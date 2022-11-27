İsviçre değil Ordu

Ordu'nun Kabadüz İlçesi'nde bulunan merkeze 55-60 kilometre uzaklıktaki Çambaşı doğa tesisleri ve kayak merkezi 2016'dan beri kayak tutkunlarını ağırlıyor. Türkiye'deki denize en yakın kayak pisti olma özelliğini taşıyan Çambaşı'nda, aralık ayında başlayan sezon genellikle mart ayı sonuna kadar devam ediyor. Bin 758 metre yükseklikteki tesiste toplam uzunluğu 25 kilometre olan 14 tane pist var. Kışın kayak ve kızak yapılan merkezde sonbaharda da yürüyüşler yapıp, yayla havasında bolca oksijen depolayabilirsiniz. Kayak merkezine kışın kayakseverlerin yanı sıra Ordu ve Giresun'dan da günübirlik gelen ziyaretçiler oluyor. Sezonda günübirlik gelenlerle birlikte sayı bin kişiyi buluyor.Tesisin işletmesini 20 yıllığına Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden kiralayan firmanın işletme müdürü Metin Birsen, kayak sezonu öncesi yapılan hazırlıklar ve tesisle ilgili şu bilgileri verdi: "Aslında burası dört mevsim hizmet veriyor. Sonbaharda da buraya gelip, doğa yürüyüşleri yapan, yayla havasında ATV turları yapan misafirlerimiz oluyor. Kış sezonunda ise kayak tutkunlarını ağırlıyoruz. Geçen yıl 25 Aralık'ta sezon başladı, kar kalınlığı 1,65 santimetreydi. Sezon mart-nisanda sona eriyor. Geçen sene çok yoğun bir kar yağışı oldu. Bu yıl da öyle olmasını ümit ediyoruz. Pistlerin bakımı düzenli olarak yapılıyor. Buraya gelen misafirlerimiz kayak, telesiyej, kızak, zipline, ATV turları, off road, kar motorları gibi aktiviteler yapıyor. Misafirlerimiz için konaklama, yeme, içme her türlü hizmeti veriyoruz. 12 tane bungalov var. Bungalovlarda beş kişi kalınabiliyor. Bunun yanında 48 oda daha eklemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Isınma için taşımalı doğalgaz kullanıyoruz. Sıfır atık projesiyle çalışıyoruz"Yılbaşının en yoğun dönem olduğunu belirten Metin Birsen, "Yılbaşında yoğun oluyoruz. Kayak grupları geliyor, okullardan öğrenciler geliyor. Yurt dışından gelen kayakseverler de oluyor. Kuveyt'ten, Fransa'dan gelenler var. Profesyonel kayakçılar, buradaki karın çok kaliteli olduğunu söylüyorlar" dedi.Metin Birsen, iki yıldan beri tesislerde yeme, içme ve tesisteki aktivitelerin şehit ailelerine ücretsiz olduğunu belirterek, "Konaklama dışındaki tüm aktiviteler ve yeme içme, şehit ailelerimize ücretsiz. Sadece kimliklerini göstermeleri yeterli" dedi.Denize ve havaalanına en yakın kayak merkezi olma özelliğini taşıyan Çambaşı Yaylası, aslında dört mevsim hizmet veriyor. Ordu şehir merkezine yaklaşık 58 kilometre uzaklıktaki Çambaşı Yaylası'nın yolu yılın 12 ayı boyunca ulaşıma açık. Yaylaya, Ordu merkezden otobüs-minibüs seferi de oluyor. Kendi aracınızla gidecekseniz Ordu-Kabadüz-Çambaşı yolunu kullanabilirsiniz. Kabadüz, Kirazdere ve Yokuşdibi ilçelerini geçtikten sonra tabelalar sizi Çambaşı Yaylası'na ulaştırıyor.