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Giriş Tarihi: 29.1.2023

Rusya’nın en önemli keman virtüözü artık Mersinli

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Rusya’nın en önemli keman virtüözü artık Mersinli

St. Petersburg keman ekolünün en önemli temsilcilerinden Chingiz Osmanov artık Mersinli... Bir süre önce Rusya’dan Mersin’e taşınan ve burada yaşamaya başlayan Osmanov, Mersin’in yeryüzündeki en harika yer olduğunu söylüyor

Nef Sanat tarafından sanat dünyasına yeni bir nefes getirmek amacıyla kurulan Nef Filarmoni Orkestrası, 17 Ocak'ta hafızalardan silinmeyecek özel bir konsere imza attı. Gala niteliğindeki konser, dünyaca ünlü sanatçılara ev sahipliği yaptı. Şef Orhan Şallıel'in orkestra şefliği yaptığı konserde sahnedeki isimlerden biri de St. Peterbursg keman ekolünün en önemli temsilcilerinden Chingiz Osmanov'du... Osmanov'u özel kılan, müzik kariyeri kadar, çok kısa bir süre önce Mersin'e yerleşme kararı almasıydı...
Osmanov ile konser sonrasında Türkiye'de kurduğu yaşamı, müziği üzerine sohbet ettik:
Mersin'de yaşamaya nasıl karar verdiniz? Neden özellikle Mersin'i seçtiniz?
- Mersin yeryüzündeki harika yerlerden biri. Mersin'i gördüğüm andan itibaren onun derinine düştüm. Güzellik ve kültürel miras beni çok etkiledi. Dünyanın neredeyse yarısını ziyaret ettim ve böyle bir yer hayal bile edemiyorum... Mersin ilham veren, etkileyici, çekici bir şehir.
- Türkiye hakkında ne düşünüyorsunuz?
- Türkiye çok kozmopolit ülke, kültürler arasındaki gerçek kapı... Türkiye yiğitliğin hala çok önemli olduğu ve hak ettiğiniz şeye sahip olduğunuz insanların ülkesi. Aynı zamanda karşılıklı anlayış ve şefkatin Türkiye'yi dünyanın geri kalanından farklı kıldığını görüyorum. Burası muazzam bir geçmişe, aktif bir bugüne ve harika bir geleceğe sahip.



- Mersin'deki günlük hayatınızın akışından biraz bahseder misiniz? Yöresel tatları deneyimliyor musunuz?
- Mersin'deki günlük maceralarımdan keyif alıyorum. Her gün yeni insanlarla tanışıyorum ve adım adım Türkçe öğreniyorum. Sınırsız tarihini keşfediyorum ve tabii ki yerel tatları deniyorum.
Her zaman olmayı sevdiğim güzel yerler listem zaten var. Mersin'de yemek virtüöz bir sahiplik ve sıkılmanıza izin vermeyecek sonsuz doğaçlama fantezisi...

İLHAM KAYNAĞIM...
- St. Petersburg'da doğdunuz ve konservatuar eğitiminizi de burada tamamladınız... Doğup büyüdüğünüz topraklar müziğinizi nasıl şekillendirdi?
- St.Petersburg inanılmaz bir şehir, hala... Bu şehrin insanlara karşı pek nazik olmamasına rağmen onu seviyorum. İki yönden şanslıyım ben, birincisi çok iyi bir ailede doğdum. Harika ebeveynlerim var ve sahip olduğum her şeyi onlar verdiler. İkincisi, öğretmenlerim. Bana olağanüstü bir eğitim verdiler, ilgi gösterdiler.
- Uzun yıllar St. Petersburg Devlet Senfoni Orkestrası'nın başkemancısı olarak çalıştınız. Türkiye'deki müziği nasıl değerlendiriyorsunuz?
- Tamamen yeni müzikler dinlemek ve farklı kültürleri keşfetmekle çok ilgileniyorum. Ve burada Türk müzik geleneklerinden ve Türkiye'den her zaman yeni ilham ve izlenimler alıyorum.
Türkiye'nin kendi içinde birleştiğini hissediyorum. Çok yenilikçi bir düşünce ile benzersiz üst düzey müzik tutkusu.
- Nef'in Filarmoni Orkestrası ile sahne aldınız? Orhan Şallıel ile nasıl bir arkadaşlığınız var?
- Böylesine iyi bir orkestra ile çalmak benim için büyük bir zevk ve onurdu! Önce ben Petersburg'daki uluslararası festivalde Orhan Şallıel ile tanıştım. Maestro Şallıel Türk kültürünü dünyanın her yerinde temsil eden seçkin bir insan ve büyük bir müzisyen. Müzikal fikirleri ve yorumları çok cesur ve çok ilham verici.

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Rusya’nın en önemli keman virtüözü artık Mersinli
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