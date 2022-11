Jean’lerin yerini kargo pantolonlar aldı

Moda dünyasında Hailey Bieber, Emily Ratajkowski ve Kim Kardashian giyiyorsa kesinlikle trend olmuş demektir. The Attico ve Celine gibi son birkaç yıla damga vuran markaların koleksiyonunda yer alıyorsa kesinlikle bu parça trend olmuş demektir. Bershka ve H&M gibi nispeten daha günlük tarza yönelik tasarımları moda meraklılarıyla buluşturan markalar bu tarz parçaları ürün gamlarına koydularsa olay çoktan kitleleri peşinden sürükleyen bir trend haline gelmiş demek... "Uzun uzun bir giriş yine. Nedir bu haftanın alışveriş trendi konusu?" sorusuna "kargo pantolonlar" yanıtını verebilirim... Sonuçta kargo pantolonların ne kadar büyük bir trend haline geleceği 2000'ler modasının geri dönmesiyle kesinleşmişti. Sonuçta kargo pantolonsuz bir 2000'ler dönemi hayal etmek çok imkansızdı. Tam olarak tanımlanamayan ama kimsenin de vazgeçemediği 2000'ler modasıyla özdeşleşen kargo pantolonlar da bunlardan biri. O dönemde Avril Lavigne ve Pink gibi isimlerin üstünden çıkarmadığı bu model, Destiny's Child'ın 'Survivor' klibinin de unutulmazları arasında yer alıyor. Günümüz tasarımcıları, Z Kuşağı'nın konfora ve 2000'li yıllara olan merakını dikkate alarak kargo pantolonları yeniden hayatımıza dahil etti. Şu an kargo pantolonlar, resmen jean'leri yıllardır sahip oldukları tahttan etti. Kabul edelim kargo pantolonları ilk bakışta stilinize adapte etmesi zormuş gibi görünebilir. Zira görünümü biraz salaş ve asi bir ruhu çağrıştırıyor. Hatta şık hale getirilemez diye düşünenleriniz de olabilir. Ancak durum artık değişiyor. Kargo pantolonların topuklu terliklerle de ahenk içinde olabileceği gerçeği bizce her kesimi bu fpantolonlara dair olumlu bir bakış açısı geliştirmeye itiyor.Peki isim olarak neden kargo pantolon denildiğini hiç düşündünüz mü? Bu pantolonlar ilk olarak 1938 yılında İngiliz askerlerinin cephede harita ve ilk yardım malzemesi gibi araçlara kolay ulaşması amacıyla dikilmiş kıyafetlerdi. Eşyaların taşınması sebebiyle bunlara kargo cepleri denilmişti. 1940 yılında Amerikan ordusu bu tasarımı geliştirerek pantolonlardaki cep sayısını arttırdı ve daha büyük objeleri yerleştirmeye elverişli olacak seklide pile detayları ekledi. Bu tasarımın adı 'paraşütçü pantolonu' idi. Helikopterden paraşüt ile atlayan bir asker tüm ihtiyaçlarına kolayca ulaşabiliyordu ve kıyafetler daha çok mühimmat taşımaya elverişli idi. İkinci Dünya Savaşı sırasında silah fabrikalarında çalışmaya başlayan kadınlar ve işçiler kıvrımları gizleyen ve fonsiyonel olan bu pantolonu giymeye başladı. En popüler olanları denim kumaşından yapılanlardı. 1990'lara geldiğimizde bir grup hiphop sanatçısı bu pantolonları gitmeye başladı ve kargo pantolonlar bir trend haline geldi. 1998 yılında ABD'li tasarımcı Ralph Lauren ilkbahar/ yaz defilesinde kargo pantolonları kadınlar için ipek kumaş kullanarak yeniden tasarladı. Böylelikle büyük kare cepli tasarımlar lüks markalar ve moda endüstrisi içinde yerini aldı. İlk olarak dış mekan aktivitelerine ve sert koşulara dayanıklı kalın kumaşlardan üretilen pantolonlar artık keten, deri, ipek ve hatta dantel kumaşlardan üretiliyor. Ve bu sezonu resmen domine ediyor. Instagram'da TikTok sayfalarında yani aklınıza gelebilecek her yerde bu pantolon modellerini görüyoruz.