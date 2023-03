Are you ready?

Buunlar, çağımızın en genç ressamı Asil Aksoy'un, 1.5 yaşında konuşmaya başlarken ağzından ilk çıkan kelimeler... Kimisi anne kimisi baba der, Asil de Türkçe "Hazır mısınız?" anlamına gelen bir cümle ile anne babasına, "Maceraya hoş geldiniz" demiş.Bekir Aksoy, Türk tiyatrosunun usta isimlerinin tedrisatından geçerek oyuncu olmuş. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı bitirip Cüneyt Gökçer, Haluk Kurtoğlu, Kenan Işık, Haldun Dormen, Gülriz Sururi ve Müşfik Kenter ile çalışmış. Sahne tozu yutmak deyimin hakkını fazlasıyla vermiş. Tabi onunla konuşmamızın sebebi, kendisi değil, üç yaşındaki ressam oğlu Asil... Çocukların zekasını, becerisini, öğrenme hızlarını asla hafife almamamız gereken bir örneği verdi Bekir-Nazif Aksoy'un oğulları Asil. Nişantaşı'ndaki Selahattin Kara Art Galeri'de 80 resminin yer aldığı ilk kişisel sergisi açılan ressam Asil Aksoy'un hikayesini babası Bekir Aksoy'dan dinledik:"Benim geçmişimde resim sanatı hiç olmadı. Eşim Nazife Aksoy ise daha önce hobi olarak resim yapmış. Ama hepsi bu! Asil'in resme merakı nereden çıktı bilemiyoruz. Biz Asil'le birlikte çok sergilere gittik. Contemporary Istanbul gibi uluslararası önemli etkinliklerde bulunduk. Buralarda ressamlarla ya da diğer sanat dallarından isimlerle sohbet ettik. Bu sırada Asil hep yanımızdaydı. Bunun dışında evimize gelen ressam arkadaşlarımız da oluyor. Bunlar olurken Asil hep kayıtta imiş sanırım. İki yaşındayken annesinin eski boyalarıyla bir şeyler çizmeye başladı. Daha sonra annesinin makyaj malzemeleriyle sağı solu boyamaya başladı. Ortaya çıkanlara inanamadık. Gerçekten sanki bilinçli çiziyor gibiydi. Böyle 10-15 resim yaptıktan sonra Asil'e profesyonel boya ve tuval aldık.Ben resim yaparken yanına gitmemeye çalışıyorum. Zaman zaman annesinin 'Şurası boş kalmış, oraya bir şey eklemek ister misin?' şeklinde önerilerini hiç hoş karşılamıyor. Annesinden sadece –gücü yetmediği için- boyayı sıkmak konusunda yardım istiyor. Ben de rahatsız olmaması için resim yaparken yanına gitmemeye özen gösteriyorum. Ben zaten taşıyıcı konumdayım. Tuvallerini, boyalarını, tablolarını taşımak benim görevim. Bir gün sanatını annesinin yeni aldığı elbisesinde denemiş. Kızmadık tabii ki, ne haddimize! Asil şu an üç yaşında. Konuşmaya bir buçuk yaşında başlamıştı. İlk sözleri 'Are You Ready' olmuştu. Aslında önemli bir mesaj vermiş. Bu kadarını tahmin edemezdik.Bu gelişmeler sonrası profesyonel isimlere danıştık. Kesinlikle hayrete düştüler. Bir süre Asil'e sanatçı gözüyle baktılar. Biz de bu süreçten sonra Asil'in resim merakına profesyonelce bakmaya başladık. 15-20 gün önce bir karar verip Asil'in şu ana kadar yaptığı 80 tane eserini sergilemeye karar verdik. Selahattin Kara Art Galeri'de tam da yaş günü olan 17 Mart'ta 'Asil'in 'Ben Yetişken Bir Ressamım' başlığıyla sergisi açıldı. Biz daha ilk sergisinin heyecanını yaşamadan Ankara ve Amsterdam'daki farklı galerilerden sergi teklifi geldi.İnsanların aklına "Acaba anne babası yardım ediyor mu?" gelmesin, kesinlikle bizim karışmamız söz konusu değil. Hem Asil izin vermez, hem de zaten biz onun da kadar güzel resim yapamayız. Biz onun ruhsal ve bedensel gelişimiyle ilgileniyoruz. Her şeyi kendi algısıyla yapıyor. Ben Asil'in babası olduğum için mutluyum. Bir gün benden daha şöhretli olur diye düşünmek bile beni çok mutlu ediyor. Bir Türk çocuğunun dünyada neler yapabileceğini göstermesini isterim."Bekir Aksoy, "Asil'in resim çalışmalarını sosyal medyadan paylaşmamızla birlikte otizmli evlatlarımızın ailelerinden çok sayıda mesaj aldık. Çocuklarının, kendilerini resim yaparak ifade ettiğini söylediler. Benim de otizmli çocuklar ve depremzedeler için projelerim olacak" diyor.