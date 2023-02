Dünya atletizminin gözü Türkiye’de

İstanbul, yine uluslararası önemli bir spor etkinliğine ev sahipliği yapıyor. 37. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 50 Avrupa ülkesinden 600'den fazla atlet; 2 Mart Perşembe gününden, 5 Mart Pazar'a kadar, Ataköy Atletizm Salonu'nda ter dökecek. Türkiye de 20 sporcuyla, organizasyona katılıyor. 6 Şubat günü 10 ilimizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle şampiyona için soru işaretleri oluşsa da, atletizm dünyasında saygın bir yeri olan Türkiye bu konuda dik bir duruş sergileyerek, endişelere son verdi. Şampiyonayı ve depremin etkilerini konuşmak için Fatih Çintımar ile bir araya geldik. Son bir haftayı deprem bölgesinde sarsıntıdan etkilenen atletizm ailesinin fertleriyle geçiren Çintımar üzgün ama şampiyon için iddialıydı."Ülkemizde 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketiyle tüm ülkemiz gibi biz de sarsıldık. Ne yazık ki atletizm camiamızdan da kayıplar verdik. Üzüntümüz büyük. Bu sebeple şampiyona öncesinde coşkumuzu kaybettik, lansmanı iptal ettik. Ancak tabii ki, bu kadar zor şartlar altında da olsa, iptal ya da ertelemeyi düşünmedik. Türkiye'nin bu kadar büyük felaket sonrası bile Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası gibi, senenin merakla beklenen spor organizasyonunu layıkıyla yapabileceğini tüm dünyaya göstermek istedik.Türk sporcusu, uluslararası bir yarışmaya katılıyorsa hedefi mutlaka kürsü olur. Ancak bu kez durum farklı. 10 ilde yaşanan deprem bölgelerine yakın olan, akrabaları tanıdıkları olan sporcularımız, antrenörleri ve idarecileri vardı. Bir olimpik sporcumuzu ve bazı antrenörlerimizi kaybettik. Yarışacak sporcuların neredeyse yarısı Adana, Mersin, Antakya bölgesinden. Ancak hiçbiri şampiyonadan çekilmek istemedi. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, Türkiye'de iken kimse kenarda kalmak istemedi. İnşallah alınacak madalyalar, ufak da olsa bir teselli olacaktır."Kariyerinde 23 Yaş Altı Avrupa şampiyonluğu bulunan, Türkiye üç adım atlama rekortmeni Tuğba Danışmaz, şampiyona ile ilgili sorularımıza samimi yanıtlar verdi. Duygusal bir insan olarak kırılgan yapısını sporla koruyan Danışmaz, depremin ruhunda yarattığı yıkıma da sporla direnmiş: "Maalesef acı günler yaşıyoruz. 11 ili kapsayan çok büyük bir doğal afetle karşı karşıya kaldık. Birçok vatandaşımızı kaybettik, birçoğu yaralandı, evsiz barksız, anasız babasız kaldı. Çok çok üzgünüm. Olaydan sonra iki gün her şeyden vazgeçmiştim. Yaptıklarımızın anlamı yok gibi geldi. Ancak antrenörüm sakin olmam gerektiğini, ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek ve bayrağımızı dalgalandırmak için mücadele etmenin önemini anlattı. Bizim de en büyük görevimiz bu olmalı dedik. Birçok yabancı sporcu arkadaşımın üzüntülerini paylaşmaları ve yüreklerinin bizimle birlikte olduğunu, her türlü desteğe hazır olduklarını söylemeleri, sporun gücünün ne kadar büyük olduğunu bana gösterdi.Benim atletizme başlama sebebimi, kendimi ifade etmem konusunda beni en iyi anlatan bir branş olması olarak gösterebilirim. Ben mücadeleyi ve yarışmayı seven biriyim. Antrenörlerimin, yeteneğimin, yapabileceğim ve başarılı olabileceğim en iyi branşın üç adım olduğunu belirlemelerinden sonra bu branşa yöneldim. Ülkemizde yapılan bu organizasyonda kürsünün en üstünde olabilmek. Bu acı günlerde zor da olsa insanlarımızı biraz tebessüm ettirebilmek, en büyük dileğim. Son katıldığım uluslararası yarışmalarda formumu belirli bir oranda geliştirdim. Yarışmada mücadele etmeden kazanamayacağımı çok iyi biliyorum. Terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim."Ersu Şaşma, atletizmin sırıkla yüksek atlama branşında 2020 Olimpiyat Oyunları ve Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finale çıkmayı başaran ilk Türk sporcu... 6 Şubat'ta Almanya'da olsa da, Mersinli olduğu için depremde ailesini merak ediyor. Binlerce kilometre uzakta olduğu için hissettiklerini konuşarak değil yazıyla anlatmayı tercih ediyor. Ersu Şaşma'nın uzun yıllar Türk sporuna hizmet etmesini diliyorum:"Haberi aldığımda hemen ailemi aradım. Yanlarında olmadığım için onları çok merak ettim. Çok şükür onlar iyiydi ama ülkemiz için çok sarsıcı bir durum oldu. Hem fiziksel hem de psikolojik açıdan herkesi kötü etkiledi. Maalesef kayıplarımız çok acı. Sevdiklerini kaybedenlere sabır diliyorum.Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın, Türkiye'nin ve sporcuların kendini Avrupa'ya tanıtması açısından çok önemli buluyorum. Ülkemde olması, buna ev sahipliği yapıyor olmamız beni çok gururlandırıyor. Kendi seyircimizin izlemesi de beni heyecanlandırıp daha fazla motive ediyor.Hedefim bu Avrupa Şampiyonası'nda ilk ikiye girmek ve sonra Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak. Bayrağımızı dalgalandırmak da çok motive ediyor beni.Bu yıl kendimi 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlayacağım. Olimpiyatlar her sporcu için olduğu gibi benim için de büyük bir motivasyon kaynağı."Hollanda'nın atletizmdeki yıldızlarından Femke Bol, 20 Şubat'ta Jarmila Kratochvilova'nın 49.62'lik 1982'den kalma 400 metre rekorunu 0.33 saniye geçmişti. Başarısının kendisi için bile sürpriz olduğunu söyleyen Bol, İstanbul'da en heyecanla beklenen isimler arasında.İstanbul'da yarışacak, olimpiyat şampiyonu Karsten Warholm, 2023 salon sezonunu harika açtı. 26 yaşındaki atlet, geçen ay ülkesi Norveç'te, iki yıl aradan sonra ilk kez çıktığı salon yarışında 400 metrede finişe 45.31 ile ulaşarak kendisine ait 45.05'lik Avrupa Salon rekorundan sonraki en iyi derecesini koştu.Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu Jakob Ingebrigtsen, iki yıl önce Avrupa Salon Şampiyonası'nda 1500 ve 3 bin metrede de ipi göğüsleyip bunu başaran ilk atlet olmuştu. Ingebrigtsen, İstanbul'da zafere ulaşırsa, 22 yaşındaki Avrupa zaferlerinde çift haneye çıkmış olacak.800 metrede yarışacak olan İngiliz Keely Hodgkinson, geçtiğimiz günlerde Manchester'da 1:23.41'lik dünya rekorunu kırmasının ardından, "İstanbul'da 21 yaşına gireceğim. Bu yüzden belki yeni bir rekorla kendime güzel bir doğum günü hediyesi veririm" demişti.