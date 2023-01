2023’ün trendi Türk kadını güzelliği

Moda yazan biri olarak güzelliğin de 'modası'nın olması benim uzun zaman aklımda oturtamadığım bir kavram oldu. Bir anda dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insanın ve çoğunlukla kadının benzer bir görüntüye sahip olmayı istemesi çok garip ve anlaşılmaz geldi bana... İnsanın kendi doğal güzelliğini ön plana çıkarması gerektiğini, eğer varsa içine sinmeyen noktaları ya da yaşla kaybedilen özellikleri küçük dokunuşlarla iyileştirmesini savundum hep. Bir gün Kate Moss'a, ertesi gün Kim Kardashian'a benzemeye çalışan kalabalıkları da cidden anlamadım. Rus kadınının, Kuzey Avrupalı kadınların, Latin Amerikalı kadının ve bizim de içinde yer aldığımız Akdeniz kadınının birbirinden çok farklı ama çok güzel özellikleri olduğunu düşündüm hep. Hiçbirinin bir diğerine kendisini benzetmeye çalışmasına gerek olmadan güzelliğini benimsemesi gerektiğine inandım. Belki de o yüzden abartılı Ortadoğu kadın görüntüsü benim için yıllar boyunca anlaşılamaz bir estetik duruş oldu... Türk kadınlarının Rus ve Ortadoğulu hemcinslerinin farklı farklı özelliklerini kopyalamaya çalışması ve bu amaçla sayısız estetik uygulama yaptırması da benim için bir muamma oldu... Neyse ki 2023 yılı benim gibi düşünenlerin, bu duruşu savunanların yılı... Türk doktorlarının tüm dünyada sayılır oluşu, geliştirdikleri tekniklerin de her kıtada yaygınlaşması bu durumda etkili oldu. Ve 2023 yılı hem Türk kadının doğal gerçekçi güzelliğinin popüler oluşunun hem de Tük doktorlarının dünyada güzellik trendlerini belirlediği yıl olarak tarihe geçecek... Biz de bu durumu bu alanın önemli isimleriyle masaya yatırdık. Hem trendleri hem Türk kadınının hem de Türk doktorlarının yükselişini konuştuk.İki yıl boyunca hayatımızı etkisi altına alan pandemi estetiğe olan bakış açımızı da etkiledi. Huzur, gerçeklik, spor, sağlıklı beslenme gibi konular daha ön plana çıktı. Öze dönüş ve sadelik ön planda. Bu ne demek, artık büyük göğüsler, silikonlar, popo protezleri, Mickey Mouse dudakları popülaritesini yitirmiş durumda. Abartı olmayan, doğal bir güzellik kavramının peşine düştük. Bir dönem Kim Kardashian poposu popülerdi. İnsanlar protez üstüne yağ enjekte ettiriyordu. Memeye 500 cc silikon taktırılıyordu. Burunlar olabildiğince kalkıktı. Estetik uygulama yapıldığı belli olsun isteniyordu. Görenler estetik yaptırıldığını anlasınlar isteniyordu. Tabiri caizse o gün sahneye çıkacakmış gibi yapma bir görüntü popüler olmuştu. Şimdi o sanal görüntü yerini doğal ve gerçekçi bir görüntüye bırakmış durumda.Temiz ve gergin bir cilt, doğal bir parlaklık, canlılık istiyoruz. O Arap kadınlarında görmeye alışık olduğumuz abartılı estetik uygulamalar, Barbie bebek görüntüsü çok ama çok demode. Türk kadının sade, doğal, sağlıklı ve genç görüntüsü genel bir trend olacak. Tüm dünya Türk hekimlerinin başarılı uygulamaları için Türkiye'ye geliyor. Akdeniz kadınının o doğal güzelliğinin ete kemiğe bürünmüş hali Türk kadını. Aynı Türk kadını gibi uzun yıllar enerjik ve hoş görünmek çok popüler olacak bu yıl ve önümüzdeki yıllarda. Ortadoğulu yapay kadın görüntüsü çok ama çok out olacak. Türk doktorları zaten yetişirken gördükleri, kendi çevrelerinde de bulunan doğal Türk kadınının estetik bütünlüğünden etkilenerek uygulamalar yapıyor. Bu yaptıkları uygulamaları, estetiğe bakışlarını gittikleri kongrelerde tanıtıyor. Türk kadının güzelliği bu yıl trend oluyor.Türkiye, estetik konusunda yani cerrahi olan ve olmayan uygulamalarda büyük bir etkiye sahip. Uluslararası verilere göre ülkemiz bu tip uygulamalarda 2020 yılında beşinci sırada iken 2022 yılı itibariyle ikinci sıraya yerleşmiş durumda. Yani tüm dünyada cerrahi ve cerrahi olmayan işlemlerin en çok yapıldığı ülkelerden biri olmuş durumdayız... Bu ne demek? Trendleri belirleyecek duruma gelmişiz demek. Doktorlarımız yıllar boyunca sahip oldukları deneyimlerle kendilerini geliştirdi. Artık doktorlarımızın kendi yöntemleri var ve bu yöntemleri uluslararası kongrelerde tüm dünyaya yayıyorlar. Yaptıkları uygulamalar örnek oluşturuyor, trend oluyor. Bu nedenle dünyanın dört bir yanından insan ülkemize geliyor bu uygulamalar için.Genel olarak duruma bakacak olursak bulunduğumuz yaştan 5-10 yaş daha genç görünmek yani doğal ve yaşımızın en iyisi bir görüntüye sahip olmak ana trend. Bunun sağlanmasında kök hücre uygulamaları önemli bir yere sahip. Ama bir dönem olduğu gibi kulak arkasından alınan hücreler değil. Cilt yenilemede kök hücre tedavisi... Göbek deliğinin etrafında bulunan ve yüzeyin 1.5 santimetre altında bulunan yağ dokusu içinde bütün vücudumuzu içinde en yoğun şekilde bulunan kök hücre grubu bulunuyor. Buradaki yağ alınıyor, cilde enjekte ediliyor ve ortaya çok başarılı sonuçlar çıkıyor.2022 yılına kadar bize başvuran kişilerin çoğunlukla sosyal medyada gördükleri bir ünlünün yüzünden esinlendiğini görüyorduk. Onların benzeri elmacık kemikler, dudaklar, çene hattı istiyorlardı. Bu durum tamamen değişti. Bunun yerine kendi fotoğraflarını fotoşoplayıp, o görüntünün benzerini isteyerek bize gelmeye başladılar. 2023'te en yükselişte olan trend bu olacak. O ücretli fotoşop uygulamalarını sosyal medya hesaplarında kullananlar bu tarz bir görüntünün isteği içine girmeye başladı. Kendi fotoğrafına benzeme trendi bu yılın en çarpıcı trendi...Artık bize danışan hastalarımız neler yapabileceğimiz konusunda gün geçtikçe artan bir farkındalığa sahipler; amacımız kişiyi değiştirmeden en iyi haline ulaştırmak, doğal ve fresh bir görünüme kavuşturmak. Her zaman cildin sağlıklı görünümünün en önemli unsur olduğunu dile getiriyoruz. Bunun için kişiye özel yapılan farklı uygulamalar mevcut. Bunlardan birkaçı son zamanlarda dikkat çeken hem hekim hem de hasta için memnuniyet oranı yüksek olan gençlik ve kolajen aşıları, kök hücre tedavileri, mezoterapi uygulamalarıdır. Bu uygulamalar ciltteki yaşlanma etkilerini doğal yollarla tersine çevirerek cildin daha genç, sıkı, pürüzsüz ve ışıltılı görünmesini sağlamaktadır.Botoks uygulaması her yıl olduğu gibi 2023 yılında da kadınlar ve erkekler için popülaritesini koruyacak. Yüz estetiği uygulamalarında yeni trend olan 'Baby Botoks' hem doğal görünüm sağlıyor, hem de güzelliği daha uzun süre koruyor.Son yıllarda dolgu tedavilerinde bakış açımız değişti, küçük dokunuşlarla doğal görünümü kaybetmeden yapılan teknikler ön planda. Bu senenin en çok tercih edilen dolgu uygulaması çene, burun ve orta yüz dolgusuydu. Çünkü bu alanlar yüzde altın oranı sağlayan en önemli bölgeleridir. 2023 yılında da bu talepler devam edecek gibi görünüyor. Dudak dolgusu her dönem ilgi görüyor, doğal görünümlü dolgun dudaklar bu yılda ön planda olacak.2023 yılına geldiğimizde son zamanlarda en sık yapılan tüm vücut şekillendirme ameliyatlarında da doğal sonuçlar dönemine girdik diyebiliriz. Özellikle rakamla ifade edilen iki ameliyat olan BBL (brasilian butt lift) ve meme implant uygulamasında bunu çok daha net olarak görebiliyoruz. Daha zarif ve sıkı kalça, vücut ölçülerine uygun, formda meme görüntüsü hastaların en çok talep ettiği sonuçlar.Hastalarımız artık uzaktan belli olan, başkalarına benzeyen sonuçlar için değil; kendi anatomilerinin en iyi haline ulaşmak için bize başvuruyorlar. Diyebiliriz ki herkes gibi olmak istemiyorlar artık. Biz de hastalarımızı en iyi şekilde anlamak için konsültasyon sürelerini uzun tutup hastalarımızı en iyi şekilde anlamaya çalışıyoruz.Eskiden hastalarımız ellerinde ünlü starların fotoğraflarıyla gelip isteklerini bildirirlerdi ama artık her hastamız kendine yakışan yüzüne, vücuduna uyumlu olanı tercih ediyor ama kimin ismi çok geçiyor derseniz Bella Hadid en çok diyebilirim...Dünya artık yaşlanmanın belirgin olarak kontrol edilebileceğini görüyor. Yaşlanmada yavaşlama ve belli noktalarda gençleşme artık imkansız değil. Pek çok uygulamanın aynı anda yapılması ile kemik, kas, yağ, deri altı ve deri katmanlarında meydana gelen yaşlanma hasarları düzeltilebilmekte. Yaşlanmaya son (end of aging) 2023 yılının adeta mottosu. Yaş ve güzellik kontrolünde yapılan değerlendirme ile enjeksiyonlar, cihazlar, uyku düzenlemeleri, uygun destekleyici gıdalar, teknolojik destekler ile artık çok daha uzun yıllar yaşsız bir görüntü ile hayatımıza devam edeceğiz.Bu yıl kadınlarda meme dokusunun güzelliği çok önemli. Bu nedenle her yıl yapılan istatistiklerde estetik meme cerrahisi en üst sıralarda yer almakta. 2023 yılının da farklı olmayacağını bekliyoruz. Doğal meme görüntüsü için yüksek teknolojiye ve güvenliğe sahip silikon implantlarla birlikte hastanın kendi yağ dokusunun da kullanıldığı kompozit meme ameliyatları daha da ön plana çıkacak.2023 yılına damgasını vuracak en önemli estetik trendlerden biri de yüzün kaldırıcı kas gruplarının çalıştırılmasını sağlayan teknolojiler. Amerika kökenli kas çalıştırtıcı EMFACE yüzde istenilen kasların kuvvetini arttırarak gençleşme sağlamakta. Beden kaslarımız için spora giderken yüz kaslarımız için artık estetik kliniklerinde olacağız.2023 yılında artan teknolojik gelişmeler ile güzelliğimizi yapay zekaya bırakacak gibi gözüküyoruz. Estetik ve güzellik de giderek artan robotik ve yapay zeka değerlendirmeleri, bireyin adeta güzelliğine check-up yapmakta. Bulgular doğrultusunda ise öneriler getirmekte. Duygusal yaş, deri yaşı, altın oran, yaşlanmaya bağlı değişikliklerin tespiti artık bilgisayarlar ve yapay zeka ile yapılmakta.4 Sağlık turizmi, COVID-19 salgını sırasında yürürlüğe giren ciddi seyahat kısıtlamalarına rağmen büyümesini devam ettirdi.4 Türkiye'nin, 2019-2022 yılları arasında 5.98 milyar dolar net gelir elde ettiği bu alanda, 2.55 milyon hasta ülkemize geldi. Tıbbi gerekçelerle yapılan seyahatlerin yıl sonuna kadar yüzde 30 artacağı tahmin edildiğinden, alanın 2023'te büyümesini sürdürmesi bekleniyor.4 Coğrafi konumu göz önüne alındığında, ülkemize hem kıtalararası hem de kıta içi seyahat hayli kolay. Bu faktörler, Türkiye'yi tıbbi amaçlar için oldukça tercih edilen bir seyahat destinasyonu haline getirmekte ve uluslararası alanda ABD'nin ardından ikinci sıraya yerleştirmektedir.Doğu Avrupa, Kafkasya ve Ortadoğu ülkeleri, ülkemize sağlık hizmeti almak için gelen hastaların başını çekse de; ABD, Almanya ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerden de son zamanlarda artan bir hasta sirkülasyonu olduğunu görmekteyiz. (Kaynak: Sağlık turizmi hizmeti sunan Turkishdoc şirketi)