Türkiye’nin en iyi müzik kayıtları AKM’de yapılacak

Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli kültür merkezlerinden AKM'nin artık, uluslararası düzeyde bir ses kayıt stüdyosu var. Bu stüdyoda her tarzda müzik üreten müzisyenler eserlerini kaydedebilecek. Önümüzdeki günlerde ise AKM kendi prodüksiyonlarını kaydedecek...Müzik Platformu Kayıt Stüdyosu'nun asıl hedefi amatör ve profesyonel tüm sanatçı gruplarını en son teknoloji ile kurulmuş kayıt ekipmanlarıyla buluşturmak ve kaliteli kayıtlar aldırmak. Müzik Platformu Kayıt Stüdyosu'ndaki tüm ekipmanlar özel danışmanlar tarafından standartların üstünde seçilerek kurulmuş.Kültür merkezinin yeni kayıt stüdyosunu, AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı'yla konuştuk...- Müzik Platformu Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından tüm misafirlerimizi müziğin her alanıyla buluşturmak ve deneyimlemesini sağlamak amacıyla Atatürk Kültür Merkezi bünyesinde 29 Ekim 2021 tarihinde açıldı. Şu ana kadar ortalama 80 bin misafir ağırlayan Müzik Platformu büyük ilgi ile karşılandı. Önümüzdeki sezonlarda içerikler değişerek misafirlerimizi müzik platformumuzda ağırlamaya devam edeceğiz. Açıldığından bugüne 'Bizdeki Dünya Dünyadaki Biz' isimli sergiye ev sahipliği yapıyor. Orta Asya'dan Anadolu'ya Türk dünyasının tüm müzik tarihini görebileceğiniz sergide bir de 'Ustalara Saygı' bölümümüz bulunuyor. 'Ustalara Saygı' köşesinde, değerli sanatçılarımız Ahmed Adnan Saygun, Alaeddin Yavaşca, Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Leyla Gencer, Münir Nureddin Selçuk ve Şerif Muhiddin Targan'a ait özel eşyalar sergileniyor.- Müzik Platformu kayıt stüdyosu en son teknolojiyle donatılmış bir stüdyodur. Son model teknoloji ürünü monitörler, mikrofonlar, kulaklıklar ve en iyi kayıt ekipmanlarını bünyesinde barındıran stüdyomuz normal piyasa koşullarından daha uygun bir bedel karşılığında kiralanıyor.- Atatürk Kültür Merkezi dünya üzerinde sayılı kültür merkezlerinden biri olmakla birlikte içinde gelen misafirlerimizin dolu dolu vakit geçirebileceği alanlar barındırıyor. Müzik Platformu Kayıt Stüdyomuzun da AKM'nin bir parçası olması, insanları kayıt stüdyosu deneyimi ile tanıştırmaya olanak sağlıyor. Stüdyomuzu ister amatör ister profesyonel herkes kullanabilir. Sanatın sadece izleyici ve takipçisi olarak değil bizzat üretenleri olarak sanatseverlerin stüdyomuza gelmesini istiyoruz.- AKM bünyesinde kendi iç yapımlarını hazırlayacak kişiler çalışmakta ve ilerleyen zamanlarda bununla ilgili de projeler üretilecektir. AKM'de bulunan Devlet Opera Balesi, Devlet Senfoni Orkestrası, Devlet Tiyatrosu ve Güzel Sanatlar Müdürlüğü sanatçılarımız eminim ki harika projelerle kayıt stüdyomuzda yer alacaklardır.- AKM Müzik Platformu Kayıt Stüdyosu'nda alınan kayıtların ham hali misafirlerimize direkt olarak verilecektir ve AKM etiketinin kullanılması gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. AKM kayıt stüdyosu amatör ve profesyonel gözetmeksizin tüm sanatseverlere hizmet için hazır...- Müzik Platformu bünyesinde alanında uzman dört personelimiz yer alıyor. Kayıtlarımızı ses mühendisi arkadaşımız alıp işliyor.- Yapılan projelerimiz var ve bittiği gibi teslim ediyoruz. Stüdyomuzu kullanmak isteyen misafirlerimiz bizlere akmistanbul. gov.tr adresinden talep formu oluşturduktan sonra çalışma içeriğine göre çalışılacak saat süresi belirleniyor ve bu süre sonunda kaydı kendilerine teslim ediyoruz.- Stüdyomuzda aynı anda 16 enstrüman kaydı gerçekleştirilebilir.- Stüdyomuz en son teknolojiye sahip ve bunun için özel tasarlanmış bir yer olduğu için ister kanal kayıt, ister hücum kayıt her konudaki kayda müsaade eden bir alt yapıya sahip.- Daha önce de belirttiğimiz gibi kayıt stüdyosu tüm misafirlerimizi müzikle buluşturmak hedefiyle kuruldu. Özellikle müzik yapmaya hevesli gençlerimizin AKM çatısı altında buluşması, hayallerini gerçekleştirmek için burada adım atmaları çok kıymetli... Geleceğin büyük müzisyenlerinin "İlk kaydımı AKM stüdyosunda almıştım" demesi AKM'nin sanat dünyasına bırakacağı en güzel miraslardan biri olur diye düşünüyorum. Stüdyoda kayıt almanın dışında insanlara stüdyonun ne olduğunu ve nasıl işlediğini anlatan atölyelere de ev sahipliği yapacağız. Müzikal, seslendirme atölyeleri de planlarımız arasında. Böylelikle sıradan bir stüdyonun dışında insanları bu konuda bilinçlendirmek de hedeflerimiz arasında yer alıyor.