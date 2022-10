78 yaşındaki Kemalettin Amca: Çalışana her şey var çalışmayana hiçbir şey yok

Şile'de yaşayan 78 yaşındaki Kemalettin Koyuncu, yaşının ilerlemesine aldırmadan çiftçilik, hayvancılık ve arıcılık yapıyor. Eski İstanbul- Şile Yolu üzerinde arazisi olan Kemalettin Koyuncu, burada yıllardır koyun ve tavuk yetiştirmeyi sürdürerek arıcılık yapıyor. Şuanda 42 koyunu bulunan Kemalettin Koyuncu, koyunlardan elde ettiği sütün bir kısmı ile kendi ihtiyaçlarını karşılarken sütün büyük bir kısmını dondurmacıya satıyor. Arazisine ekim ayında arpa eken Koyuncu, arpayı hasat ettikten sonra da yerine mısır ekerek çiftçilik yapıyor. Elde ettiği ürünlerle de koyunlarının ve tavuklarının yem ve saman ihtiyacını karşılıyor. Hayvancılık ve çiftçiliğin yanı sıra arıcılık yapan ve sebze yetiştiren Koyuncu, yıl boyunca kendi üretimi olan ürünlerle doğal besleniyor. Çocukları gibi sevdiği koyunlarını elleriyle besleyen Kemalettin Koyuncu, hayvanlarının bakımı için her şeyi yapıyor.İlerleyen yaşına rağmen hayvancılıktan asla vazgeçmeyen Kemalettin Koyuncu, "Büyüklerim çiftçilikten kopmayan aç kalmaz derdi. Ben de onların sözüne uyarak hiçbir zaman çiftçilikten vazgeçmedim. Ben burada manda ile öküz ile at ile çift sürdüm. Manda ile 3 günde atla 2 günde çift sürdüm. 42 koyunum var. Koyunlarımızın sütünü dondurmacıya satıyorum. Komşularımıza veriyorum. Peynir yapıyoruz. Bunlar yerli koyun fazla süt vermiyorlar. Genelde bir koyun yarım kilo süt verir. Bir kilo süt veren çok az çıkar. Koyunun 4 kilo sütünden 1 kilo peynir çıkar" dedi.Kahvelerde oyun oynayarak vakit geçirenlere kızan 78 yaşındaki Kemalettin Koyuncu, "Kendi imkânlarımızla üretmeye çalışıyorum. Komşularıma ben 78 yaşında çalışıyorum siz niye kahve köşelerinde akşama kadar oyun oynuyorsunuz diyorum. Çalışın diyorum. Çalışana her şey var çalışmayana hiçbir şey yok. Ayın 15'i olunca nerede bu devlet, sonra maaşım bitti diyorlar. Benim maaşım bitmiyor. Onların aldığının daha da azılı alıyorum ama benim maaşım bitmiyor. Çünkü ben çalışıyorum. Her şeyimi üretiyorum. Onlara da çalışın diyorum" diye konuştu.Türk insanının çalışmadığına değinen Koyuncu, "Milletimiz tembel çalışmıyor. Ukrayna gemilerle tahıl götürdü. Dünyayı doyurdu. Biz niye geri kalalım. Biz niye millete buğday dağıtmayalım. Başımızda aslanlar gibi bir reis-i cumhurumuz var. Burada yetişmeyen bir şey yok. Ayçiçeği olur buğday olur arpa olur mısır olur yulaf olur. Yeter ki çalışılsın" açıklamasında bulundu.