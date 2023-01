Rusya’nın en önemli keman virtüözü artık Mersinli

Nef Sanat tarafından sanat dünyasına yeni bir nefes getirmek amacıyla kurulan Nef Filarmoni Orkestrası, 17 Ocak'ta hafızalardan silinmeyecek özel bir konsere imza attı. Gala niteliğindeki konser, dünyaca ünlü sanatçılara ev sahipliği yaptı. Şef Orhan Şallıel'in orkestra şefliği yaptığı konserde sahnedeki isimlerden biri de St. Peterbursg keman ekolünün en önemli temsilcilerinden Chingiz Osmanov'du... Osmanov'u özel kılan, müzik kariyeri kadar, çok kısa bir süre önce Mersin'e yerleşme kararı almasıydı...Osmanov ile konser sonrasında Türkiye'de kurduğu yaşamı, müziği üzerine sohbet ettik:- Mersin yeryüzündekiharika yerlerdenbiri. Mersin'igördüğüm andanitibaren onun derininedüştüm. Güzellikve kültürel miras beniçok etkiledi. Dünyanınneredeyse yarısını ziyaretettim ve böyle bir yer hayal bileedemiyorum... Mersin ilham veren,etkileyici, çekici bir şehir.- Türkiye çok kozmopolitülke, kültürlerarasındaki gerçek kapı...Türkiye yiğitliğin halaçok önemli olduğu vehak ettiğiniz şeye sahipolduğunuz insanlarınülkesi. Aynı zamandakarşılıklı anlayış veşefkatin Türkiye'yi dünyanıngeri kalanındanfarklı kıldığını görüyorum.Burası muazzambir geçmişe, aktif birbugüne ve harika birgeleceğe sahip.- Mersin'deki günlükmaceralarımdan keyifalıyorum. Her gün yeni insanlarlatanışıyorum ve adımadım Türkçe öğreniyorum.Sınırsız tarihinikeşfediyorum ve tabiiki yerel tatları deniyorum.Her zaman olmayı sevdiğim güzel yerler listem zaten var. Mersin'de yemek virtüöz bir sahiplik ve sıkılmanıza izin vermeyecek sonsuz doğaçlama fantezisi...- St.Petersburg inanılmaz bir şehir, hala... Bu şehrin insanlara karşı pek nazik olmamasına rağmen onu seviyorum. İki yönden şanslıyım ben, birincisi çok iyi bir ailede doğdum. Harika ebeveynlerim var ve sahip olduğum her şeyi onlar verdiler. İkincisi, öğretmenlerim. Bana olağanüstü bir eğitim verdiler, ilgi gösterdiler.- Tamamen yeni müzikler dinlemek ve farklı kültürleri keşfetmekle çok ilgileniyorum. Ve burada Türk müzik geleneklerinden ve Türkiye'den her zaman yeni ilham ve izlenimler alıyorum.Türkiye'nin kendi içinde birleştiğini hissediyorum. Çok yenilikçi bir düşünce ile benzersiz üst düzey müzik tutkusu.- Böylesine iyi bir orkestra ile çalmak benim için büyük bir zevk ve onurdu! Önce ben Petersburg'daki uluslararası festivalde Orhan Şallıel ile tanıştım. Maestro Şallıel Türk kültürünü dünyanın her yerinde temsil eden seçkin bir insan ve büyük bir müzisyen. Müzikal fikirleri ve yorumları çok cesur ve çok ilham verici.