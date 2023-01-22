Psikolojinin popülerleşmesi sahte uzmanlar ve sahte hastalıklar yarattı!

Prof. Dr. Kemal Sayar, tabirin hakkını tamı tamına dolduran bir 'ruh hekimi'... Ruhun bugüne kadar psikiyatri biliminde kodlanmış yöntemlerine, metotlarına bakmıyor sadece... Kültürel, toplumsal psikolojinin de peşinden koşuyor... Tasavvuftan, edebiyattan, ezcümle Hakikat'tan besleniyor mesleğinde.Bu kez Kemal Hoca'dan yeni bir kitap geldi. Klinik Psikolog Rabia Yavuz ile birlikte hazırladıkları ve Sahi Kitap'tan yayımlanan kitabın adı Kendi Özünü Bil... Bize sonradan giydirilmiş pek çok ruh halini, öğretilmiş pek çok durumu kendi özümüz sanıyoruz... Belki de bu yüzden bize bizin anahtarını teslim edecek o gerçek 'öz'ü ıskalıyoruzdur, kim bilir!İşte biz de, yeni kitabı vesile edinip, Kemal Hoca'yla bugünün insanın psikolojik çıkmazları ve çözüm yolları üzerine konuştuk...- Bu kitap insanlara ruhsal faydasağlasın diye kaleme alındı,diğer kitaplarımda olduğu gibiburada da edebiyat ve düşünceuğraklarından psikolojiyegidiyorum. Kadim bilgeliğin"Kendini bil" öğüdü, kişininzaaflarını ve faniliğiniolduğu kadar ebediliğinive yükselme imkanlarınıkeşfine dair de bir alamet taşıyor.Rabia Yavuz'la birlikteyazdık bu kitabı; soruları vecevapların açılıp genişlemesindesunduğu geniş katkıları içinmüteşekkirim kendisine.- Bir ruh sağlığı uzmanı olarak bu ilgi bizimaçımızdan ne kadar sevindirici olsa da,sosyal psikoloji alanında derinleşen alakamvesilesiyle bunun maalesef entelektüel merakao kadar da bağlanamayacak bir meyil olduğunusanıyorum.- Elbette. Bu ilginin kapitalizmin dikte ettiğikültür endüstrisi tarafından sömürülmesiyaygın bir vakıa. Mutluluk, başarı ve prestijvaat eden kişisel gelişim sektörü, bu 'psikolojikinsan' tabanından nemalanıyor. Talepyoğun her alandaki gibi, ruh sağlığı uzmanlığınında imitasyonları, zararlı sahte formlarımantar gibi türüyor. Ruh sağlığı sahası dafiziksel sağlık gibi yanlış ve kötüye kullanımlarıtelafi edilemez zararlar doğuran biralan, orada uygulanması gereken sıkıdüzenleme ve kontrol şartlarınınaynıyla uygulanması gerekiyor.- Beyine bakmaz, öncelikle bunusöyleyeyim. O, farklı bir branşınalanı. Modern psikolojininağırlıklı olarak bir zihinpsikolojisi olduğunu,nörolojikkeşiflerle dirsektemasındaolduğunu davurgulamakgerekiyor."Ruh hastalanırmı?" sorunuza gelince, ruhu somut veya soyut bir nesne, bir isim konusu olarak değil, dikey bir ilişki eylemselliği olarak düşündüğüm için öncelikle "hayır" demem ama sonra da göğe şemsiye geren maneviyat kaçkını insanın kendini hasta edebileceğini belirtmem gerekiyor. Maneviyat, psikolojik sağlamlığın en önemli unsurlarından biri.- "Kişinin, kendi talihsizliği için başkalarını itham etmesi, onun eğitime ihtiyacı olduğunun; kendini suçlaması, eğitiminin başladığının bir işaretidir. Ne kendini ne de başkalarını suçlaması ise eğitiminin sonuna ulaştığını gösterir" diyor Epiktetos. Dostlarımıza vereceğimiz tesellileri kendimizden esirgememeliyiz. O yüzden kitapta özümüze şefkat göstermeye geniş bir yer ayırdık. Hayat çok büyük ve bazen elimizden gelenin en iyisini yapsak da yeterli olmuyor. Bu, elbette "kaderci olalım" manasına gelmiyor, insan eseri yapılar, kurumlar, sistemler ve insanın kendi donanımı, eylemselliği dönüştürülebilir şeylerdir, bunların ölçüsü insandır bu yüzden bunlarda kader (değişmez mutlak ölçü) aramak en hafifinden tembellik veya tahakküme çanak tutmaktır.- Sürekli sorduğum bir soru, "Başarılı olurken neyi kaçırdın, neyi ıskaladın, nelerden mahrum bıraktın?" Küresel ölçekte bugün başarılı insanın tanımı, insani hasletlerden sıyrılmış, mekanik hatta giderek zalimleşen bir organizma. Her şeyden önce başarının tanımını yanlış yapıyoruz ve ilk yanlıştan sonrası da sökün ediyor. "Ne istersek elde ediyoruz ama istediğimiz şeyin bizi umduğumuz kadar tatmin etmediğini görüyoruz" diyor Barry Schwartz, 'Bolluk Paradoksu'nda. Buna mukabil Ralph Waldo Emerson'un başarı formulünü hiç hatırdan çıkarmamak gerekiyor, "Sık ve çok gülmek; zeki insanların saygısını ve çocukların sevgisini, şefkatini kazanmak; dürüst eleştirilerin takdirine layık olmak ve yanlış arkadaşların ihanetlerine katlanabilmek; güzelliği takdir edebilmek." Başarı, insan ilişkiselliğinin esenliğidir; sevmiş ve sevilmiş, yaşamış ve yaşatmış olmaktır.- Batı dünyasında narsisizmin 1970'lerden itibaren artmakta olduğunu gösteriyor araştırma ölçekleri. Bu durumda bilhassa eğitim kurumlarında çocuklara telkin edilmeye çalışılan özgüvenli birey prototipinin etkisi olduğu düşünülüyor. Hak edilmeden bol keseden verilen yüksek kanaat ve sınav notları, tüketim kültürünün gözüne kestirdiği çocuklara yönelik reklam ve pazarlama tekniklerinin yarattığı yeni çocuk talepkarlığı, süperstar kültürü, iş yaşamında Dunning-Krueger sendromunun başarı getirmesi gibi pek çok etken saymak mümkün buna dair. Ancak burada vurgulamak istediğim husus, patolojik narsistlerden ziyade narsisistik kişilik eğiliminin bir tip haline gelerek toplumda genel bir yaygınlık kazanması. Özsaygı bir manada kişinin ulaştığı yere gösterdiği saygısıdır. Ancak bencil, başkalarının kendine tabi olmasını, hiçbir gelişme göstermeden insanların kendine hayran olmasını isteyen, övgü onay ve beğeni açlığındaki insanların özsaygısı da özgüveni de narsisistiktir.- Eski çağların kölelerinden bir farkı yok kariyerist insanların. Anne ve babalarımızın çalışma hayatlarında en azından mesai saati sonrasında ve tatillerde kendilerine ait zamanları vardı. Yoğun dönemlerde fazla mesaiye kalınırsa da bu fedakarlıkları için karşılığı ödenirdi. Şimdi artık çalışanlar 7/24 erişime açık... Ofiste çalıştıkları zaman dışında da sürekli bir iş meşguliyetleri var. Hür insanlar olarak kendimizi inşa etme, güzellikle hemhal olma, derinleşme ve yücelme çabası için ve sevdiklerimizle beraber iyileşmek için geniş ve bölünmemiş zamanlara ihtiyacımız var. Sanat, edebiyat, hayret, düşünce, dua, tabiatı temaşa, huşu, sevgi ve muhabbet için zaman gerekiyor.