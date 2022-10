Doğru aksesuvarla şıklığı yakala

Bir kombini tamamlayan parçalar aksesuvarlardır. Çantanız elbisenize uymaz, taktığınız kemer ve kolyeniz arasında uyum bulunmaz, ayakkabınızın rengi ve giysiniz arasında uyumsuzluk yaşanır. İşte bu nedenle zamansız aksesuvar tercihleri her zaman önemlidir. Biz de her kadının dolabında bulunması gereken aksesuvarları işledik.Büyük modaevleri iddialı babet modelleriyle bu sezon karşımıza çıkıyor. Unutmamak lazım ki kıyafete ruhunu veren içindeki kadındır. Yani babet giyerek de feminen ve elegan görünmeniz mümkün. Bu babetlere bir kez alıştığınız zaman spor ayakkabılardan vazgeçeceğinize de garanti verebilirim.Mini mini, elde oyuncak gibi duran çantalar çok dikkat çekiciydi, çok doğru. Ancak içine hiçbir şey sığmayan, bu modellerle çok da uzun süre mutlu olmamız beklenmiyordu. Tam da beklenen oldu ve bu sezon yeniden dev boyuttaki çantalar ön plana çıktı. Bu çantaları şık bir gece kıyafetiyle bile birlikte giymek mümkün.Bu sezon taşlı, parlak ve dikkat çekici parçalar trendlere yön veriyor. Hem iddialı mücevher markaları hem de modaevleri bu sezon tek ve görkemli kolyelerle tasarımlarına farklı bir dil kazandırmayı başarıyor. Tek bir gold zincir kolye ile düz siyah elbisenin şıklığını yakalamanız mümkün. Taş detaylı görkemli bir kolye ile beyaz düz kesim bir gömlek iddialı görüntüye sahip olabilir.Hazır sonbahar-kış sezonu gelmişken bir giysiyi en çok zenginleştirecek aksesuvarın şapkalar olduğunu söyleyebiliriz... Rengarenk ve farklı modellerdeki şapkalar bu sezon çok ama çok popüler. Ancak söylemem gerekiyor ki özellikle dev boyutta olan, dikkat çekici modeller çok revaçta.Basit siyah bir ceket-takım giydiğinizde bile iddialı ve şık görünmek istiyorsanız, yapacağınız şey oldukça basit: Doğru eşarbı kullanmak. Eşarplar aynı anda birçok renk barındırdıkları için farklı renklerdeki parçaları rahatlıkla kombinlemenizi de sağlar. Güzel desenli, logolu, iyi bir kumaştan tasarlanmış bir eşarp ile basit bir beyaz tişört ve jean kombiniyle bile tarzınızı ortaya koymanız ve dikkat çekmeniz mümkün.Bu sezon birbirinden oldukça farklı çorap trendleri bulunuyor. "Çorap da aksesuvar sayılabilir mi?" diye soracak olusanız, bu sezon kullanım açısından çoraplar da aksesuvar özelliği taşıyor.Hani bazen vücudunuza tam oturan, rengi size mükemmel uyan ve iyi bir markadan satın aldığınız bir elbise giydiğiniz zaman olması gerektiği kadar iyi görünmez ya, işte bunun tek nedeni kemer takmamış olmanızdır. Doğru bir kemerle, o elbise bir anda size ait, havalı ve elegan bir görüntüye bürünür... Bu yüzden kıyafetlerinizi ve kombinlerinizi tamamlamak için mutlaka klasik birkaç kemer satın almanız gerekir. Bu sezon komple zincirden ya da taşlardan yapılmış modeller çok ama çok gözde. Tüy detaylı, saten, rengarenk kemerler de bu sezon ön plana çıkıyor. Tüm bu modellerle emin olun tek bir elbiseyi her giyişinizde farklı göstermeniz mümkün.