Gol rekortmeni genç Viking

Yer Zürih, tarih 14 Ocak 2015. Dünyanın en prestijli spor ödülü olan Ballon d'Or (Altın Top) ödül törenindeyiz. Bu ödülü üçüncü kez alacak Cristiano Ronaldo geceye kendi adını verdiği Junior Ronaldo ile geliyor. Lakin ufaklık, sürekli babasının az ilerisindeki ezeli rakibi Lionel Messi'ye bakıyor. "Nasılsa evde Ronaldo var, dünya gözüyle Messi'yi bir göreyim" diyor herhalde. Bu anın fotoğrafını gördüğünde Ronaldo'nun deli gibi sinirlendiğine eminim, ama kanıtlayamam. Zaten törenin ardından oğluyla, Messi'yi tanıştıran Ronaldo da, "Sürekli senin videolarını izliyor, evde hep senden bahsediyor" diyerek hislerini açık ediyor.Şimdi de 17 Şubat 2021'e, Sevilla'ya gidelim. Kentin takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Borussia Dortmund'u ağırlıyor. Maçın hemen başında geriye düşen Dortmund'un 21'indeki Norveçli oyuncusu başını kaldırıp, bir asist iki golle Almanları soyunma odasına başı dik götürüyor. 3-2 kazanılan maç sonrası yaptığı açıklamayla kendine bir depar taşı bulduğu açıklıyor: "Dün Mbappe'yi hat-trick yaparken izlediğim için ekstra motive oldum. Ona teşekkür ederim."O zaman Necip Fazıl'a kulak verelim: "Ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın / Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın!"Uzun girişten sonra gelelim; gelecek 15 yıl adından çokça söz ettirecek Haaland'ın hikayesine. Babası, kariyeri Premier Lig'de geçen Alf-Inge Haaland idi ve Roy Keane'in tekmesiyle futbol kariyerinin erken sona ermesi her zaman hatırlanacak ama Haaland'ın başarılı bir futbolcu olmasının arkasında annesinin genleri olsa gerek. Annesi bir milli heptatlon sporcusu. Heptatlon yarışmalarında sporcular; engelli koşu, gülle atma, yüksek atlama, uzun atlama, cirit atma ve uzun mesafe koşu gibi sporları bir arada yapar. Haaland'ı izleyenler, 194 santim boyundaki bu gülen yüzün sahada bu sporlardan zaman zaman enstantaneler izliyor. Henüz 5 yaş altı kategoride 1.63 metreyle uzun atlamada dünya rekoru kırdığını not düşelim.Yeşil sahalara adım attığı anda itibaren yemeden içmeden gol atıyor bu çocuk diyemiyoruz çünkü güzel besleniyor. Bunu da babasına borçlu. Onun tavsiyesiyle oynadığı Molde kulübünde, kısa (şu an 1.94) ve zayıf bulununca kulübün aşçısı şef Tanta ile mesai harcamaya başlıyor. Açılan iştahla sekiz santimetre uzayıp kilo alarak güçleniyor. Molde'den geçtiği Red Bull Salzburg'da yine peynir ekmek gibi gol atmaktadır. Daha sonra Bundesliga'da Borussia Dortmund'da rüya gibi üç sezon geçirir. Onun için değil Dortmund taraftarı için rüyadır. Alman kulübünün efsanesi ve taraftarı Nuri Şahin, "Bir yıl daha kalmalı" dese de Haaland, bu sezon başında doğduğu topraklara döndü. Manchester City'de yolları, bir Barcelona efsanesi olan Pep Guardiola kesişti. Kuşkusuz, futbolseverler adına bu buluşmanın nerelere evrileceği merak konusu.Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Leipzig'i 7-0 mağlup ederken takımının beş golünü atan Erling Haaland tarihe geçerken teknik direktör Pep Guardiola tarafından oyundan alınmıştı. Maç "Pep'e, 'Beni oyundan alma, daha fazla gol atmak istiyorum' dese de Katalan hocanın daha sonra yapacağı açıklama ilginçti: "Haaland 22 yaşında Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en çok gol atan oyuncu olsaydı, hayatının geri kalanı sıkıcı olurdu." Messi'nin rekorunu henüz 22 yaşında egale edip önemli bir alanda daha tarihe geçmenin eşiğinden dönen sevimli Viking, bir daha altı gol atma fırsatını ne zaman bulacak, merakla bekliyor olacağız.Çok gol attığının altını çizdik ama sık sık üç gol attığını belirtelim. Yine hattrick yaptığı maç sonrası topu hatıra olarak eve götürürken, "Bu gece bu top ile uyuyacağım. Fakat diğer hat-trick yaptığım topların alınmaması için onları da yanıma almayı planlıyorum" eğlenceli kişiliğinin göstergesi.Haaland, Manchester City'in Şampiyonlar Ligi'ndeki 14 golünün 10'una, ligde de 67 golün 28'ine imza attı. City formasıyla ligde, Lig Kupası'nda ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 39 gole ulaştığı haftada Haaland, 1928-1929 sezonunda 38 gol atan Tommy Johnson'ı geride bırakarak bir sezonda en çok gol atan futbolcu rekorunu, henüz 22 yaşında kırmayı başardı.İlk yarısında hat-trick yaptığı Leipzig maçında beş kez rakip fileleri havalandıran Haaland, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu. 22 yaş 236. gününde 30 gole ulaşan Norveçli yıldız, Mbappe'nin 22 yaş 352 günle kırdığı rekoru geride bıraktı.Haaland, beş gol attığı maçın ardından muhabirin "En sevdiğim golüm hangisi sorusuna, "Cevap veremiyorum çünkü her şey bulanık, hatırlamıyorum. Sadece düşünmeden şut çektiğimi hatırlıyorum. Şampiyonlar Ligi'ni seviyorum" dedi.Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta 5 gol atan 3. futbolcu oldu. Turnuvada daha önce Mart 2012'de Barcelona'dan Messi 5 gol atmıştı.