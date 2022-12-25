Yeni yılı farklı ve iddialı karşılayın

Bu yılı bitirmemize sayılı gün kaldı. Hepimizin aklı şimdiden 31 Aralık akşamında. Hele biz kadınlar yeni yılı her nerede karşılayacak olursak olalım ne giyeceğimizi düşünüyoruz günlerdir. Çeşitli öneriler şimdiden kafamızdadır kesin... Ancak yine de bu son hafta alışverişe çıkıp farklı ve iddialı bir şeyler de bulabilme ihtimalimiz var. Biz de bundan yola çıkarak moda dünyasının iki farklı alanından önemli isimden alışveriş konusunda bize öneriler de bulunmalarını istedik. İşte size farklı, iddialı ve sofistike kıyafet önerileri...SMOKİN TAKIMLA RAHAT VE KONFORLUYeni yıl akşamı için eminim farklı birçok kombin önerisi çoktan aklınızda oluşmuştur. Ben biraz daha ters köşe, sizin kendinizi gerçek bir prenses gibi de hissedebileceğiniz bir öneriyle başlamak istiyorum. Bizim koleksiyonumuzda da bulunan tafta straplez bir elbiseyle yeni yılı karşılayacağınız akşam çok şık ve alımlı olacağınız garanti. Böyle bir model tercih edecekler için biz koleksiyonumuzda yeşil- siyah renklerden oluşan ekose desenler ön gördük. Tam da yeni yıl akşamı dendiği zaman aklınıza gelecek renler...Bir de buna alternatif olarak siyah-beyaz ekose model üzerine çalıştık. renk seçenekleri de conceptimiz ile oldukça uyumlu olacaktır. Bir de yine bir ters köşe daha maskülen bir tarz tercih edebilecek olanlar için farklı bir öneride bulunmak isterim... Kırmızı elbiseler, pullar ya da payetlerle zenginleştirilmiş tasarımlar yerine biraz daha maskülen bir tercihte bulunabiliriz. İşte o zaman tercihimizi smokin takımdan yana kullanabiliriz. Emin olun böyle bir kombinle de gecenin iddialı ve dikkat çekici kadınlarından biri olacağınız kesin. Kırmızı, yeşil ya da mor bir smokin takım düşünün. Böyle bir takımla ışıldayacağınız kesin. Bu renklerdeki bir takımla hem şık hem rahat ve çok da konforlu olabiliriz.KIYAFET, AYAKKABI VE AKSESUVAR UYUMUNA DİKKATBu sene trendler oldukça çeşitli, dolayısıyla herkes kendine uygun bir seçim kolayca yapabilir. Öncelikle yılbaşının klasiği kırmızı yerine hem sofralarda hem kıyafetlerde öne çıkan pembe veya somon tonlarını tercih edebilirsiniz. Kıyafetinizde bu renkleri seçtiğinizde aksesuarlarda pembeye gümüş somona altın renkleri çok yakışır. İlla kırmızı kullanacağım diyenlerdenseniz aksesuvarlardan yardım alabilirsiniz. Özellikle saç aksesuarları çok trend. Kırmızı bir taç veya dev bir kadife kırmızı fiyonk toka ile harika görüneceksiniz. Pul payet sevenler için müjde çünkü bu sene parıltılar çok moda. Payetli elbiseler, blazerlar ve özellikle pantolonlar artık günlük hayatın içine dahi karışmış durumda."Yılbaşında evdeyiz, payet abartı olmaz mı?" diye düşünmeyin. Pullu, taşlı veya payet bir eteği mini ise tişört ile uzun ise beyaz bir gömlek ile tamamlayabilir, yeni yıla ışıltınızla girebilirsiniz. Payet blazerlar giyecekseniz siyah dar kesim bir kumaş pantolon, siyah bisiklet yaka bir body ile sade şekilde tamamlamanızı öneririm. Pullu bir elbiseyi ise evdeyseniz sade bir babet veya spor ayakkabı ile giyebileceğiniz gibi yılbaşı gecesini dışarıda geçirecekseniz elbisenizin altına bu senenin trendi ince topuklu, boyu bilekte biten çorap botlar ile tamamlayıp dengeyi sağlayabilirsiniz. Stiletto ile de hata yapmanız oldukça zor o yüzden kararsız kalırsanız stilettoya gidin. Özel gecelerde giyeceğiniz stilettonun deri değil de rugan, süet, kadife veya kumaş olmasına dikkat edin. Eğer mini elbise üzerine blazer giyecekseniz ayağınıza platform burnu açık bilekten bağlı ayakkabılardan giyme konusunda tereddüt yaşamayın. Hatta elbiseniz renkli ve mini ise, siyah mus çorap altına siyah bu model ayakkabılar inanılmaz yakışıyor. Işıltı, zarafet, görkem, kış deyince aklıma gelen ilk kumaş kadife! Kadife yılbaşı gecesine her zaman çok yakışır. Siyah kadifeleri deri ile tamamladığınızda hem zarif hem stil sahibi görüneceksiniz. Örneğin kadife elbise üzerine deri bir saç aksesuarı veya kemer sizi çok modern gösterecek. Renk arıyorsanız tercih etmeniz gereken renkler bordo, kırmızı, ekru, gece mavisi. Diğer renk kadifeleri kombinlemek oldukça zor olacağı gibi ufak bir hatada sofistike görünümden kolayca uzaklaşırsınız.