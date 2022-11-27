Metin Erksan için özel ödül

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması başvuruları sona erdi. Yarışmaya 47 ülkeden toplam 619 film başvurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla, Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması, bu yıl 15-18 Aralık tarihleri arasında seyirciyle bir araya gelecek. Ön jüri değerlendirmesiyle belirlenecek finalistler arasından ana jüri tarafından seçilecek filmler, 18 Aralık'ta gerçekleşecek kapanış töreninde duyurulacak. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması kapsamında birinci filme 20 bin TL, ikinci filme 15 bin TL, üçüncü filme ise 10 bin TL olmak üzere toplam 45 bin TL para ödülü verilecek. Ayrıca jürinin belirleyeceği bir filme de Metin Erksan Jüri Özel Ödülü takdim edilecek.