahar-kış sezonu jean'ler, deri pantolonlar, çeşit çeşit eteklerle kombinlenmiş beyaz tişört göreceğiz etrafta. Hazır Dior'dan Prada'ya her modaevi de bu işe el atmışken zarif logolar ya da iddialı sloganlarla beyaz tişörtler tasarlarken bu parçalara yatırım yapma zamanı.Bu kış sezonunun en hızlı yükselişe geçen parçaları transparanlar. Şeffaflık her yerde olacak. Danteller, tüller, incecik ipeklerle şeffaflık tüm vücudumuzu saracak. Tabii ki sezonun sonbahar-kış olması nedeniyle daha çok siyah renkleri göreceğiz karşımızda. Chanel, Fendi, Valentino gibi modaevleri bu duruma el atmış durumda. Siz de bu sezona hazırlık olarak siyah şeffaf birkaç parça dolabınıza atabilirsiniz.Gömlekler, şık jilet gibi etekler, lacivertler, griler, siyahlar yeniden çok ama çok popüler. Ben klasik giyim tarzını sevenlerden olduğum için 1970'lerin hafif bohem çizgisiyle bütünleşen bu tarzın yeniden popüler olmasına çok sevindiğimi söyleyebilirim. Bu sayede aşırı dekolteler ve fosforlar arasında karışan aklımız da bir nebze olsun yeniden yerine gelecek, stillerimiz de yeniden rayına oturacak...Vücut proporsiyonunuz, boyunuz, bacaklarınız, sosyal ortamınız (giyinmek sosyal ortamdan bağımsız değildir unutmayalım) izin verdikçe bu tarz mini eteklere yatırım yapın. Bu trend size uyuyorsa keyfini çıkarın. Çünkü çizmelerle ve botlarla giydiğiniz mini eteklerin havasını başka bir şekilde yakalamanız zor.Kış sezonu için mor tonlarında alacağınız her parça, tüm kombinlerinizin havalı durmasını ve trendlere uymasını sağlayacak. Bluz, etek, elbise, ne gelirse aklınıza bu renklere yatırım yapmanın tam zamanı diyebilirim. Sakın üşenmeyin kendinize bu tonlarda güzel gömlekler, pamuklu kazaklar satın alın.Deriler, ekose gömlekler, solmuş tişörtler, botlar, tabii ki motosikletçi ceketler... Bu parçaları alın ve dolaplarınızda stoklayın. Sonbahar-kış sezonu bu motosikletçi tarz kıyafetlerin ve şık ofis parçalarının sık sık bir arada kullanıldığına şahit olacağız. Alexander McQueen, Dior, Coperni de önümüzdeki sezon birçok iddialı parçayı bu tarz üzerinden tasarladı unutmayın.Ünlü İtalyan markası Tod's, İstanbul'un dinamiğinde sanat ve tasarımın yer aldığı ekim ayında; ikonik tasarımları el işçiliğiyle kişiselleştirilme imkanını Tod's Zorlu Center butiğine taşıyor. Markanın İtalyan zaanatkarı, 22-23 Ekim günleri gerçekleşecek olan kişiselleştirme servisi için İstanbul'a geliyor. Markanın usta artizanıyla tanışmak, hafta sonuna özel fırsatlardan yararlanmak ve hafta sonu boyunca Tod's Zorlu Center'dan aldığınız zamansız parçalarınıza sıcak baskı yöntemiyle kişisel bir dokunuş katmak için bu iki gün 12.00-15.00 ve 16.00-20.00 saatleri aralıklarında mağazaya uğramayı unutmayın.Oda kokularına yeni mum çeşitlerini de ekleyen Mana Mila markası, seriyi zenginleştirdi. Mandalinave vanilya yumuşaklığıyla Bird Song, bergamot veamber ferahlığıyla High Wind, orkide ve paçuli tazeliğiyleSun Day doğanın benzersiz kokularını evinizemisafir ediyor. Uzun bir günün ardından zihninizive bedeninizi dinlendirmek için yaktığınız mumlarsizi kimi zaman yüksek bir tepeye ya da dingin birdeniz kıyısına kimi zaman ise kuş cıvıltılarıyla dolu birormana götürecek. Gözlerinizi kapatın ve kokuyu içinizeçekin... Berrak denizlerden gelen yosun kokusuile toprağın ıslaksı ve odunsu kokusu bir araya geldi.Her nefeste enerjinizi daha da yükseltecek bu özelkoku, bergamot ve amber esintisiyle coşuyor. HighWind, en derinlerdeki duyuları, arzuları ve hazlarıharekete geçirecek.Yüzde 100 yerli bir kozmetik marka olan Lyn Skincare, son dönemin yükselenleri arasında. Markanın ürünlerinin Avrupa Birliği standartlarına uygun üretilmesi ve tüm dermatolojik testlerin yurt dışında yapılmasında bu durumda etkili. Lyn Skincare'in defne yaprağı özü içeren benzersiz formülü ile cildinizin daha sağlıklı ve canlı bir görünüme kavuşması mümkün.