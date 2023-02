Her iş birliği başarılı değil

Özellikle pandemi sonrası süreçte moda dünyası ayakta kalmak için marka işbirlikleri ve şov dünyasıyla yapılan kapsül koleksiyonlara yöneldi... Bu çalışmalar arasında çok başarılı olanlar olmadı mı? Tabii ki oldu... Ama bazı markalar ve isimler arasındaki özel çalışmalar o kadar büyük doku uyuşmazlığına neden oldu ki ne markaya yaradı ve satışa döndü ne de ünlü isme... İş birlikleri başlı başına 50 milyar dolarlık dev bir endüstri haline gelince biz de bu konuyu masaya yatıralım istedik...Trendlere ve moda dünyasına yön veren dergilerden Highsnobiety de bu bazıları için içimizden "Kimin aklına gelmiş ki bu saçmalık?" diyeceğimiz işbirliklerini "İş birliği yaratıcılığın daha da artmasını sağlar. Yaratıcılığın anasıdır... Ancak bazı iş birlikleri bizlerin içini sıkmaktan, modadan soğumamızı sağlamaktan başka bir işe yaramadı ne yazık ki" diye yazarak durumun ne boyutta olduğunun da sinyalini verdi... Forbes dergisi de "Ünlü iş birlikleriyaklaşık 50 milyar dolarlık dev bir sektör haline geldi. Birçok lüks markasının tasarımlarını özellikle genç nesle ulaştırmak için en çok takip ettiği yöntem. Ancak yaptıkları işlerle dünya çapında üne kavuşan her ismin iş birliklerinin başarıya ulaşmasının mümkün olmadığını, her zaman ismin satmadığını da hep beraber gördük" yorumunda bulundu.İşte hadi gelin hep beraber bakalım sert eleştirilerle tarihe gömülen iş birliklerine...Bundan yaklaşık 10 yıl kadar önce modanın demokratikleşmesi terimi üzerinden hızlı moda markaları ve tasarımcı ya da modaevleri işbirlikleri çok fazla gündemdeydi... Kabul edelim o dönemde hem modaevlerinin daha çok yere ulaşmasını sağladı bu iş birlikleri hem de markalar inanılmaz cirolar yakalamayı başardı. Ancak pandemi sonrası en dikkat çekici iş birlikleri modaevleri arasında yaşandı. Kering grubunun çatısı altında yer alan Gucci ve Balenciaga'nın birlikte hazırladıkları bol logolu koleksiyon dikkat çekti mi çekti. Ama tam olarak kim tarafından beğenildi ve satın alındı belli değil... Buna benzer bir başka iş birliği de LVMH grubunun çatısı altında yer alan Fendi ve Versace'den geldi... Ortaya çıkan çalışma haberlere konu oldu ancak satışa ve başarıya döndüğü pek de söylenemez.İş birliğinin temelinde benzer ruhlara sahip iki yaratıcı zekanın buluşması yatıyor aslına bakarsanız. Ancak ruh uyuşmazlığı varsa ortaya çıkan kapsül koleksiyonlar da pek bir başarı elde edemiyor. Bunun net örneklerinden biri hiç şüphesiz lüks mücevher markası Tiffany&Co. oldu... LVMH, 15.8 milyar dolara satın almasından sonra mücevher markasının genel duruşu da birçok kişinin algılayamadığı bir şekilde 'bozuldu'... Daha popüler olma çabası markanın zarif, minimalist ve sanatsal köklerine de doğrusu zarar verdi. Markanın sokak giyim markası Supreme ile yaptığı iş birliği büyük eleştiriler aldı. Ancak bu eleştirilerin sonu gelmeden Tiffany&Co. bir de Nike ile iş birliği yaparak daha da çok eleştiri oklarının hedefi oldu.Bu sezon Guess markasının yüzü olan hatta marka için tasarım yapan Jennifer Lopez bundan önce Kohl's marketler zinciri için ulaşılabilir tasarımlar hazırlamıştı. Sweetface ismini verdiği koleksiyon o kadar beğenilmemişti ki günlerce moda dergilerinde "Hem basit hem de çok pahalı" yorumları yazılmıştı. Bunun ardından da Kohl's iş birliğini yenilemeyeceğini açıklamıştı.Moda dünyasında genel bir durum vardır, ne yazık ki bir dönem dehası ve yaratıcılığıyla göklere çıkarılanlar aynı heyecan ve hız içinde ortadan kaldırılırlar... Biz bunu son birkaç ay içinde Kanye West ile net bir şekilde gördük... Oldukça ciddi psikolojik rahatsızlıkları olan ve bunu sık sık dile getiren West'in yaptığı ırkçı, faşist yorumlar hem onun hem de marka iş birliklerinin sonunu getirdi. Balenciaga ve GAP bu açıklamalar basında yer alır almaz hızlı bir şekilde ortak çalışmaları durdurduklarını açıkladı. İş birliği konusunda en büyük sorunu yaşayansa West ile Yeezy çalışmasıyla milyon dolarlar kazanan adidas oldu...Steve&Barry mağazaları için Bitten ismiyle bir koleksiyon hazırlayan Parker'ın satışları beklenenin çok altında kaldı. Hatta kötü giden satışların firmanın iflasında etkili olduğu iddia edildi.Her konuda başarılı ödüle doymayan Beyonce'nin modaya el atıp da başarısız olacağı kimin aklına gelirdi. Beyonce'nin 2005 yılında annesi Tina Knowless ile birlikte kurduğu House of Dereon markasından pek de kimse haberdar değil. "Kendisi bile giymiyor" diyerek moda eleştirmenleri tarafından topa tutulan marka hiçbir başarı elde edemediği için kuruluşundan kısa süre sonra kapatıldı.