Oscar itibarını geri kazanmak istiyor

95. Akademi Ödülleri, namıdiğer Oscar töreni bu gece açıklanacak. SABAH PAZAR klasiği haline gelen Oscar Toto'yu bu yıl da değerli jürimizin katkısıyla hazırladık. 1961'den beri ünlü isimlerin yürüdüğü kırmızı halı artık tarih oldu. Sinema için yılın en büyük gecesinde yıldız isimler artık şampanya rengi halıda yürüyecek. Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda yapılacak geceyi, Jimmy Kimmel sunacak.Kategorilere ve jürimizin tahminlerine geçecek olursak... En İyi Film Kategorisi de dahil olmak üzere tam 11 dalda aday olan Her Şey Her Yerde Aynı Anda filmi öne çıkıyor. Özellikle Oscar'ın habercisi sayılan tüm ödül törenlerinden zaferle ayrılan film, dokuz adaylığı bulunan, The Banshees of Inisherin ile kıyasıya kapışacak gibi.'En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde, Her Şey Her Yerde Aynı Anda'daki performansıyla Michelle Yeoh'un heykelciği kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Geceden ödülle ayrılmasa bile Yeoh, bu dalda aday gösterilen ilk Asyalı olarak Oscar tarihine geçmeyi başardı bile. İki Oscar'ı olan Cate Blanchett de Tar filmindeki performansıyla öne çıkıyor.En İyi Erkek Oyuncu kategorisi de ciddi bir çekişmeye gebe. Balina filmiyle adeta küllerinden doğan Brendan Fraser, jürimizin üzerinde uzlaştığı isim. Ancak, Austin Butler ya da Colin Farell da heykelciği kucaklarsa kimse şaşırmaz. En İyi Yönetmen kategorisinde Steven Spielberg, ödülü kazanması halinde en yaşlı yönetmen (76) olarak Oscar tarihine geçecek. Ancak jürimiz de ödülün Daniel Kwan ve Daniel Scheinert ikilisine gideceğini düşünüyor.En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında 64 yaşındaki Jamie Lee Curtis ile Kerry Condon öne çıkarken Balina filmindeki Hong Chau ödüle göz kırpıyor. En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü ise Barry Keoghan ile Ke Huy Quan çekişmesine sahne olacak.Özgün şarkı kategorisinde Black Panter: Wakanda Forever için yazdığı Lift Me Up adlı şarkıyla ilk kez aday olma heyecanı yaşayan ünlü şarkıcı Rihanna'nın sahne alacağı Oscar töreni TSİ ile 04.00'te başlayacak ancak tören deprem sebebiyle Türk televizyonlarında yayınlanmayacak.