Moda kabuk değiştiriyor

Moda büyük manipülasyonlar ve stratejilerle yönetilen dev bir endüstri... Aklınıza bir çırpıda gelen modaevlerinin yüzde 80'i iki büyük Fransız aile tarafından yönetiliyor. Bernard Arnault'nun CEO koltuğunda oturduğu LVMH holding ve François-Henri Pinault'nun yönetimindeki Kering grup tüm moda dünyasına yön veriyor...Yani kısaca bu sezon hangi modaevinin popüler olacağına, hangi markanın ön plana çıkacağına hatta hepimizin giymeyi arzu edeceği tasarımlara Arnault ve Pinault aileleri karar veriyor. Bunu ellerinde bulunan dev modaevlerinin başlarına geçirdikleri CEO ve kreatif direktörler aracılığıyla yapıyorlar.Ve farkında mısınız geçtiğimiz yıldan bu yana modaevlerinin kreatif direktörlerinin pek çoğu koltuklarından ayrıldı, yerlerine başkaları geldi...Bu yer değişikliğinin sonuncusunu ise bu Gucci modaevi yaşadı... Kasım ayında Kering grubun çatısı altında bulunan modaevinin son yıllara damga vuran kreatif direktörü Alessandro Michele, markayla olan 20 yıllık bağının bittiğini açıkladı. Ve bu hafta ondan boşalan koltuğa Sabato De Sarno'nun oturduğu açıklandı.İtalyan tasarımcı, ilk koleksiyonunu Eylül 2023'te Milano Moda Haftası'nda sunacak. Yani onun kumandası altında Gucci'nin nasıl bir yön izleyeceğini o zaman göreceğiz net bir şekilde...Yazının başında da dediğimiz gibi Gucci bu değişimi yaşayan tek modaevi değil tabii ki...İki yıla damga vuran pandemi sonrası 2022 yılı moda dünyasında tam bir geçiş dönemi oldu. Eylül ayında Burberry'nin kreatif direktör koltuğunda oturan Riccardo Tisci'nin görevinden ayrılmasının ardından onun yerine Daniel Lee getirildi.Bottega Veneta'nın eski tasarımcısı İngiliz modaevi için hazırladığı ilk koleksiyonu 20 Şubat'ta modaseverlerin beğenisine sunacak. Ve kendi yönetimi altında Burberry'nin nasıl bir yol izleyeceğini bu hazırladığı sonbahar-kış 2023-2024 koleksiyonuyla hepimize gösterecek. Onun bıraktığı Bottega Veneta koltuğunaysa Matthieu Blazy oturdu. Yeniden yükselişe geçen Etro'nun yeni kreatif direktörü Marco De Vincenzo da ilk koleksiyonunu 15 Ocak'ta beğeniye sundu. Lüks erkek markası Corneliani'den ayrılan ve bahardan bu yana Etro için çalışmalar yapan Blazy, moda editörlerinin kalbini çalmayı da başarmıştı. Ondan boşalan yere de İngiliz moda tasarımcısı Paul Surridge oturmuştu. Surridge ilk koleksiyonunu geçtiğimiz günlerde Milano Erkek Moda Haftası'nda tanıtarak beğeni kazanmıştı.Louis Vuitton'un aksesuvar tasarımlarının başında bulunan Camille Miceli de kısa süre önce Emilio Pucci'nin kreatif direktörlük koltuğuna oturdu."İdil ne çok isim... Ne olacak yani? Bu insanlar pozisyon değiştirmiş işte..." diyenlere şunu söyleyeyim her modaevinin ruhu yeni kreatif direktörle değişir cevabını vereyim. Tasarımcıların sanatçılardan farkları yoktur, giysiler de giyilebilir sanat eserleridir aslına bakarsanız... Ve sadece 'marka' değil tasarımcı takip etmeye başladığınızda moda çok daha keyifli bir şeydir...