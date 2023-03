Bebek kadının geri dönüşü

Son dönemde düzenlenen moda haftalarına baktığımızda iki ismin neredeyse tüm defilelerde, podyumda değilse defilelerin ön sıralarında olduğunu gördük. Bunlardan biri henüz 20'li yaşlarında olan ve son dönemin en popüler mankenlerinden biri olarak kabul edilen Bella Hadid tahmin edersiniz ki... Peki ya diğeri sizce kim? Bir düşünün son dönem ismi parlayanları... Yok, yok emin olun diğer isim öyle 20'lerinde ve son dönem parlayan isimlerden biri değil... Daha eskilerden biri... Bir ipucu vermek gerekirse podyumların gelmiş geçmiş en ünlü siyahi isimlerinden biri... Evet, evet şu an eminim tahmin ettiniz ve hep bir ağızdan "Naomi Campbell" dediniz...1970 doğumlu Naomi Campbell, son moda haftalarında hangi defileye baksanız oradaydı... Podyumda değilse bir markanın yüzü olarak zaten son bir senedir neredeyse her yerde görüyoruz Campbell'ı... Moda haftalarında yarısı yaşındaki mankenlerden ve sosyal medya içerik üreticilerinden de yine daha çok dikkat çekmeyi başarıyordu... Her giydiği yakışan, fit, bakımlı ve aktif iş hayatındaki başarısıyla Campbell çok iyi bir örnek...15 yaşında mankenlik kariyeri başlayan, 'süper model' ismi verilen altı mankenden biri olan Campbell ünlü olmak için doğmuş bir isim... Modern dansçı bir annenin kızı olarak dünyaya gelen Campell'in çocukluk yılları Roma'da geçti... Babasını asla tanımayan Campbell, sekiz yaşında Bob Marley'in "Is This Love" isimli parçasının videosunda yer alarak şöhretler dünyasına ilk adımını atmış oldu. Üç yaşında bale eğitimine başlayan Campbell Cumture Club'ın birçok videosunda da dans etti. 16 yaşına kadar bale eğitimi alan Campbell'ın hayali tahmin edeceğiniz üzere bir balerin olmaktı... Ama hayatın akışı Naomi Campbell için de farklı bir şekilde devam etti. Covent Garden'da mağazalara bakarken bir mankenlik ajansının temsilcisi tarafından keşfedildi. Kariyeri çok hızlı başladı. 16'ncı yaşına basamadan hemen önceki nisan ayında Elle dergisinin nisan ayı sayısının kapağındaydı... Kariyerinin ilk yıllarından itibaren Gianni Versace, Azzedine Alaia, Isaac Mizrahi gibi birçok tasarımcının ilham perisi oldu. Manken arkadaşları arasında hep büyük destek gördü. Dolce&Gabbana siyahi bir mankeni podyuma çıkarıp çıkarmama konusunda kararsız kalınca Christy Turlington ve Linda Evangelista,"O yoksa bizi de unut" diyerek arkadaşlarına destek oldu. Campbell için ve tüm siyahi mankenler için en vurucu an 1987 yılında Vogue dergisinin kapağında yer almasıyla oldu. Derginin 1960'lı yıllarda beri kapağında kullandığı ilk siyahi model Campbell oldu... Bir yıl sonra Vogue'un Fransa edisyonun kapağındaydı. Ve dergi tarihinde kapakta yer alan ilk siyahi manken olarak tarihe geçti. Sonrasını hepimiz biliyoruz Campbell sayısız markanın yüzü oldu, sayısız moda çekiminde yer aldı ve sayısız derginin kapağı için poz verdi.Campbell o dönemin birçok ünlü isminin kliplerinde yer aldı. Kendisi de "Black Swan" isimli bir kitap kaleme aldı. Rıfat Özbek'in kendisine verdiği isim olan "Baby Woman" (Bebek Kadın) isimli bir albüm yayınladı. Birkaç küçük filmde yer aldı. Ancak kariyeri 1998 yılında Time dergisinin kapağında "Süper model dönemi bitti" analizi yaptığı yazısıyla birlikte bir düşüşe girdi. Tabii ki dergiler için çekimler yaptı, Wella markasıyla kozmetik ürünleri üretti, kendi ismini taşıyan parfümler tasarladı, bazı mankenlik ve güzellik yarışmalarında jüri üyeliği ve sunuculuk yaptı. 2015 yılına kadar süreç bu şekilde ilerledi Campbell için... O yıllarda bazı popüler dizilerde rol aldı. 2018'de Louis Vuitton için yeniden podyuma çıkması büyük yankı uyandırdı. Aynı yıl Gianni Versace'nin anısına hazırlanan özel bir kapsül koleksiyonun tanıtımında yer aldı. Ve tahmin edersiniz ki o dönemde, yaşına rağmen sahip olduğu kusursuz fizikle birlikte çok büyük bir ilgi gördü. 2019 yılında Nars ile bir güzellik ürünleri koleksiyonu anlaşması imzaladı. Ve sonra hepimizin bildiği pandemi kapımızı çaldı. Campbell'ın o dönem son derece pozitif bir ruh hali içinde düzenli olarak egzersiz rutinini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması büyük beğeni topladı. Kariyerinde zirvede bulunduğu dönemde hakkında çıkan tüm ukalalık, kabalıkla ilgili eleştiriler de o dönemde tamamen unutuldu. 50'lerine adım atan ve kusursuz bir fiziğe sahip olan, spor, beslenme ve bakım konusunda bildiklerini olumlu bir şekilde aktaran bu kadına herkes hayran oldu.2021 yılında bebek sahibi olması, Yaratıcı Sanatlar Üniversitesi tarafından modaya yaptığı katkılar nedeniyle onursal doktoraya layık görülmesi ve sonrasında arka arkaya popüler dergilerin kapaklarında yer alması Campell'in geri dönüşünün müjdecisi gibiydi... Ve pandemi sonrası tüm dünyaya yayılan yasakların ortadan kalkmasıyla birlikte Campbell birçok markanın yüzü, marka elçisi olarak karşımıza çıkmaya başladı. Ve özellikle bu son bir ay Campbell için tam bir geri dönüş dönemiydi...Naomi Campbell kend YouTube kanalında sık sık güzellik ve formda kalma sırlarını paylaşıyor. İşte Campbell'ın ağzından 50'lerinde, genç kızları kıskandıracak bakım tüyoları:"Masaj kan dolaşımı için önemli. Yaptırabildiğiniz kadar düzenli bir şekilde masaj yaptırın. Özellikle daha sıkı, selülitsiz ve pürüzsüz bacaklar için lenf drenaj masajı yaptırın. Ben vejetaryenim beslenme şeklim de görünümümde muhakka etkilidir. Düzenli olarak yoga ve pilates yapıyorum. Ayrıca ip de atlıyorum. İp atlamak vücudunuza olduğu kadar yüzünüze de iyi gelen bir aktivite. Yılda 3 kere, akçaağaç pekmezi, kırmızı biber ve limon suyundan oluşan özel bir karışım içerek detoks yapıyorum. Her duşta bacaklarımı kahveyle ovuyorum. Cildimin her zaman nemli ve parlak görünmesi beni için çok önemli. O yüzden hep nemlendirici ve vücut yağları kullanıyorum."