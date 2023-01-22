Gücünü geçmişten alan yeni çağın kahramanı

Yaklaşık 18 aylık bir çalışmanın ürünü olan Türkiye'nin ilk çizgi dizi animasyon süper kahramanı Akıncı, atv ve MinikaGo'da yayınlanan ilk bölümü sonrası büyük heyecan yaşandı. Gücünü ve cesaretini göğsündeki hilalden alan Akıncı, düzen ve adaleti sağlamak için mücadeleden asla vazgeçmiyor. Temeli binlerce yıl öncesine dayanan gizem dolu hikayesiyle dikkat çeken Akıncı projesinin arka planında büyük emek var.Dev projede Türkiye, Rusya, Ukrayna, Mısır, Brezilya ve Arjantin'den 150 sanatçı yer aldı. Altı aylık Ar-Ge sürecinin ardından çekilmeye başlanan Akıncı'nın senaryosu Ali Hakan Kaya'nın kaleminden çıktı. Güçlü görselliğiyle dikkat çeken projenin yönetmenliğini de M. Ammar Gündüz yaptı.Animasyonları tamamen yerli olarak 2D ve 3D tekniklerle Türkiye'de yapılan Akıncı'nın müzikleri de, Türk müziğinin en başarılı ve deneyimli isimlerinden Demir Demirkan'a ait. Akıncı karakterini seslendiren Harun Can ise aynı zamanda projenin dublaj yönetmenliğini de üstlendi. Dün akşam atv ve MinikaGO'da ekranlara gelen Akıncı, görsel gücü ve güçlü hikayesiyle çocuklar kadar büyüklerin de ilgisini çekiyor.Akıncı'nın ilk gösterimi, çarşamba akşamı Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi. Birçok ünlü ismin yer aldığı gösterimde Akıncı ve Nergis karakterlerinin maskotları da davette yerini aldı. Davette atv Genel Müdürü Ali Türkarslan, Minika Genel Yayın Yönetmeni Elçin Koyuncu, proje tasarımını yapan Hakan Kandal, yapımcı ve yönetmeni Ammar Gündüz, ortak yapımcıları Musab Gündüz ve Çağrı Cem Bayraklı, seslendirme yönetmeni Harun Can, projenin müzikleri yapan Demir Demirkan, projenin yapım ekibinin yanı sıra Fatih Doğan, Sefa Zengin gibi isimler ve Turkuvaz Medya Grubu yöneticileri yer aldı. İlk bölümü davetlilerinin büyük beğenisi toplayan Akıncı'nın sonraki bölümleri izleyenler tarafından merakla bekleniyor.İyiliği, düzeni ve adaleti savunan Akıncı geleneğinin, çizgi dizi evrenindeki yansıması olan Akıncı, Türk süper kahramanımızın kötülük ve kaosu besleyen köklü Zincir topluluğuna karşı giriştiği büyük savunmanın hikayesi. Uzun süre kim olduklarını bilmediğimiz beş kötüden oluşan Zincir, kadim kılıcın peşindeyken, Akıncı Beyi Fatih ise yüzyıllardır var olan ve kılıçla şahlanan bir geleneği korumanın peşinde. Bir yandan bu amacına hizmet eden Akıncı diğer yandan da karşısına çıkan bağımsız kötülere de kendi yöntemleriyle engel oluyor.Zincir; medya, biyokimya, finans, silah ve bilişim alanlarında çok güçlü görünse de Akıncı'nın donanımı onları durdurmaya yetecek kadar gelişmiş durumda. Kendi tasarladığı, adını alim ve mucit El-Cezeri'den alan Cezeri isimli yapay zeka ve Akıncı geleneğinden gelerek, yüzyıllar boyunca Akıncı beylerine hizmet etmiş bir ailenin son üyesi Orhan O'nun en büyük yardımcıları.Akıncı kadim bir geleneğin son temsilcisi olmasının yanında aynı zamanda kendi kostüm, ekipman ve araçlarını yapabilen bir teknoloji dehası. Adları kültürümüzden esinlenerek koyulan Miraş, Puyan ve Mercan adlı üç aracı, bileklerinde birer tatar yayı, belinde hilal yıldızları ve sırtında teknolojik bir sopası var.