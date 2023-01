Eltilerin savaşı

İngiltere Sarayı var olduğu günden bu yana sayısız skandal, kriz, entrika ve kim bilir daha neler neler görmüş... Tahmin edersiniz ki tüm saraylarda olduğu gibi... Ve bu saray Prenses Diana'nın boşanması, aşk bağlantıları ve ölümü süresinde yaşadıklarından sonra uzun bir müddet sakin günler yaşadı... Ta ki Diana'nın küçük oğlu Prens Harry evlilik kararı alana dek. İşte o an olanlar oldu. ABD'de çok da popüler olmayan bir dizi oyuncusu olan Meghan Markle, bir anda ömrü hayatında görmediği bir popülariteyle ve ilgiyle karşılaştı. Bir yıllık, deniz aşırı bir ilişkinin sonunda gelen bu değişim tabii ki kariyerindeki en büyük başarısı Suits dizisinde yer almak olan şu anki sıfatıyla Sussex Düşesi Meghan'ın oldukça bocalamasına neden oldu. 2018 yılında ikinci evliliğini Prens Harry ile yapan siyahi kökenli Düşesin, iki çocuğuyla sarayda huzurlu ve konforlu bir yaşam sürmesi beklenirken bambaşka bir yola girdi. "Bir insan daha ne ister. ABD'de pek de parlak olmayan kariyeri bitme noktasındayken bir prensle evlenip iki çocuk sahibi olmuş olan bir kadın daha ne ister ki?" diye soran sevgili okuyucu, tabii ki tüm bunlar Meghan'a yetmedi. Sahip olduğu her şey sarayın mutlak kontrolü ve otoritesi altındaydı çünkü... Her adımı, sözü kontrol altındaydı. Sarayın izin verdiği kadar görünebilir, konuşabilir, ortaya çıkabilirdi. Tam da bu nedenle eşini ikna edip sarayla bağlarını kopma noktasına getirdi. Ve eşiyle kendi memleketi ABD'ye taşınma kararı aldı.Bu sürecin bir kısmı bizlerin gözleri önünde cereyan etti. Çekilen belgesel ve 10 Ocak'ta piyasaya çıkacak olan Prens Harry'nin biyografisi ana kaynak oldu bizlere... Gazetelerde yazılanlar, haberlere konu olanları bir nebze kadar dikkate alabiliriz çünkü hiçbirimiz o sarayın içinden değiliz, tam olarak da neler yaşanıyor tahmin bile edemeyiz... Ama sonuç olarak tam bağımsızlık, tam bir hükmetme gücü, geç sahip olduğu popülariteyi istediği gibi kullanma arzusu ve egosu Meghan'ın ana savaş materyali olmuş bunu söyleyebiliriz...Sarayda geçirdiği topu topu birkaç yıllık süreçte sürekli aşağılandığını, küçük düşürüldüğünü, kimsenin kendisine yeterli sevgi ve ilgi göstermediğini söyleyen Meghan'ın çocukça isyanı ve tepkisini en çok yansıttığı kişiyse Prens William'ın karısı Galler Prensesi Catherine oldu. 1981 doğumlu Düşes Meghan, 1982 doğumlu Catherine'in popülaritesini önce kıskanıp birebir kopyalamaya çalıştı sonrasında da ipleri koparıp tahtın gelecekteki sahibi, ülkenin müstakbel kraliçesi Catherine'e savaş açtı.2001'de St Andrews Üniversitesi'ne giren ve orada da eşi Prens William ile tanışan Catherine ile Meghan taban tabana zıt bir ortamdan geliyor... Üniversitede kız kardeşiyle birlikte ailesinin Chelsea'de bulunan 1.7 milyon sterlinlik dairesinde kalan, bir yandan bir mücevher firmasında staj yaparken bir yandan sanat tarihi eğitimi alan Catherine'in kişisel serveti, ailesinin sahibi olduğu şirket sayesinde 8 milyon sterlinin üstünde bulunuyor. Üniversite aşkıyla yaşadığı tüm flört dönemi her gün İngiliz basınına konu olan, yıllarca kendisiyle dalga geçilen, çok yakın aile fertleri dışında yakın çevresinde kimseyi barındıramayan, 2011 yılında evlenene kadar sayısız kez paparazzi terörüyle karşı karşıya kalan Catherine, 20'li yaşlarından itibaren sarayın gözü önünde kraliyete layık olacak şekilde yetiştirildi. 20'li yaşlarını sayısız yardım organizasyonu için çalışarak geçiren William'ın yakın çevresi dışında özel bir yakın arkadaşı bulunmayan ve tüm hayatı tamamen sarayın istediği şekilde kontrol edilen ve buna tam bir uyum sağlayan Catherine, yıllar içinde hem sarayın hem de İngiliz halkının güven ve sevgisini kazandı. Alexander McQueen tasarımı gelinliğine 434 bin dolar harcayan ve hâlâ kendi ailesine ait parayı kullanmayı tercih eden Catherine, hem eğitimi hem yakın aile ilişkileri hem de sahip olduğu servetle Düşes Meghan'dan çok farklı. İngiliz basını iki kardeşle evlenen, yaşları çok yakın olan bu iki kadının aralarındaki gerginliği tam olarak bu nedenle sık sık sayfalarına taşıyor. Meghan'ın Catherine'in kıyafetlerini neredeyse birebir kopya etmesi ve Catherine'in giydiklerine bakıp kendisine bir gardırop hazırlatması İngiliz basını tarafından uzun süre ti'ye alındı. Özellikle belgeselin yayınlandığı dönem her iki kadın da iddialı moda seçimleriyle birbirleriyle tam bir savaş içinde olduklarını tüm dünyaya gösterdi...